Koronaya dair

Soru şu: Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 12 gün mü, 15 gün mü, 20 gün mü?

Cevap:

- Daha vakit var. Günü gelince bakarız.

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Hayır bakamayız. Şimdi bakalım.

Seyahat veya tatil yapacak olan ortadirek, şimdiden önünü görmek ister. Programını bir takvime bağlamak zorundadır. Bütçesini ona göre ayarlayacaktır. Son güne bırakılır mı?

Devlet Planlama Teşkilatı yok olup gittiyse, Aile Bütçesi de fesh olmadı ya...

Futbol

Avrupa Kupası’nda futbol kadar, tribünlere de dikkat kesildik.