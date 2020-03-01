- Avrupa, medenidir.
- Avrupa, demokrattır, özgürlükçüdür.
- Avrupa, insan haklarına çok düşkündür, vicdanlıdır, insaflıdır.
Herhalde çiçeklerle karşılayacaktır bu mültecileri.
***
Al sana Yunanistan’ın yarı nüfusu kadar mülteci.
Fakat olmaz.
Yunanistan’a Bulgaristan’a filan takılıp kalmayın. Ey mülteciler!.. Dağılın, Avrupa’ya yayılın, Fransa’ya, Almanya’ya geçin... Kuzey’e çıkın... Hele İskandinav ülkeleri bayılırlar mültecilere.
***
Böylece Avrupa şerefyâb olmalı.
Dünyaya insaniyet örneği vermek için, Avrupa böyle bir fırsat bekliyordu.
İşte ayağına geldi.
Mültecileri bando eşliğinde karşılayarak bağrına basacaktır.
Hatta dönüp Türkiye’ye soracaktır:
- Başka yok mu?
- Var var, ikinci kervan yoldadır. Hiç merak etme.
***
Avrupa’yı kırmadık.
- Kapıyı açtık.
Şimdi mültecileri kucaklayacak olan Avrupa, aynı zamanda Amerika’ya da bir ders verecek ve Meksika sınırına duvar örmeye kalkanları mahçup edecektir.
Velhasıl Avrupa, ona yaptığımız bu kıyağı unutmasın.
Hayret
Mehmetçik’e yapılan saldırıyı, CHP, MHP, AK Parti ve İYİ Parti nefretle ve şiddetle kınadı.
Bildiride HDP’nin imzası yine yok... Yok.
Sanki yabancı bir ülkenin partisi...
- Velev ki öyle.
Ama yabancılar bile kınadı.
Bu nasıl bir nefret?
Kapı açık
Yolları da açık olsun.
- Avrupa, medenidir.
- Avrupa, demokrattır, özgürlükçüdür.
- Avrupa, insan haklarına çok düşkündür, vicdanlıdır, insaflıdır.
Herhalde çiçeklerle karşılayacaktır bu mültecileri.
***
Al sana Yunanistan’ın yarı nüfusu kadar mülteci.
Fakat olmaz.
Yunanistan’a Bulgaristan’a filan takılıp kalmayın. Ey mülteciler!.. Dağılın, Avrupa’ya yayılın, Fransa’ya, Almanya’ya geçin... Kuzey’e çıkın... Hele İskandinav ülkeleri bayılırlar mültecilere.
***
Böylece Avrupa şerefyâb olmalı.
Dünyaya insaniyet örneği vermek için, Avrupa böyle bir fırsat bekliyordu.
İşte ayağına geldi.
Mültecileri bando eşliğinde karşılayarak bağrına basacaktır.
Hatta dönüp Türkiye’ye soracaktır:
- Başka yok mu?
- Var var, ikinci kervan yoldadır. Hiç merak etme.
***
Avrupa’yı kırmadık.
- Kapıyı açtık.
Şimdi mültecileri kucaklayacak olan Avrupa, aynı zamanda Amerika’ya da bir ders verecek ve Meksika sınırına duvar örmeye kalkanları mahçup edecektir.
Velhasıl Avrupa, ona yaptığımız bu kıyağı unutmasın.
Hayret
Mehmetçik’e yapılan saldırıyı, CHP, MHP, AK Parti ve İYİ Parti nefretle ve şiddetle kınadı.
Bildiride HDP’nin imzası yine yok... Yok.
Sanki yabancı bir ülkenin partisi...
- Velev ki öyle.
Ama yabancılar bile kınadı.
Bu nasıl bir nefret?