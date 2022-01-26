Kırık - dökük

Salgın hastalık tehlikesine dair en ufak bir telaş ve korku görüyor musunuz? Günlük vaka sayısı 70 binleri bulduğu halde koronaya meydan okuyan kalabalıklar, ne büyük moral.
***
Üstelik kar, kış, fırtına.
Hiç mühim değil.
Şarapçılar, biracılar, meyhaneleri yine dolduruyor... Rakıcılar yine efkârlı ama ikinci kadehten sonra her biri memleketi kurtarmaya devam ediyor... Bayılıyorum.
Çirkin sesli güzel kızlar, sahnelerden hiç inmiyor.
Alkış, ıslık, kıyamet.
***
Muhalefet liderleri toplantıdayken...
Yani Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu, Akşener falan bir masa etrafında oturmuş konuşurlarken...
Kapı açılsa...
İçeri Erdoğan girse...
Ve dese ki:
- Ne konuşuyorsunuz? Beni de aranıza alın... Beraber konuşalım... Her şey Türkiye için...
Ve masaya o da otursa...
Halk ne yapar acaba?
Fair-play’in unutulmaz öncüsü, dostlukların başöğretmeniydi.
İş Dünyası’nın daima moral gücüydü, cemiyet hayatının çok renkli bir simasıydı. Liderlik ruhunda vardı.
Siyasi bir angajmanı olmadı. Ama paylaşılamazdı.
Dış dünyada ise
Selahattin Beyazıt, Türkiye’nin doğal büyükelçisi ve itibar kaynağıydı.
............
Hakkında neler yazmak lazım idiyse, çok şükür o hayattayken hepsini yazdım.
Memleketimin başı sağ olsun. Kederli ailesine ve değerli dostlarına sabır ve metanet dilerim.
Mevcut yetkileriyle birlikte 5 yıl.
Fakat, Millet İttifakı ona
2 yıl süre tanıyacak.
Hangi hakla?
Ve hangi yasayla?
***
Muharrem İnce, 2018’de eğer seçilseydi, yetkilerini devredecekti. Öyle söylediydi.
Ama -öyle söylediği halde- devretmeseydi, cezası neydi? Hiç... Zaten 2018 geride kaldı. Şimdi 2023’e bambaşka bir atmosferde gidiyoruz. Bugün sorun
Hayır.
Bu laf öyle değil artık.
Bilakis.
“Muhtar bile olabilir.”
HDP’ye dair
Pervin Buldan, açık konuştu:
Türkiye’yi yönetecek mekanizmanın bir parçası olacaklarını söyledi...
Daha ne desin?
- Kaçacak olan oylar.
Nedir bu?
Anlatayım.
***
Bu oylar, seçimi kazansa da kaybetse de, Millet İttifakı’ndan kaçacak olan oylardır.
Miktarını bilemem.
Ama kaçacağı kesin oylar bunlar.
- Boş oylar.
Barış, özgürlük, demokrasi...
Bu üç kelime, gerçek anlamından saptırılmış, bir şifreye dönüştürülmüştür.
Çünkü bu üç kelime, kimsenin itiraz edemeyeceği kelimelerdir.
Ama bakın kimlerin ağzında.
***
Siz hiç sahiden demokrat olan birilerinin, sürekli
“Ben demokratım” dediğini duydunuz mu?
Sahici bir barış ve özgürlük yanlısı insanlar, her cümleye
- Bu şeref bize yeter.
Ne Amerikan karşıtlığı
oy getiriyor, ne Rus karşıtlığı...
- İlle de Türkiye.
***
Giderek yükseldiğimizi böyle anlayabilirsiniz. Türkiye karşıtlığı ne kadar büyüdüyse, biliniz ki Türkiye o kadar gelişti... Türkiye karşıtlığı ne kadar azgınlaştıysa, biliniz ki Türkiye o kadar yıldızlaşmıştır.
Başka ölçü yok.
***
Çatı dedikleri tek aday’la seçime gidecekler ki, hangi partinin yüzde kaç oy aldığı anlaşılmasın... 3 mü, 5 mi, 15 mi?
At atabildiğin kadar.
***
Şimdi parlak bir öneri daha var:
Masaya oturduklarında küçük parti- büyük parti ayrımı olmasın.
Buyurun bakalım.
Eşitler arasında birinciyi seçecekler.
Eşitler arası?
Hayır.
Futbol sert oyundur. Sahada zaman zaman tatsız sürtüşmeler olabilir. Bunların her biri -adı üstünde- ne olsa delikanlıdır...Böyle bir risk almaktansa...
Başka bir önerim var.
***
Diyorum ki:
Asıl barış, müziktir.
Ve müzik tarihimiz,
Türk-Ermeni bestekarlarının enfes eserleriyle donatılmıştır.
Doğru.
Muhalefete muhalefet diye geniş bir cephe var.
Ve şimdiye kadar görülmemiş bir hiddet sergiliyor.
*
Neden böyle?
Nereden çıktı bu oluşum?
Ve nasıl kurumlaştı?
- Adeta bir siyasi parti gibi.
İktidar da seçim tarihi olarak sürekli Haziran 2023 deyip rakibini çatlatıyor.
Bu yetmez.
Haziran ama haziranın kaçı? Hangi pazar? Kesin gün verin...
Verin ki, rakibiniz de çatı adayını açıklasın... Açıklasın ki
biz de şerefyab olalım.
***
Hem biliyor musunuz,
kesin tarih verirseniz, mesela
- 4 kere gitti.
Demirel’e benziyor...
Merhum da 5 kere gidip
6 kere gelmişti ya...
Son gelişinde, başbakanlığa da sığmadı, cumhurbaşkanı oldu... Daha yüksek makam olsa,
oraya da çıkacaktı.
***
Bunlar, dünyada ender görülen vakalardır.
Ta 60’larda başlayan Köşk Yarışı, 1973’te iyice tıkandı.
Faruk Gürler’in emr-i vakisi, Meclis’te tepki görünce, halim-selim bir zat’ta karar kılındı:
Fahri Korutürk.
Fahri Paşa, Divan Pastanesi’nde sütlü kahvesini güzel güzel içerken, kendisine acele Ankara’ya dönmesi bildirildi.
Gidiş o gidiş.
*
7 yıl sonra...
Bundan böyle Kılıçdaroğlu’nun her çıkacağı televizyon yayını, cevap hakkı nedeniyle bol bol kesintiye uğrayacak.
Amaç, bulunacağı iddiaları, anında ve yerinde çürütmek.
Çürütürken de onu yalancılıkla itham etmek.
***
Ne fena şey.
İnsanın bir kere adı çıktı mı, hiçbir sözüne güven kalmıyor.
Kılıçdaroğlu buna müstehak biri değil.
Ama nasıl oldu da böyle bir izlenim bıraktı, anlayamıyorum...
Bu bir taktik olsa bile...
- Ya kazanamazlarsa?
*
Efendim, kazanamazlarsa, küçük ortaklara bir şey olmaz ama bu defa Ana Muhalefet toz olur gider. İsmet Paşa bile kalkıp gelse onu kurtaramaz.
*
Ne güzel anlatıyorlar:
İlk 6 ayda, ilk 1 yılda, ilk 2 yılda neler yapacaklarını, tatlı tatlı sayıyorlar.
Esasen
Ne güzel şeyler anlatıyordu.
Ebubekir Elmalı...
Hukukçuydu galiba.
Neler var Türkiye’de?
***
Mesela.... Ömer Avşar.
Televizyon oturumlarından tanıdığımız bir hukukçu da o.
Dopdolu bir adam.
- Kaybedecek şeyiniz varsa aday olmayın.
Sakın ha.
Çünkü kaybederseniz, sadece cumhurbaşkanlığı seçimini değil, başka şeyleri de kaybedersiniz.
Mesela neleri?
***
Belediye Başkanı’ysanız, belediye başkanlığını kaybedersiniz. Parti veya muhalefet lideriyseniz, liderliği kaybedersiniz.
Milletvekiliyseniz, zaten ilk onu kaybedersiniz, yallah.
***
Onların hiç değilse bir kısmını size sunmalıyım ki, süratli değişen gündemde kaynayıp gitmesin.
***
Önce adaylık meselesi.
Bu konu, kabak tadı verdiyse de
meraklısı ve takipçisi çoktur. Oradan başlayalım:
***
Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu...
Anketlere bakıyoruz, Kılıçdaroğlu sonuncu çıkıyor.
Kırık - dökük
Millet İttifakı’nda...
- Tek hedef, tek ilke, tek üslup, tek düşman.
Hepsi tek.
Seçimi kazanır da yönetime gelirse, Türkiye’de muhalefet diye bir unsur kalmayacak.
Hepsi iktidara taşınacak. Muhalefetsiz Demokrasi olur mu?
Diyeceksiniz ki:
- AK Parti var ya.
Hayır... Öylesi değil.
Biz 70 yıldır “Türkiye muhalifleri”ne alışmışız.
O boşluğu kim dolduracak?
***
Kim demiş siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır diye?..
Bilâkis...
En çabuk vazgeçilebilir unsurları oldular.
Nitekim buyurun... İttifaklar hangi partide ruh bıraktı ki?
Adı üstünde:
Beşibiryerde, zaten birbirinin aynısı, hatta kopyası bir oluşum değil midir?
***
Bir kısım insanlar Pekaka diyor...
Pekeke diyenler ise örgüt sempatizanı addediliyor.
Ne biçim ölçüyse...
DEAŞ’la DAEŞ arasındaki farkın bir anlamı var mı acaba?
Peki IŞİD neyin nesi?
AKP diyenler bu tarafa,
AK Parti diyenler şu tarafa.
Görüyor musunuz, artık birbirimizi parolayla keşfediyoruz. Belki de bu yüzden savaşa barış diyoruz.
Olsun.
Çok güzel anlaşıyoruz.
Bravo
Önceki gece...
Karda mahsur kalan İstanbullulara...
- 65 bin kumanya dağıtılmış.
- 1 milyon şişe su dağıtılmış.
İnanmıyorsan say da gör.
Naklen
Kar bastırdığı ilk gece, şöyle bir telefon konuşmasına kulak misafiri olduk... TV’den naklen:
- Hatta mısınız?
- Hayır. Çok şükür hasta değilim.
- Anlamadım, hangi kattasınız?
- Katta demedim hanımefendi, hasta dedim.
- Ben hatta mısınız diye sormuştum.
- Hanımefendi, söyledim ya, hasta değilim, buyurun sorun.
- Siz şimdi kaçıncı kattasınız?
- Allah Allah, ne katı yahu? Arabada mahsur kaldık.
Dalga mı geçiyorsunuz?