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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kırık dökük

28 Nisan 2020

Bizim kelaynaklar, virüsle mücadele performansımızı Papua Yeni Gine’yle mi kıyaslıyorlar acaba, yoksa Avrupa ülkeleri’yle mi? Ve hangi ölçüye göre?

Nasıl bir sonuç görmeliler ki mutlu olsunlar? Türkiye battı desem yeter mi?

Yahu, millet canını dişine takmış, eve tıkılmış, bunlar hâlâ milletin damarına basıyorlar:

- Öldünüz, bittiniz...Yarınları da kaybettiniz.

***

İçlerinde en yalancı olanına gazeteci soruyor:

- Türkiye’yi başarılı buluyor musunuz?

“Buluyorum” diyemiyor.

Kıvranıyor. Binbir dereden su getiriyor.

- Peki Sağlık Bakanı sizce başarılı mı?

“Başarılı” diyemiyor. Ahlâkı buna izin vermiyor.

İşte bu familya, virüsün en büyük güvencesidir... Virüs pes etse, o pes etmez... Tıp Âlemi böylesini görmedi.

***

Bir de sade vatandaşın samimi gayretine bakın.

Hem moral veriyor, hem hizmet sunuyor, hem ekmek parası çıkarıyor.

Şu köşede mütevazi bir büfe var. 10 yıllık büfedir. Tanırım.

Evlere servis...

Şimdi bir de tabela asmış:

- Karantina büfe.

Az ötede bir çorbacı.

O da bez bir afiş asmış:

- Evde kal. / Biz geliriz.

Altta telefon numarası.

Ne güzel...

Kim bilir daha neler var.

Millet seferberlik halinde, kelaynaklar ise neyin peşinde... Birkaç örnek versem, saçınızı başınızı yolarsınız ama böyle bir günde haydi sinirlerinizi bozmayayım.

Ben bugün dede oldum.

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