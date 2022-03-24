Meşhur milyarder Abramoviç, iki lüks yatıyla birlikte Bodrum ve Marmaris’e kapağı attı.
Ne kadar zengin olursa olsun... Can ve mal güvenliği derdinde.
Hayat mı bu?
Hiç bir yerde rahatlık yok.
Nitekim en güvenli yer Türkiye’de bile, misafir Ukraynalılar tarafından proteste edildi.
“Nedir bu başına gelenler”
diye sorsanız, diyecektir ki:
- Putin’in yüzünden.
***
Sadece Abramoviç mi?
Rus yazarlar, Rus sporcular, Rus sanatçılar, Rus alimler bilginler başta olmak üzere, Rus girişimciler dahil, dünyaya yayılmış bütün Ruslar aynı tehlikeyle karşı karşıya.
Neden?
- Putin’in yüzünden.
***
Gerçi yaptırım adı altında sürdürülen bu kıyım, Avrupa’nın ve Amerika’nın ayıbıdır ama sebebiyet verdiği için “Putin yüzünden” Rus Halkı mağdur
ve de perişandır.
İşin özeti bu.
Öyle ki, Ukrayna’ya yapılan bu saldırı, Rus Halkı’nın milliyetçilik duygularını bile harekete geçirmemiş ve esasen Rus Halkı bu savaşı onaylamamıştır.
Putin zafer kazansa bile Rus Halkı onu alkışlamayacaktır. Çünkü Rus Halkı’nın ezberlediği tek şey “Putin yüzünden yokluk ve kıtlık çektiğidir.”
***
Kaldı ki... Hem de orantısız güç kullandığı halde, Putin’in, bu savaşı kazanma ihtimali azalmıştır.
Kremlin, Nükleer Silah’tan bahseder oldu.
Nükleer kelimesini telaffuz etmek bile, bir zafiyeti işaret etmektedir. Bunu unutmayın.
Kimin yüzünden
Meşhur milyarder Abramoviç, iki lüks yatıyla birlikte Bodrum ve Marmaris’e kapağı attı.
Ne kadar zengin olursa olsun... Can ve mal güvenliği derdinde.
Hayat mı bu?
Hiç bir yerde rahatlık yok.
Nitekim en güvenli yer Türkiye’de bile, misafir Ukraynalılar tarafından proteste edildi.
“Nedir bu başına gelenler”
diye sorsanız, diyecektir ki:
- Putin’in yüzünden.
***
Sadece Abramoviç mi?
Rus yazarlar, Rus sporcular, Rus sanatçılar, Rus alimler bilginler başta olmak üzere, Rus girişimciler dahil, dünyaya yayılmış bütün Ruslar aynı tehlikeyle karşı karşıya.
Neden?
- Putin’in yüzünden.
***
Gerçi yaptırım adı altında sürdürülen bu kıyım, Avrupa’nın ve Amerika’nın ayıbıdır ama sebebiyet verdiği için “Putin yüzünden” Rus Halkı mağdur
ve de perişandır.
İşin özeti bu.
Öyle ki, Ukrayna’ya yapılan bu saldırı, Rus Halkı’nın milliyetçilik duygularını bile harekete geçirmemiş ve esasen Rus Halkı bu savaşı onaylamamıştır.
Putin zafer kazansa bile Rus Halkı onu alkışlamayacaktır. Çünkü Rus Halkı’nın ezberlediği tek şey “Putin yüzünden yokluk ve kıtlık çektiğidir.”
***
Kaldı ki... Hem de orantısız güç kullandığı halde, Putin’in, bu savaşı kazanma ihtimali azalmıştır.
Kremlin, Nükleer Silah’tan bahseder oldu.
Nükleer kelimesini telaffuz etmek bile, bir zafiyeti işaret etmektedir. Bunu unutmayın.