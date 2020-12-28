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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>İyi malzeme

Rauf Tamer

Rauf Tamer

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İyi malzeme

28 Aralık 2020

Öyle derler:

Adı yalancı’ya çıkan insan, herkesi yalancılıkla suçlarmış.

Demek ki...

- Bu bir hastalık.

***

Lakin bizim yalancılar, hasta falan değiller.

Bizimkiler, yalanı bir izm haline dönüştürmeye çalışan çakma demokrat’lardır ki, onu da beceremiyorlar. En usta geçinenleri bile, her yalanda suçüstü yakalanıp rezil oluyorlar. Yalan’ın tadına 5 dakika bil varamıyorlar.

Ziyanı yok.

Mutlular ya...

***

2020’de bütün barutlarını kullandılar. 2021’de söyleyecekleri yeni yalan kalmadı, eyvah.

Şimdi dönüp, eski yalanları tekrarlamaya başlayacaklar.

Esasen yalanı tekrar etmek, bu izm’in vazgeçilmez bir parçasıdır:

- Tekrarlayacaksın.

Günde on kere, yüz kere, bin kere tekrarlayacaksın.

Hem de yalanı koro halinde söyleyeceksin.

***

İster tek adam sistemi olsun, ister çeyrek adam sistemi, isterse de yalanla güçlendirilmiş bir Parlamenter Sistem olsun... Şimdi siyasetin en büyük malzemesi budur.

- Peki, netice verir mi? Seni“bir yerlere” yükseltir mi?

- Yahu, yükselmek isteyen kim? Hâlâ anlamadın mı?

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