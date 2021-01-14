Kayıt dışı

Adı üstünde: Şüphe...

Bazı bilim insanları, koronavirüsün bir biyolojik silah olduğunu söylediler ama bilimsel bir veri ortaya koyamadılar... Zaten bu öyle bir silahsa, bunun kâşifleri hiç açık verir mi? Karşı tedbiri de elbet almışlardır.

Onu geçelim.

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Lâkin benim beynimi yıllardır bir başka şüphe kemiriyor.

Bu kadar çok kanser vakası olur mu? Türkiye’de her evde mutlaka bir kanserli hasta var.

Nedir bu?

Kanser bulaşıcı da değil... Öyleyse nedir bu yaygın kanser?

Nezleden daha yaygın.