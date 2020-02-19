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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Kâbus gibi

19 Şubat 2020

Tek yol kaldı.

- Halkı sokağa dökmek.

Çünkü vesayet dönemi bitti.

Ufukta bir seçim de gözükmüyor... Gözükse bile cepte keklik değil. Yolların hepsi kapalı.

Öyleyse:

İç savaş, kargaşa, yağma, işgal, gasp ve istila.

Başka çare yok.

Kafa böyle çalışıyor.

***

Bu sebeple de halkı tahrik.

- 24 saat tahrik.

Başardılar diyelim.

Farz edelim ki halk sokağa döküldü.

Dökülmez ya...

Velev ki döküldü.

Ne geçecek elinize? Memleket mi geçecek?

Devlet mi, hükümet mi,

siyaset mi, Meclis mi, ordu mu, polis mi geçecek elinize?

Kim demiş?

Nerden bilmiş?

***

Sokağa dökmek istedikleri halk, aslında demokrasinin en sağlam kurumudur. 70 yılda en az 7 kere imtihan vermiştir. Allah korusun, böyle bir durumda bile basiretini koruyacaktır.

- Efendim, dış güçler gelir, nasılsa müdahale eder.

Diyelim ki eder.

Peki, o güçler, iç tahrikçilere “Buyurun, Türkiye artık sizindir”, diyerek ikram mı eder, yoksa kendi uzmanlarını mı getirir?

Yahu bundan PKK bile mutlu olmaz. Siz neyle oynuyorsunuz? “Benden sonra tufan” demeye vaktiniz bile kalmaz.

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