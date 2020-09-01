Yunanistan, Fransa’dan acele 18 uçak satın alıyor.
Bütün mesele bu mu?
Aşk olsun Fransa.
Söyleseydin, biz 19 uçak alırdık.
Hukukmuş
Meis Adası’na turist feribotuyla asker yolladığı doğru mu Yunanistan’ın?
Nasıl olur?
Lozan ve Paris Anlaşmaları rafa mı kalktı?
Öyleyse turist diye bizim köyden on tane delikanlı da biz yollayalım... Adayı tarumar etsinler...
Hem de silaha lüzum yok... Bilekle ve yürekle.
***
Uluslararası Hukuk, adalete güya çok önem verir. Hukuk zaten adaletsiz olur mu?
Ama uluslararası hukuk, adalet kavramına deliler gibi sarılmıştır.
E hani nerde?
Dünyanın çivisi çıkmış.
Türkiye’den başka hakka hukuka aldıran yok. Diyalog ve diplomasi zaten çürümüş ve tükenmiştir. Anlaşılıyor ki artık sorunlar, masada değil, sahada çözülecek.
***
İyi ama yurtta sulh cihanda sulh ilkesi ne olacak?
Kolay.
Hiç itiraz etmeyip her şeye peki dersin, o zaman barış içinde yaşar, gül gibi geçinir gidersin.
Bu da bir yol.
Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?
Çekersin Oruç Reis’i oradan, olur biter... Al sana Cihanda Sulh.
Meis adası’nda güzel güzel rakı içmek varken, Yunan komandolarıyla niye boğuşayım?
Görüyorsunuz ki çare tükenmiyor.
Kolayı vardı
Yunanistan, Fransa’dan acele 18 uçak satın alıyor.
Bütün mesele bu mu?
Aşk olsun Fransa.
Söyleseydin, biz 19 uçak alırdık.
Hukukmuş
Meis Adası’na turist feribotuyla asker yolladığı doğru mu Yunanistan’ın?
Nasıl olur?
Lozan ve Paris Anlaşmaları rafa mı kalktı?
Öyleyse turist diye bizim köyden on tane delikanlı da biz yollayalım... Adayı tarumar etsinler...
Hem de silaha lüzum yok... Bilekle ve yürekle.
***
Uluslararası Hukuk, adalete güya çok önem verir. Hukuk zaten adaletsiz olur mu?
Ama uluslararası hukuk, adalet kavramına deliler gibi sarılmıştır.
E hani nerde?
Dünyanın çivisi çıkmış.
Türkiye’den başka hakka hukuka aldıran yok. Diyalog ve diplomasi zaten çürümüş ve tükenmiştir. Anlaşılıyor ki artık sorunlar, masada değil, sahada çözülecek.
***
İyi ama yurtta sulh cihanda sulh ilkesi ne olacak?
Kolay.
Hiç itiraz etmeyip her şeye peki dersin, o zaman barış içinde yaşar, gül gibi geçinir gidersin.
Bu da bir yol.
Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?
Çekersin Oruç Reis’i oradan, olur biter... Al sana Cihanda Sulh.
Meis adası’nda güzel güzel rakı içmek varken, Yunan komandolarıyla niye boğuşayım?
Görüyorsunuz ki çare tükenmiyor.