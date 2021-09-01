Kutup neymiş?

Şöyle dedi:
“Bayrağıyla sorunu olmayan, vatanıyla sorunu olmayan, ‘Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir’ diyen herkesle kucaklaşacağız.”
Eğer milletle alay etmediyse, ona bir soru:
- Kucaklaştığın müttefiklerinin hepsi bu profile uygun mu?
Yani içlerinde “bayrakla vatanla sorunu olan” yok mu?
İçlerinde “Bayrak ve vatan benim için vazgeçilmezdir” demeyen, diyemeyen yok mu?
Daha açık bir soru:
Bayrağı çiğneyip yakmaya, vatanı bölüp parçalamaya hazır ve nazır bir müttefikle kucaklaştığın oldu mu hiç? Ya da oluyor mu? Olacak mı?
3 trilyon dolar harcadın da ne oldu?
Afganistan’a ne hayrın dokundu?
Bölgeye ya da dünyaya nasıl bir iyiliğin oldu?
Vazgeçtik hepsinden.
Kendine ne fayda sağladın?
Sıfır.
- Kaçıncı fiyasko bu?
Verdiğin can kaybı da caba.
- Ne işimiz var Afganistan’da?
Kendimi birdenbire vallaha Kemal Kılıçdaroğlu’na benzettim.
Olsun.
Bu cümleyi bir kaç kere tekrarlamışım:
- Ne işimiz var yahu?
***
İtiraf etmeliyim ki, şu Kabil Havalimanı’nı işletme ya da güvenliğini sağlama meselesi içime sinmiyordu.
Türkiye’ye hangi puanları getirirse getirsin, belalı bir görevdi.
Podyumda sıra sıra arzıendam eden yarışmacılara döndürdüler adayları.
Sayıları ne de çok.
Maymun iştahlılıkları ilk Abdullah Gül’le başladı.
İlhan Kesici’yi teğet geçti, Mehmet Şimşek’e kadar uzandı.
Arada unuttuklarım vardır.
Bir gün Mansur Yavaş’ı görüyoruz sahnede, ertesi gün İmamoğlu’nu...
Akşener mi, Kılıçdaroğlu mu?
Haydi, seç seçebildiğini. Babacan’a kadar yolu var.
Öyle ki, yalan söylemeden yaşayamazsınız.
Yani mecbursunuz.
Ona muhtaçsınız.
Tıpkı uyuşturucu müptelalığına benzer.
O olmazsa, krize girersiniz... Cinnet’e kadar yolu var.
***
İşin kötü tarafı...
Bulaşıcıdır da.
Gece sabaha karşı
Topların çelik ağzı
Çaldı bir hücum marşı
......
Malazgirt’ten Kocatepe’ye uzanan şanlı bir tarih.
1071’den 1922’ye yücelen bir şaheser.
Ve şimdi de sınırın 200 kilometre derinliğinde katil sürülerini kovalayan muhteşem bir ordu.
Zafer Haftamız kutlu olsun.
Talip değilsek bile en azından ilgileniyoruz ya...
Haklı olarak şöyle sesler yükseliyor:
- Ne işimiz var orada?
Hükümet buna cevap vermeli.
Orada ne işimiz olduğunu -herkesin anlayabileceği bir dille- açıklamalı.
***
- Ne işimiz var?
Öyle ya.
Doğru.
O olmadan, Millet İttifakı yüzde 50’leri bulamaz.
Tamam da.
- İYİ Parti nedir?
O da anahtar parti değil midir?
O olmadan ittifakın yüzde 50’lere yaklaşması mümkün müdür?
........
Bırakın bu kompleksi.
Türkiye bunları çoktan aşmış, özgüvenini kazanmış bir cumhuriyettir.
Vaktiyle Soyvetler’e yanaştık komünist mi olduk?
Führer’le aramızın iyi olduğu yıllar, sanki Nazi olmaya mı özendik?
Hayır.
Türkiye’nin özenip taklit edeceği bir başka rejim yoktur.
Zafer haftası’na geliyoruz.
Atatürk’ü bir daha minnet ve şükranla anmanın tam zamanıdır.
- At atabildiğin kadar.
10 milyon işsiz varmış.
Yok yahu, 20 milyondur belki. İyi saydın mı?
Hele enflasyon...
Gerçekte 35 - 40’tan aşağı değilmiş.
***
Diye diye, millette moral mi bıraktılar?
Sabah akşam bağırıyorlar:
Önce CHP’li başkan...
Diyor ki:
Afgan mültecilerin Türkiye’ye yerleşmesi için Erdoğan, Joe Biden’a söz verdi.
- Ne bildin?
- Nereden bildin?
- Kim söyledi sana?
Yahu, Erdoğan’la Biden
Onları nasıl geri göndereceğiz:
- Davul zurnayla.
Sınır ötesinde... Önce evlerini barklarını, bağlarını bahçelerini temin edeceğiz. Hastanelerini, okullarını ne lazımsa hepsini kuracağız.
..........
Sıra iş bulmaya gelince?..
İş insanlarına diyeceğiz ki:
- Haydi bakalım gidin, Suriye’de birer fabrika kurun.
Onlar da bizim güzel hatırımız için enkaz halindeki Suriye’ye gidip birer fabrika kuracak, vesselam.
Öyle bir bela ki, koronavirüsten beter.
- Halk düşmanı.
- Halkların düşmanı.
- İnsan düşmanı.
***
Elinde değil.
ABD böyle yaratılmış.
Ta başından beri, onun gözünde
Ben yokken geçirdiğimiz acı günleri, yüreğim sızlaya sızlaya televizyonlardan takip ettim.
Ama Manavgat’tan Marmaris’e, Köyceğiz’e oradan Kastamonu’ya Sinop’a, Bartın’a, Rize’ye, Artvin’e...
Velhasıl memleketin her köşesine yetişen kahramanları ve milli ruh denen o şaheseri, gururla seyrettim.
***
Düşünüyorum da...
Mutad ABD oyunlarından pandemiye kadar... Terörün her türlüsünden deprem, sel, heyelan ve yangınlara kadar, darbe girişimi dahil başımıza gelmeyen kalmadı. Hamdolsun dimdik ayaktayız...
.............
En çok da hükümete şaşmaktayım. Bütün bunlara rağmen 20 yıldır iktidar.
Ve küllerinden doğacak bir “yeşil vatan” için, seferberlik başladı.
***
Bu bir yurt savunmasıdır.
Tıpkı mavi vatan gibi.
Toprak ana gibi.
Gökvatan gibi.
Sath-ı müdafaa.
***
Nasıl da memnun karşılıyorlar?
Deprem, sel, yangın ve benzeri her türlü âfet, bunlar için bayramdır.
- Yangın daha da büyümeli.
- Sel daha da yayılmalı.
- Terör nerede kaldı?Üç beş cenaze gelmeli.
Adamlar böyle mutlu oluyorlar.
Acıları bırakıp, önce devlette kusur arıyorlar.
Zavallı devlet.
Seçim varmış gibi mevzilendiler.
Her iki taraf da:
- Kapı kapı gezeceğiz diyor.
Alâ.
Lakin biraz tehlikeli bir yol.
Ölçüyü kaçırmamak lazım.
***
Kapıyı çaldınız diyelim.
Suyu “silah gibi” kullanmak, savaşta bile insanlık suçudur.
Bolu Belediye Başkanı, Suriyeli mültecileri yıldırıp Bolu’dan kaçırtmak için suyu onlara 10 kat daha pahalı satacağını söylüyor.
Tevekkeli Kılıçdaroğlu “Sizi Suriye’ye kısa sürede geri göndereceğim” deyip duruyor...
“Nasıl gönderecek, hangi yöntemle” diye ben de düşünüp duruyordum.
Şimdi anlaşıldı.
- Bolu taktiğiyle.
***
Anlaşılması gereken bir nokta daha vardı...
Diledikleri yerde, diledikleri gibi yer içerler, gülüp eğlenirler, garsonları, komileri - rehin almış gibi - tepelerinde saatlerce bekletirler...
Bazı masalara izzet ikramda bulunacak kadar da cömerttirler... Velhasıl fiyakaları yerindedir.
- Peki hesap?
***
Hesap, kaç para gelirse gelsin, bize ne?
Öyle demeyin.
Daha işin karakol kısmı var, medya kısmı var...
Durun bakalım.
Kutup neymiş?
Kadının biri, CHP genel başkanına nezaketsizlik etmiş... “Çocuğuma dokunma” diyerek çocuğu alıp oradan uzaklaşmış...
Ne denir? Tek kelimeyle ayıp.
***
Beri tarafta... CHP Kadıköy İlçe Başkanı, 30 Ağustos törenlerinde, Cumhurbaşkanı’nın mesajı okunurken, sırtını dönmüş.
Ne denir?
Siz söyleyin.
***
Bizde terbiyesizliğin ismi kutuplaşma’dır.
Ve hayli eski bir kurumdur.
Ta çocukluğumuzda duyduğumuz bir fıkra vardı.
Neydi o...
Koyu partili adam, ölüm döşeğinde tutturmuş “Muhalefet partisine kaydolacağım” diye
Neden?
- Bizden biri öleceğine, onlardan biri ölsün.
***
28 Şubat’ta, “dindardır” diye ürünleri boykot edilen firmalar vardı... Ürünleri dünya pazarlarında revaçtaydı ama bizim laikçiler böyle racon kesmişlerdi. Bilmiyorum, hâlâ öyle mi?
Yoksa af mı çıkardılar?
***
Birinci Dünya Harbi’nde, askerlerden biri hastalanmış, hem ishal hem yüksek ateş.
Demişler ki:
- İngiliz Tuzu kullan, iyi gelir.
İtiraz etmiş:
- İngilizler düşman bize...
İngiliz malı kullanmam ben.
- Peki demişler, öyleyse
Hint Yağı sür. Dost bir ülkenin malıdır.
***
Bazen böyle şirin örnekler de oluyor.
İngiliz Tuzu’nu reddeden asker, milliyetçi duygularla doludur. Ama Kadıköy İlçe Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı’na saygısızlık ederken acaba hangi duygularla doluydu? Bu mudur kutuplaşma?
Harbiye Marşı
Her yıl Zafer Haftası’nda ben böyle olurum. Günlerce Harbiye Marşı’yla yatar, Harbiye Marşı’yla kalkarım. Kalbimden ve dilimden hiç düşmez. Bu kriz bende 9 Eylül’e kadar sürer... 9 Eylül’den sonra yavaş yavaş rutine dönerim...
Böyle krize can kurban.