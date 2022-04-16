Mesela:
- Dışarıdaki karar verici güçler, Millet İttifakı’nın başkan adayını henüz belirlemedi.
Mesela:
- ABD Büyükelçisi, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek aday konusunu görüştü.
............
Yok artık, daha neler...
Bunlara kim inanır? Ama yine de insanın içine bir kurt düşüyor.
***
Peki, bunları biz duyuyoruz da 6’lı masanın eşsahipleri duymuyor mu?
Mesela, yaygın bir iddia da şu:
- PKK ve HDP’nin onaylamadığı biri, aday olamaz.
Bunlar bize küfürden beter geliyor.
Acaba masadakiler ne hissediyor?
***
Hiç tepki vermeyişleri, bu söylentileri ciddiye almayışlarından olabilir.
İnşallah öyledir.
Ama bu sözlere inananları ne yapacağız? Onları nasıl sakinleştireceğiz? Her biri ateş püskürüyor.
***
Şimdi AK Parti çıksa dese ki:
- Ey ahali... Bakın, sandıktaki rakiplerimizi tanıyın.
Sonra da saysa:
- ABD + AB + PKK + HDP + CHP + İYİ Parti falan diye devam etse, hoş mu olur?
***
Türkiye, tam dünya çapında hamlelere hazırlanıp, puan cetvelinde üst sıralara oynarken, bağımsızlığına gölge düşürülemez.
“Türkiye’nin itibarı kalmadı” diye başlayan laflar, bakın bizi nerelere sürüklüyor.
Ne yapalım... Kader bu.
Dünyanın en yalancı insanı bile Türkiye’de yaşıyor.
Küfürden beter
Tuhaf sesler geliyor.
Mesela:
- Dışarıdaki karar verici güçler, Millet İttifakı’nın başkan adayını henüz belirlemedi.
Mesela:
- ABD Büyükelçisi, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek aday konusunu görüştü.
............
Yok artık, daha neler...
Bunlara kim inanır? Ama yine de insanın içine bir kurt düşüyor.
***
Peki, bunları biz duyuyoruz da 6’lı masanın eşsahipleri duymuyor mu?
Mesela, yaygın bir iddia da şu:
- PKK ve HDP’nin onaylamadığı biri, aday olamaz.
Bunlar bize küfürden beter geliyor.
Acaba masadakiler ne hissediyor?
***
Hiç tepki vermeyişleri, bu söylentileri ciddiye almayışlarından olabilir.
İnşallah öyledir.
Ama bu sözlere inananları ne yapacağız? Onları nasıl sakinleştireceğiz? Her biri ateş püskürüyor.
***
Şimdi AK Parti çıksa dese ki:
- Ey ahali... Bakın, sandıktaki rakiplerimizi tanıyın.
Sonra da saysa:
- ABD + AB + PKK + HDP + CHP + İYİ Parti falan diye devam etse, hoş mu olur?
***
Türkiye, tam dünya çapında hamlelere hazırlanıp, puan cetvelinde üst sıralara oynarken, bağımsızlığına gölge düşürülemez.
“Türkiye’nin itibarı kalmadı” diye başlayan laflar, bakın bizi nerelere sürüklüyor.
Ne yapalım... Kader bu.
Dünyanın en yalancı insanı bile Türkiye’de yaşıyor.