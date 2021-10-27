Kime yaradı?

Kurt zaten kafaya koymuş... Kuzuyu ille yiyecek... Ne zamandır “Suyumu bulandırıyorsun” deyip duruyor.
Kavala, Demirtaş, F-35 falan hepsi bahane.
***
Başlarındaki kaptan belli.
ABD ön ayak olmasa, 9 ülke nereden ve nasıl bir araya gelip de bize muhtıra verecek?..
Yahu Finlandiya ne tanısın Kavala’yı? Yeni Zelanda neyi imzaladığının farkında mıdır?
Geçiniz.
ABD biliyor böyle bir muhtıraya Erdoğan’ın vereceği tepkiyi.
Saygısız on Büyükelçi’yi istenmeyen adam ilan etmek kolay... Neticede on ülke birer kişi fire verecek.
Ama on ülke, hiç utanmadan misilleme yapmaya kalkarsa, bizim on diplomatımız birden dışlanacak.
*
Tezkere vakti geldi.
İYİ Parti tezkereye oy verecek.
“Evet” diyecek.
Ama CHP’nin işi zor.
“Evet”
Bağırıp çağırmazdı ama bilgi yüklüydü, onu dinlerken bir şeyler öğrenirdiniz... Erdal İnönü nasıl da hayran hayran bakardı.
***
Şimdiki muhalefet, hep hakaret ağırlıklı konuştuğu ve hep belden aşağı vurduğu için, belki bir an dikkat çekiyor ama istihbarat ve bilgi eksikliği yüzünden hiç etkili olamıyor. Hele bir de yanlışları yüzüne çarpılınca, daha da hırçınlaşıyor.
Ne fayda?
***
Bugünkü ana muhalefet, gelmiş geçmiş muhalefetlerin içinde en eleştirilen muhalefettir.
Diyeceksiniz ki:
- Muhalefete muhalefet edilir mi?
On büyükelçinin Türkiye’ye saygısızlığı, gün geçtikçe daha da içime oturuyor.
Sadece hükümetin tepki göstermesi yeter mi?
Muhalefet niye konuşmuyor?
Konuşamaz.
“Bu ülkede yargı yok, adalet yok, demokrasi yok” diye her gün bağırırsanız, şimdi on ülkenin büyükelçisine söyleyecek lafınız tabii ki olmaz.
***
Osman Kavala’ya gelince...
Elçiler onun derhal serbest bırakılmasını istediler ya...
Yok be yahu?
Domatesin kilosu kaça, siz ondan haber verin.
***
Bir aday bulup çıkaramıyorlar diyorduk. Şimdi de aday bolluğu içindeler.
Fakat ne tuhaf...
Çok aday demek hiç aday demektir... Malûm, biz Türkler, birbirini seçmekten ziyade, ötekini seçtirmemek üzere mevzileniriz.
***
Biraz karışık bir tablo.
Öbürü, mütevazı... Bari olmayan bir başbakanlığa talip.
Daha öbürü, yani Brütüs’e benzeyeni, rövanş için yüzde 1.5 oy’la ringe çıkmaya talip.
En iyisi, ak sakallı olanıdır. Gücünü ve haddini biliyor. “Yangını söndürmek için su taşıyan karınca misali” hiç değilse tarafını belli etmeye çalışıyor.
Fakaat... En hoşlandığım Muharrem İnce’dir. Osman Bölükbaşı gibi çok doğru laflar ediyor. Alkışlar ona oylar başkasına giderse vah ki vah.
*
Gelelim şu meseleye.
Dinleyin beyefendi.
Dostunuzdur.
Efendim, 18 Ekim Muhtırası - diğer yazarları bilmem ama - beni de kapsamalı.
Şöyle ki:
Muhtırayla artık aklım başıma geldiğine göre, 18 Ekim’den önce yazdığım yazılar ve yediğim haltlar, aff-ı şahane’ye uğramalı.
.............
Ve şimdi de...
İmamoğlu’na dilekçemdir:
Beyefendi... Kimden niye çekiniyorsunuz da cumhurbaşkanlığı adaylık çalışmalarını gizli gizli yürütüyorsunuz? Muharrem İnce gibi çıkıp “Aday olacağım”niye demiyorsunuz? En mühimi de oy beklediğiniz seçmenleri,
İki blok’a da şirin gözükmeye çalışan dalkavuklar... Tarafsız rolü oynayan sahtekârlar.
Beri tarafta da, tabii gözünü budaktan esirgemeyen ucuz kahramanlar...
Ne yapsınlar? İkbâl ve istikbâl dilencileri.
Seçimin ertesi günü ise muhbirler, ihbarcılar ve haysiyet cellatları.
***
Öyle bir seçim bu... İnsanlar karakter imtihanı verecek.
Hiç şüpheniz olmasın ki, dürüst davrananlar sınıfta kalacak.
Fırıldaklar ise her zamanki gibi balkonda çubuğunu tüttürüp dalgasını geçecek.
Kanunsuz emirleri uygulayan memurlar varsa, Kılıçdaroğlu bir zahmet açıklayabilirdi.
O öyle yapmayıp, bütün memurları külliyen töhmet altında bırakmış, üstelik tehdit de etmiş, iş yapmayın, imza atmayın diye emir vermiştir. Asıl kanunsuzluk budur. Tıpkı siyasi cinayetlerden kaygı duyup, topu başkalarına attığı gibi.
# Niyet okuyorum
İmamoğlu, tam İmamoğlu gibi davranıyor, bravo.
Siyasi amaçlı yurt gezilerini sürdürüp sürdürüp, her seferinde diyecek ki:
- Bu geziler siyasi amaçlı değildir.
Yazın bir kenara.
Gidiş odur
Yarın Bankalar Kurulu, öbür gün Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu, daha öbür gün Tank Palet Fabrikası, hepsi sıradadır.
Teftiş var.
Müfettiş geliyor.
***
Müfettiş Bey, kerameti kendinden menkul yetkilerle donatılmış olmalı ki, Suriyeli göçmenlerin durumunu da Avrupa Birliği’yle konuşmuş. Gerekli bütçeyi sağlamış ve söz almıştır. (Ona söz veren Avrupalı’yı da çok merak ediyorum ha...)
***
Bu ne büyük bir özgüven...
Bayılırım böyle insana.
Mültecileri Suriye’ye geri yollayacakmış ama önce suyunu, elektriğini, yolunu, evini, okulunu, hastanesini, çarşı pazarını, hepsini kurup öyle yollayacakmış.... Onun güzel hatırı için AB bütün bunlara “Peki” demiş.
***
Geriye iş ve aş kalıyor.
Ona da çare bulmuş.
Türk iş insanlarına diyecekmiş ki “Şimdi gidin, Suriye’de birer fabrika kurun.”
Yaa efendim...
“Beşli çete” dediği müteahhitler dahil, bütün iş insanları, Demokrat Amca’nın güzel hatırı için Suriye’yi fabrikalarla donatacakmış.
Vallaha karikatür gibi.
5 Haziran pazar günü seçim olacak.
Seçime iki gün kala.
Yani, 3 Haziran günü, muhalefet lideri Ecevit’in İstanbul’da Taksim Mitingi var. Son miting.
Dönemin Başbakanı Demirel, şok bir açıklama yapıyor ve diyor ki:
- Bir ihbar aldık, yarın Taksim Mitingi’nde Ecevit’e suikast yapılacak. Çevre otellerden birinden ateş edilecek.
***
Yani?
Yanisi şu:
- Daha sizin adayınız belli değil dedikçe, farkında mısınız Akşener ne cevap veriyor:
- Alın seçim kararı, Cumhurbaşkanımızın kim olacağını o zaman öğrenirsiniz.
***
Nüansa dikkat...
Adayımız, demiyor.
“Cumhurbaşkanımız” diyor.
“13. Cumhurbaşkanımız” diyor.
Yani seçilmiş gibi...
Beyler, siz kararsızları neye göre dağıtıyorsunuz? Bu gergin ortamda hiçbir muhalif “Ben kararsızım” demez ki.
Siz der misiniz?
‘Ciddi’ bir durum
Beyefendi kaygılı.
Seçime doğru, siyasi cinayetlerden söz ediyor.
- Elbet bir bildiği var.
Ya da meşhur duyumlarından birini aldı.
Ya da dostlarından biri kulağına üfledi.
Olabilir.
Peki, ihanet etmeden ayrılamaz mısınız?
Onu sürekli kötülemeye mecbur musunuz?
Yahu orada yıldızınız parlamış, şöhrete ve servete kavuşmuşsunuz, kariyer edinmişsiniz, en basit tabirle adam olmuşsunuz.
Bunların hiç mi kıymeti yok?
Ne biçim insanlarsınız siz? (İstisnaları vardır, onları tenzih ederim).
*
Sırf siyasette değil.
Biz 20 ay daha her gün bu gerginlikle mi yaşayacağız?
Düşünün ki, geride bıraktığımız 20 ayı da aynı gerginlikle yaşayarak geldik.
Buna hangi sinir sistemi dayanır?
***
Hemen yarın seçim yapsak, gerginlik bitecek mi?
Ne münasebet.
Bu defa da başka bir gerginlik başlayacak.
Emin olunuz ki derhal bir seçim daha isteyenler çıkacak.
Ara yerde komisyoncular da türedi.
Siyasi husumet, birden bire cazip bir borsaya benzedi.
***
Anayasa maddeleri dahil, her şey pazarlık konusudur. Laiklik bile açık artırma yoluyla yeniden gündemde...
Hele terörle mücadele, devlet politikası olmaktan çıkıp, ittifaklara gizli bir malzeme olarak girmektedir. Hem de pahalı bir malzeme...
***
İşin kötüsü...
Mutabıkız:
. Bu maddeler değiştirilemez.
. Değiştirilmesi teklif bile edilemez.
Hatta, çift dikiş olsun derim:
. “Teklif edilip edilmeyeceği bile tartışılamaz.” Tamam mı?
***
“Seçmeni zinde tutmak” başka, “dereyi görmeden paçaları sıvamak” bambaşka... Bunları karıştırmayalım.
***
- Öyleyse açıklayın erken seçim tarihini, Millet İttifakı’nın adayını o zaman öğrenirsiniz.
Hay Allah...
Ben aday belli zannediyordum.
Kılıçdaroğlu aday diye gezmiyor mu ortalarda?
Hem de boyundan büyük vaatlerde bulunarak...
Kılıçdaroğlu değilse bile İmamoğlu var...
Fatih Sultan Ekrem...
O da mı değil?
Kime yaradı?
Bu ayıp bir sual.
Bu milletin egemenliği ve haklı gururu mevzu bahis ise artık olayın kime yarar/kime zarar getirdiğine bakılır mı?
Ama madem ille de yarar-zarar peşindeler, pekâlâ... Oraya da bakalım:
“Her olayda olduğu gibi” 10 büyükelçinin taarruzu yine Tayip Erdoğan’a yaramıştır.
***
“Her olayda olduğu gibi” dedim.
Evet, öyle.
Gezi Parkı’ndan tutun 7 Şubat davetine, 17-25 Aralık’tan tutun 15 Temmuz darbe girişimine kadar, her olay Tayyip Erdoğan’a yaramadı mı?
Taa 367 garabetiyle başlayan süreçte bile, 27 Nisan muhtırası kime yaramıştır?
***
Bütün bunları şans’la mı izah edersiniz? Ona karışmam... Belki akılsız dost kavramı rol oynamıştır... Belki göklerden gelen bir karar böyle istemiştir... Belki kişisel bir basiret ve kabiliyettir, bilemem...
Ama her olayın ona yaradığı muhakkaktır.
***
Hurafelerden bahsediyor değilim.
Her şey ortada işte.
10 büyükelçi üzerinden Tayyip Erdoğan’ı hedef alan bir olay, neticede yine Erdoğan’a yaramış, tabii, Türkiye’ye yansımıştır.
***
Meseleyi kişiselleştiren ben değilim. Yazının birinci satırını tekrar okursanız, milli gurur ve egemenliğin galibiyetini orada görürsünüz. Ama madem ille de “Erdoğan nefreti” sebebiyle Erdoğan’a yine bir tuzak kurulmuştur, peki efendim, öyleyse Erdoğan’ı konuşalım, haydi...
Yarar/zarar meselesi...
Tek cümleyle söyleyeyim:
- Erdoğan’a yaramıştır.
Var mı itirazı olan?