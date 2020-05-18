İşi gücü olanları elbet tenzih ederim ama hâlâ bir sürü avare adam geziyor sokaklarda... Nereye gidiyor, niçin gidiyor belli değil... Ööyle bakınıyor sağa sola.
Diyoruz ki:
-Yasak yahu, duymadınız mı?
Aldırmıyor.
Kalabalığı yara yara bir tur daha atıyor.
Yasaklar uzayacaksa sırf bunların yüzünden.
*
Her mahallede, her sokakta, mutlaka bir Rehavet Hanım Teyze vardır.
Tabii her mahallede, her sokakta mutlaka bir Feragat Hanım Teyze de vardır.
Geniş yürekli Rehavetgiller, koronayla mücadelede boşverip kuralları çiğnerken neye güveniyorlar?
Belli ki Feragatgiller’in disiplinli ve sorumlu davranışlarına güveniyorlar.
Her dalda bu böyle.
-İyi ki varlar.
Feragatgiller olmasaydı, Rehavetgiller bu kadar rehavete kapılamazlardı.
1 dakika
-Deli Dana.
-Kuş Gribi.
-Domuz Gribi... vs
İsimlere bakın: Dana, kuş, domuz.
Şimdikine de Başkan Trump isim taktı.
-Çin virüsü.
Virüsü yükseltiyor mu, yoksa Çin’i aşağılıyor mu anlayamadım.
Trump çok matrak bir adam.
*
Lakin 1 dakika.
Korona dünyada toplam 300 bin can aldı.
Büyük rakam ama Amerika 1 Atom Bombası’yla 300 bin can almıştı, bir o kadarını da sakat bırakmıştı.
Hatırlatmanın tam zamanıdır.
75’inci yıl.
Hiroşima ve Nagazaki.
Ağustos 1945.
Kural dışı
İşi gücü olanları elbet tenzih ederim ama hâlâ bir sürü avare adam geziyor sokaklarda... Nereye gidiyor, niçin gidiyor belli değil... Ööyle bakınıyor sağa sola.
Diyoruz ki:
-Yasak yahu, duymadınız mı?
Aldırmıyor.
Kalabalığı yara yara bir tur daha atıyor.
Yasaklar uzayacaksa sırf bunların yüzünden.
*
Her mahallede, her sokakta, mutlaka bir Rehavet Hanım Teyze vardır.
Tabii her mahallede, her sokakta mutlaka bir Feragat Hanım Teyze de vardır.
Geniş yürekli Rehavetgiller, koronayla mücadelede boşverip kuralları çiğnerken neye güveniyorlar?
Belli ki Feragatgiller’in disiplinli ve sorumlu davranışlarına güveniyorlar.
Her dalda bu böyle.
-İyi ki varlar.
Feragatgiller olmasaydı, Rehavetgiller bu kadar rehavete kapılamazlardı.
1 dakika
-Deli Dana.
-Kuş Gribi.
-Domuz Gribi... vs
İsimlere bakın: Dana, kuş, domuz.
Şimdikine de Başkan Trump isim taktı.
-Çin virüsü.
Virüsü yükseltiyor mu, yoksa Çin’i aşağılıyor mu anlayamadım.
Trump çok matrak bir adam.
*
Lakin 1 dakika.
Korona dünyada toplam 300 bin can aldı.
Büyük rakam ama Amerika 1 Atom Bombası’yla 300 bin can almıştı, bir o kadarını da sakat bırakmıştı.
Hatırlatmanın tam zamanıdır.
75’inci yıl.
Hiroşima ve Nagazaki.
Ağustos 1945.