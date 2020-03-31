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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kim bunlar?

31 Mart 2020

Kurallara uyanlarla uymayanlar, aynı şehirde yaşıyor.

Ama uyanlar cezalı gibi... Uymayanlar ise, her türlü şımarıklığa hak kazanmış, sanki imtiyazlı vatandaş.

***

Böyle olmaz.

Kurallara uymayanlar, küçük yaptırımlarla sıyırıyor.

En azından teşhir edilmeleri lâzım...

Teşhir de yetmez.

- Rezil edilmeleri lâzım.

Çünkü onlar insanların hayatıyla oynuyor. Bilinçli bir şekilde oynuyor.

Taammüden işlenen bir suç bu.

Ceza Kanunu’nda karşılığı var.

***

Bir tarafta cenazesini bile sessiz, sedasız ve cemaatsiz kaldıran saygılı insanlar, düğününü erteleyen güzelim gençler... Ama öbür tarafta devlete ve millete meydan okuyan sorumsuz bir güruh...

Bunlar aynı ülkenin vatandaşları.

Nasıl olur?

***

Binlerce işyeri üretime ara verdi, binlerce firmanın personeli “evden çalışmaya” başladı, okullar eve taşındı, uçak seferleri, tren seferleri, otobüs seferleri iptal edildi. Çarşı pazar stop, hayat durdu.

Bütün bunlar niye?

- Gerizekâlı vandallar, diledikleri gibi at koştursun diye mi?

Yok öyle yağma.

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