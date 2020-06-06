Darbe çağrışımı getiren sözlerin telaffuzu dahi ne kadar sakıncalıysa, sokak hareketleri’ni ima etmek de o kadar sakıncalı...
Keza... Sürekli erken seçim söylentileri de ülkeye kötülük.
Fakat bu 3 unsur dilimizden hiç düşmüyor:
-Darbe, sokak ve erken seçim.
Nedir amaç?
Tehdit mi, blöf mü, şantaj mı, yoksa laf ola beri gele mi? Hangisi olursa olsun, hayatı olumsuz etkileyen unsur bunlar.
*
Erken seçim, yine en masumu... Ama zırt pırt seçim yapılır mı?
Yoruldu millet, her yıl sandığa gitti... Siyasi tansiyon hiç düşmedi.
Çünkü önümüze konan sandık helalleşmek için değil, hep hesaplaşmak için.
Ve o hesap hiç bitmiyor.
Nasıl bitsin?
Dibinde kin ve nefret yatıyor.
*
Amerika ve Avrupa’daki sokak hareketlerine bakıp sirayet beklentisine girmek, boş bir hayaldir.
“Domino taşları gibiymiş.”
Laf işte.
Türkiye böyle bir oyuna gelmez. Neler gördü geçirdi bu ülke... Komünizm tehdidinden tutun, antilaik cereyanlara kadar... Terör dahil, hiçbirine pabuç bırakmadı... En keskin kutuplaşmayı bile sokağa taşımadı.
Evet, büyük bedel ödedi.
Ama teslim olmadı.
*
Düşünün...
Şimdi Pentagon “ABD Ordusu’nun ABD Halkı’na karşı kullanılmasına” itiraz ediyor ya... Aynı Pentagon, 15 Temmuz’da “Türk Ordusu’nun Türk Halkı’na karşı kullanılması” için çalışıyordu.
O bile sökmedi.
Suriye’ye yığılan ABD silahlarını da unutmadık.
Onun için, sirayet diye sayıklayanlara gülüp geçeceksiniz.
Kısır döngü
Darbe çağrışımı getiren sözlerin telaffuzu dahi ne kadar sakıncalıysa, sokak hareketleri’ni ima etmek de o kadar sakıncalı...
Keza... Sürekli erken seçim söylentileri de ülkeye kötülük.
Fakat bu 3 unsur dilimizden hiç düşmüyor:
-Darbe, sokak ve erken seçim.
Nedir amaç?
Tehdit mi, blöf mü, şantaj mı, yoksa laf ola beri gele mi? Hangisi olursa olsun, hayatı olumsuz etkileyen unsur bunlar.
*
Erken seçim, yine en masumu... Ama zırt pırt seçim yapılır mı?
Yoruldu millet, her yıl sandığa gitti... Siyasi tansiyon hiç düşmedi.
Çünkü önümüze konan sandık helalleşmek için değil, hep hesaplaşmak için.
Ve o hesap hiç bitmiyor.
Nasıl bitsin?
Dibinde kin ve nefret yatıyor.
*
Amerika ve Avrupa’daki sokak hareketlerine bakıp sirayet beklentisine girmek, boş bir hayaldir.
“Domino taşları gibiymiş.”
Laf işte.
Türkiye böyle bir oyuna gelmez. Neler gördü geçirdi bu ülke... Komünizm tehdidinden tutun, antilaik cereyanlara kadar... Terör dahil, hiçbirine pabuç bırakmadı... En keskin kutuplaşmayı bile sokağa taşımadı.
Evet, büyük bedel ödedi.
Ama teslim olmadı.
*
Düşünün...
Şimdi Pentagon “ABD Ordusu’nun ABD Halkı’na karşı kullanılmasına” itiraz ediyor ya... Aynı Pentagon, 15 Temmuz’da “Türk Ordusu’nun Türk Halkı’na karşı kullanılması” için çalışıyordu.
O bile sökmedi.
Suriye’ye yığılan ABD silahlarını da unutmadık.
Onun için, sirayet diye sayıklayanlara gülüp geçeceksiniz.