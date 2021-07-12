Onu da kaybedenler, 2028 seçimini bekleyecek.
Artık hangi yaşa gelmişlerse.
*
Fakat, en yakın dediğimiz 2023’e kadar, siyasi gerginlik hep böyle mi devam edecek? Daha 2 yıl bu bünye, bu asabiyete nasıl katlanacak?
*
Bir Tayyip Erdoğan meselesi var.
Hedef, onu indirmek.
Bilmem kaç yıldır uğraştılar, indiremediler.
İhtilâl’in, sosyetedeki lâkabı.–
Yakışıyor.
Çok da masum görünüyor.
......
27 Mayıs’a devrim dediler. Ahali de yedi oturdu.
12 Mart’a müdahale dediler. O da cuk oturdu.
12 Eylül’e Bayrak Harekâtı dediler... Eh, kimsede itiraz edecek derman kalmamıştı. Alkışlarla kabul gördü.
*
Yeter ki Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı yalanıyla tekrar aptal yerine koymayın bizi.
***
Partisiz (tarafsız) Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik, biliyor musunuz?
Size söylüyorum Z kuşağı!.. Daha düne kadar Partisiz Cumhurbaşkanı'nı nasıl seçerdik?
Partilere çağrıda bulunurduk:
- Ey partiler!.. Falan gün yeni Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz... Lütfen adaylarınızı belirleyip Meclis Başkanlığı'na bildirin.
Yani, partilerden "Partisiz Cumhurbaşkanı" çıkarırdık.
Mesela...
Önüne gelene fırça atıyor.
Yargıtay'a, Danıştay'a, HSK'ya, TOBB'a, bazen TSK'ya bile...
TÜSİAD hariç, azarlamadığı kurum yok.
***
Hele Genel Başkan'ın şekeri mi iniyor, şekeri mi çıkıyor, belli değil.
- AKP'ye oy veren çiftçiye, çiftçi demem diyor.
Sırf çiftçiyle kalsa iyi...
- AKP'ye oy veren öğretmene
Batı’nın şaşırdığı neydi?
Darbe teşebbüsü değil, darbe sonucuydu.
Yani, halkın direnişi.
Ve darbecilerin akıbeti.
***
O kadar üzüldüler ki neredeyse biz teselli edecektik.
Onlar, darbeye darbe demezler.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı “İnsan Ticareti” raporunda, Türkiye, “Çocuk Savaşçı” kurumunu destekleyen sabıkalı bir ülke olarak gösteriliyor.
Gösteren kim, bir daha söyleyeyim: ABD Dışişleri.
Yani, dış kapının mandalı.
***
Ona öyle demezler.
ABD’yi bir de ben sınıflandırayım da görsünler.
- Dünyanın en yüzsüz devleti kim? En yalancı, en iftiracı, en pişkin, en utanmaz, en arlanmaz... Kim? Kim? Kim?
- Dünyanın en güvenilmez devleti kim?..
Yeni hükümet kuruldu.
Oho, icraat başladı bile.
............
Görünüş bu.
***
Anladınız, değil mi?
Seçim, seçimde kazanılmaz, seçimden önce kazanılır tezinin genel provasını izlemekteyiz.
Muhalefet bunu oynuyor.
Ama doğru söyleyin.
Farkı fark etmek
Güzel bir yazıydı.
Baykal’ın demokrasi terbiyesini yansıtıyordu... Ayrıca da delikanlı tarafını hatırlatıyordu bize.
- Delikanlı Baykal.
Evet öyleydi... Öyledir.
2002’de siyasi yasaklı Erdoğan’ın önünü kapayan yasa maddesi, Baykal’ın onayıyla ortadan kalkmış, Erdoğan ancak öyle Başbakan olabilmişti.
***
Yurtdışına kaçan savcı ve hakimler, orada mütevazı bir adliye oluşturabilirler.
***
Kaçan subaylar orada küçük bir askeri üs kurabilirler. Tank, top, tüfek, uçak, helikopter, ne lazımsa çalıp çırpabilirler.
***
En sağlam olanlar, bizim meslektaşlardır... Kaçanlar, yurtdışında en az iki gazete, iki tv kanalı pekâlâ kurabilirler... Kadroları kuvvetlidir. iyi de müşteri bulurlar.
***
İş insanlarını da unutmayalım.
Hangi ülkeye gitsen, mutlaka birkaç tane kaçak
FETÖ’yü temizliyorsun, temizliyorsun, bir türlü sıfırlayamıyorsun?
Buna siyasal üstünlük demek de yanlış.
Askeriye, Mülkiye, Adliye gibi kurumlardaki yaygın kadrolarına bakarak Bürokratik ağ demek, daha doğru olacak.
15 Temmuz’dan beri bitmedi mi?
Bitmedi. Devletin yüksek gayretine ve başarısına rağmen bu bir gerçek:
***
50 yıldır bütün hükümetler değil, muhalefetler de uyumuş mu?
Sırf hükümetler değil, muhalefetler de uyumuş mu?
Kötü bir Türkçe olsa gerek.
Moral vermek yerine, moral bozar diye endişe ederim...
Bize terörle birlikte yaşamayı dikte ettirmek, esasen teröriste verilmiş en büyük pâye değil midir?
Sonsuza kadar hep şehit mi vereceğiz?
***
Hatırlarsanız, 28 şubatçılar da benzer bir ifade kullanmışlardı.
Demişlerdi ki:
- 28 şubat, bin yıl sürecek.
E bonjur.
Vallaha Türkler hariç hepsinin çorbada tuzu vardı diyebiliriz.
- Ama darbenin belgesi mi olur?
***
Ben size anlatayım:
- Meclis’i İngilizler bombaladı.
- Tankın üzerinden halka ateş edenler İtalyan’dı.
- Marmaris’teki oteli basan suikastçılar, Fransız’dı.
Sahi, nerelerde o?
Az mı uğraştırdı bizi?
Meclis Kürsüsü’nde yemin etmeye giderken, az mı yalvardık ona?
- Yapma bacım, etme bacım, ne olursun yazılı metne sadık kal.
Çünkü Türk Milleti mi diyecekti, yoksa Türkiye Milleti mi?
Nelerle uğraﬂtık.
***
Biz bu halimizle bir sorun çözecektik ama neyin sorunuydu bu?
Yeni Hükümet belli.
Hükümet’in başı belli.
Programı belli.
Yapacağı ilk işler de belli...
Bir tanesi Suriyeli göçmenleri geri göndermek, onlara sınır ötesinde barınaklar, evler, okullar, hastaneler, çarşı pazarlar açmak.
Kaynak da hazır.
- Avrupa Birliği söz vermiş.
*
Yüzde 49 küsur oy alarak da kendi rekorunu kırdı. (2015)
Bugün durumu nedir?
Kamuoyu yoklamaları ne söylüyor?
Yaygın kanaat şu ki:
- Oylarında düşüş var.
20 yıllık iktidarda elbet bir miktar yıpranma payı olacaktır.
Fakat hayır. Bu öyle değil.
Deniyor ki:
Ama onun yerine şunu sorarım:
- Böyle mi devam etsin?
***
Böyle’den kastım;
Genel karnesi...
Hal ve gidişi...
İlişkileri...
Duruşu...
- Erken seçim isteriz.
Hay hay, biz de isteriz.
Çok severiz seçim atmosferini.
Hele seçim gecelerine bayılırız.
Özlemişiz de.
Lakin.... Ciddi misiniz?
Daha doğrusu, hazır mısınız?
***
Biz bunu yapmadık.
“Kalbimiz bütçemizden büyüktür” diyerek sineye çektik.
***
Sahiden büyük.
Bu sözü ilk Davutoğlu’ndan duyduğumda, pek hoşuma gitmişti.
Kalbimiz sahiden büyük.
“Bütçemizden büyük.”
Öyle olmasaydı, hiçbir aile kendini aşmaz, fakire fukaraya el uzatmazdı.
O bitince de, terörle birlikte yaşamak, gayet olağan hale geliyor.
Ne olacaksa olsun duygusu var ya? Terör dehşetini sıfıra indirmek üzeredir. Diyarbakır Anneleri’nin, Şırnak, Van Anneleri’nin giriştikleri evlat nöbeti her türlü şiddete meydan okumaktadır.
- Terörün asıl mağlubiyeti budur.
***
HDP, yüksek mahkemede incelenirken “Kürt Siyasal Hareketi” artık yeni bir pozisyon almak zorunda.
Ne gibi diyeceksiniz.
- Barışçı bir dil.
- Bir dizi barışçı eylem.
Kaç gün?
Soru şu: Kurban Bayramı tatili 9 gün mü, 12 gün mü, 15 gün mü, 20 gün mü?
Cevap:
- Daha vakit var. Günü gelince bakarız.
......
Hayır bakamayız. Şimdi bakalım.
Seyahat veya tatil yapacak olan ortadirek, şimdiden önünü görmek ister. Programını bir takvime bağlamak zorundadır. Bütçesini ona göre ayarlayacaktır. Son güne bırakılır mı?
Devlet Planlama Teşkilatı yok olup gittiyse, Aile Bütçesi de fesh olmadı ya...
Futbol
Avrupa Kupası’nda futbol kadar, tribünlere de dikkat kesildik.
Monoton şarkılarla futbolu uyutmuyorlar.
Her güzel harekette gök gürültüsü gibi gümbürdeyip, futbola aktivite getiriyorlar. Kendi takımlarıyla adeta birlikte hücuma kalkıp, birlikte savunmaya geçiyorlar.
......
Bir de bizim derbileri düşünün.
Maç boyu, uyuz şarkılar: “Ölmeye mi gelmişler, gömmeye mi gelmişler” belli değil. “Buradan çıkış yok.”
Yahu insan sevdiği takımı böyle mi motive eder?
Türkler, dünyanın en zeki, en esprili futbol seyircisiyken, öyle bir çöktüler ki, mız mız halleri, sahadaki futbola da yansır oldu.
Güvence
PKK’nın üst düzey yöneticileri, teker teker etkisiz hale getiriliyor.
Hayatı en sigortalı adam Öcalan’dır, başında devlet bekliyor.
5’in tılsımı
Keban Barajı’na hayır diyorlardı. Allah, Keban gibi 5 Keban daha verdi.
......
Birinci Asma Köprü’ye hayır diyorlardı. Çanakkale’yle birlikte Allah 5 Asma Köprü verdi.
......
Şimdi Kanal İstanbul’a hayır diyorlar ya... İster misiniz Karadeniz’den Akdeniz’e Anadolu’yu 5 kanal kucaklasın.
Gerisi laf
HDP kapatılacak mı?
Mahkeme kararından daha önemli bir şey var. O da Millet İttifakı’nın kararı.
Şöyle:
Sırf seçimi kazanma uğruna... Türkiye’yi bölmekle suçlanan bir partiyi, kendine ortak alacak mı, almayacak mı?
Gerisi laf.