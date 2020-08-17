Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Joe Biden
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Joe Biden

17 Ağustos 2020

Amerikan siyasetinde devirdiği çamlarla meşhur... Patavatsız... Gayriciddi bir adam.

Türkiye’den aldı cevabını.

AK Parti, CHP, MHP,

İYİ Parti, SP, Biden’ın milli iradeye tecavüzüne, en sert biçimde tepki gösterdiler.

Yazıyı yazdığım şu saatlere kadar “bağımsızlık ve demokrasi savaşçısı” HDP’den henüz bir ses yoktu ama onun kusuruna bakılmaz.

***

En güzelini de Faik Öztrak söyledi:

- Biden, Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin.

Ağzına sağlık.

Biden, Türk halkını tanımıyor... Öyle bir laf etti ki, Erdoğan’ın oylarına koy 1 puan daha...

Yine konuşursa, koy 1 puan daha.

Fena mı? Babacan’ın getireceği tahribat bâri böyle giderilir.

Garip bir durum

Muharrem İnce, partisinden istifa etmiyor. Çünkü ben CHP’liyim diyor, partinin bir neferiyim diyor, niye istifa edeyim diyor.

Zaten başka bir parti kuracağını da söylemedi. Sadece bir hareketten bahsetti. Ama partiye eleştirilerini de hiç esirgemedi.

Muharrem İnce cephesi böyle.

***

Peki, bu duruma parti niye katlanıyor?

Katlanmak dedim, kelime tam da budur. Katlanıyor.

İncir kabuğunu doldurmayan sebeplerle bir sürü değerli üyeyi “kulağından tutup kapının önüne koyan bir yönetim” Muharrem İnce’ye neden bu kadar çıtkırıldım davranıyor? Siyasette hiç görülmemiş bir nezaket bu...

Yani insanın gözleri yaşarıyor.

***

Merak ediyorsunuzdur.

Sabırtaşı ne zaman çatlayacak diye.

Bir tür sinir harbi bu.

Muharrem İnce buna dayanır. Neticede tek kişidir. İrade kendine aittir. Ama bütün organlarını ve üyelerini muma döndürmüş

CHP gibi “disiplinli” bir parti,

bunu uzun süre taşıyamaz.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Özel okulda telafi eğitimi verilmezse ücret iadesi nasıl olurOya ARMUTÇUÖzel okulda telafi eğitimi verilmezse ücret iadesi nasıl olur?17.08.2020
ECEM.Kutlukhan Perker ECE17.08.2020
Kılıçdaroğlu istese Joe Biden olayını kolayca savuştururduAhmet HAKANKılıçdaroğlu istese Joe Biden olayını kolayca savuştururdu17.08.2020
Arda Kardeşler Süper Ligde ve kupada hakemlik yapamazTahir KUMArda Kardeşler Süper Lig'de ve kupada hakemlik yapamaz! 17.08.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.