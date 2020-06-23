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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Komşuya dair

23 Haziran 2020

Yunan milliyetçiliği nedir ki?

Sadece Türk düşmanlığı üzerine kurulmuş bir milliyetçilik olur mu?

Hem de korku üzerine kurulmuş.

*

Çapsız Yunan politikacıları, durup durup bize öfke kusuyorlar... Kin ve nefret saçıyorlar.

Yahu korkmayın.

Bin kere anlattık, size karşı hiçbir kötü emelimiz yok. Üstelik Yunan Halkı’nı seviyoruz. Ecevit’in dediği gibi “Bir mavi deniz... Kıyısında birbirinden güzel iki milletiz.”

Millet faslı böyle.

Ama Devlet kısmına gelirsek:

-Biz Büyük Devletiz.

Müsamaha gösteririz.

Ayıplarınızı mazur görür, yanağınızı okşar geçeriz.

*

Eminiz ki -sapıklar hariç- Yunan Halkı da bize sempatiyle bakar.

Yunan Adaları’ndaki lokantalara, meyhanelere, otellere, rezidanslara gidip sorun: En çok hangi turistleri severler?

Türkleri.

Eh, bizimkiler de zaten oralardan hiç eksik olmazlar.

6-7 Eylül olaylarından sonra Türkiye’yi terk etmiş Rumların içinde gençlik arkadaşlarım da var. Güzel insanlardır.

Hiç kopmadık.

Hâlâ haberleşiriz.

*

Yunan politikacılar ise kendi halkını bize karşı hâlâ tahrik etmekle meşguller. Bunu milliyetçilik adına kaşıyorlar.

Yapmayın.

Avrupa, onu Avrupa yapan değerlerini kaybetmiş olsa bile, siz yine de Yunan Medeniyeti’ne sığının.

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