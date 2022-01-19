Kandırmaca

Demek ki 2023’e bir yıl kaldı.

Siz hâlâ erken seçim diye mi bağırıyorsunuz?

Yarından itibaren yapılacak olan her seçim, erken değilse bile erkene alınmış bir seçimdir zaten...

Bağırmayın.

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5 yılda bir seçim varsa, bunun anlamı halkla yapılan 5 yıllık bir mukavele’dir.

Öyledir de, Belediye Başkanları bu mukaveleden muaf mıdır?

Mesela birileri çıkıp erken yerel seçim isteyemez mi?

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