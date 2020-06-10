Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Kime söylüyor?
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kime söylüyor?

10 Haziran 2020

Pervin Buldan, HDP’nin gizli ve örtülü ittifaklara kapalı olduğunu, tekrar açıkladı. Şeffaflık istedi...

Kime söylüyor?

Herhalde bana değil.

Bakar mısınız?

Hem HDP’nin potansiyelinden hem aktivitesinden faydalanacaksın hem de onunla yolda yürümeye utanacaksın.

Nasıl şey bu?

Soruyorum.

-Kime söylüyor?

*

Tabii Pervin Hanım’a da iki çift lafım var.

Her konuşmanıza “6 milyon oy almış bir partiyiz” diye başlıyorsunuz ama o 6 milyon kişi, o 6 milyon oyu “git de PKK terörüne destek ol” diye mi verdi size?

Türk Devleti’nden maaş alıp, Türk Devleti’nin imkânlarından faydalanıp, sonra da Türk Devleti’ne meydan okumak, sizin demokrasi anlayışınıza

sığsa bile önce vicdana sığmaz.

*

Her neyse... Yine de HDP’ye haksızlık yapmak istemiyorum.

Pervin Buldan “şeffaf ittifak”ı şart koşarken yerden göğe haklıdır.

O hakkı teslim ediyorum.

HDP, önünü görmek istiyor. Yanında kim var, karşısında kim var, bunu öğrenip yola öyle devam edecek. Tabii ki hakkı.

Yani dürüst siyaset.

Ama PKK’yla organik bağını kesmesini beklemek de benim hakkım.

*

6 milyon oy...

Tamam da o 6 milyon oyu iyi tercüme etmek lazım.

Ona bakarsanız, Tayyip Erdoğan’ın oyu da 26 milyon.

Peki, o 26 milyon seçmen, o 26 milyon oyu “sen gel, bize diktatör ol” diye mi verdi? Ağzınızı her açtığınızda

tek adam diye başlıyorsunuz lafa... 26 milyon kişiye ayıp ettiğinizin farkında değil misiniz?

*

Sonuç:

Hanımefendiciğim, yani demek istiyorum ki aldığınız o 6 milyon oy, sadece oy’dur, yoksa size verilmiş bir imtiyaz değildir. Üstelik

o 6 milyon kişi de saygı bekler.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Günün karikatürüM.Kutlukhan Perker Günün karikatürü10.06.2020
Dünyada en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır.Aygül AydınDünyada en huzursuz kimse, kalbinde haset ve kin taşıyanlardır.10.06.2020
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...10.06.2020
COVID-19’un genetik soyağacında Türkiye nerede duruyorSedat ERGİNCOVID-19’un genetik soyağacında Türkiye nerede duruyor?10.06.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.