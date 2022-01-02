MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>İyi işaretler
GeriRauf TAMER İyi işaretler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rauf Tamer

Rauf Tamer

Yazarın tüm yazıları

İyi işaretler

2 Ocak 2022

Yılbaşı gecesi, yurt çapında 341 bin güvenlik personeli görev yaptı.

Asayiş, diğer günlerden ve gecelerden farksızdı. 85 milyon nüfuslu bir ülkede, 5-6 milyon mülteciyi de sayarsanız, 90 milyonluk bir kitlenin kontrolü kolay değil.

Ezici çoğunluk, sevinç ve güvenle yeni yıla girdiğine göre umutlar ve moraller iyi demektir.

***

Yıl başlar başlamaz hemen siyasi yazılara dönmek istemedim.

Her şeyden önce siyasi tansiyonun düşmesini diliyorum. O düşerse, ülkede her şey normale döner. Fiyatlar bile düşer.

Öfkeli insanların biraz sakinleşeceği, siyaseti esir alan kin ve nefret duygularının törpüleneceği, güzel günler bekliyorum.

***

Birşey söyleyeyim:

- Ben ümitliyim.

Kutuplaşmanın kimseye hayır getirmeyeceğini, anlamayan siyasetçi kalmadı galiba.

Özellikle şuraya dikkat:

- Hakaret dolu sert demeçler, belki kendi seçmeninizi konsolide eder ama rakip partinin seçmeninden tek oy bile koparıp getiremez.

Bilâkis...

Gelmek üzere olanları kızdırıp caydırıp geri döndürür.

Bunu hâlâ anlamayan, hiç boşuna siyaset yapmasın azizim, nokta.

X

Taze bir başlangıç

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Ocak 2022
İhtiyar delikanlılar.

Hiç yaşlanmayan enerjik kadınlar.

2022’ye neşeyle giren ateşli bir gençlik.

Moral yüklü...

Ve ümit dolu bir Türkiye.

- Yılı böyle karşılıyoruz.

***

Vatan, Millet, Devlet ve Bayrak.

Bunlara sımsıkı sarılmış bir kitleyiz.

Yazının Devamını Oku

Yarın 2022

Rauf TAMER

Rauf TAMER

31 Aralık 2021
Demek ki 2023’e bir yıl kaldı.

Siz hâlâ erken seçim diye mi bağırıyorsunuz?

Yarından itibaren yapılacak olan her seçim, erken değilse bile erkene alınmış bir seçimdir zaten...

Bağırmayın.

***

5 yılda bir seçim varsa, bunun anlamı halkla yapılan 5 yıllık bir mukavele’dir.

Öyledir de, Belediye Başkanları bu mukaveleden muaf mıdır?

Mesela birileri çıkıp erken yerel seçim isteyemez mi?

***

Yazının Devamını Oku

2021’den kalan

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Aralık 2021
ByLock’çu milletvekillerinin isimlerini öğrenemeden, bu yıl da geldi geçti.

Daha önce de iki yıl geçmişti.

Yani üç yıldır bu yalan’la yaşıyoruz. Hem de yalancılarla birlikte.

*

2021’den kalan bir meçhul de şu:

“Siyasi cinayetler olabilirmiş.”

Ne cinayeti ulan?

Kim kimi öldürüyor?

Aldırmayın.

Yazının Devamını Oku

Masal gibi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

29 Aralık 2021
Ortak adayda aranılan vasıfları sayarken, aslında Kılıçdaroğlu kendini tarif ediyordu:

- Dürüst olan biri.

- Sevilen sayılan biri.

- Türkiye’de herkesin kabul edeceği biri.

Büyük tevazu...

***

Dikkatimi en çok çeken vasıf da şuydu:

- Nefsine hakim biri.

Ne demekti bu?

Yazının Devamını Oku

Ne tesadüf

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Aralık 2021
Kılıçdaroğlu’nu Deniz Baykal parlatmıştı... Meclis’te olduğu kadar, 2009 belediye seçimlerinde de onu İstanbul’a aday göstererek şerefyâb etmişti.

Biliyorsunuz.

Baykal’ın bu jesti, bu nezaketi, cezasız kalmadı. Kemal Bey, partiyi alıp kaçtı.

***

Lakin, aynı şey, şimdi galiba kendi başına geliyor.

Büyük bir keşifte bulunarak İstanbul Belediye Başkanlığı’na layık gördüğü İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Yaygın kanaat bu.

Yani, Kılıçdaroğlu’nun yarattığı ejderha, önce Kılıçdaroğlu Bey’e baş kaldırıyor... Hayli de taraftar buluyor.

***

Ne derler hani?

Yazının Devamını Oku

Taze başlangıç

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Aralık 2021
Yaygın bir inanca göre...

Yeni yılın ilk iş günü, eğer pazartesiye rastlıyorsa, o yıl çok bereketli geçermiş.

İşte, 2022’nin ilk iş günü pazartesidir.

3 Ocak Pazartesi.

***

Şimdiden kutlu olsun.

Şimdiden...

Yani eski yılın son pazartesisinden, yeni yılın ilk pazartesisine selam olsun.

***

Yazının Devamını Oku

Eşkal

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Aralık 2021
Arkadaşı iyi tanırsınız.

Hasetten çatlayacak gibi.

Dolar yükselirken nasıl göbek atıyor idiyse, dolar düşerken de karalar bağlıyor.

Eleştirmeye kalkıyor ama beceremiyor... Sürekli saçmalıyor.

............

Sonunda düşündü taşındı ya da bir geri zekalının aklına uydu, taktik değiştirdi.

Yeni iddiası şu:

- Dolar 1 gecede 6-7 lira birden düşmez... Bu imkansız... Demek ki, işin içinde bir bit yeniği var... Araştırılması lazım.

***

Yazının Devamını Oku

Süpermiş

Rauf TAMER

Rauf TAMER

25 Aralık 2021
Şuraya dikkat:

ABD ve Yunanistan, Ege ve Akdeniz’de ortak devriye anlaşması imzaladılar.

Kime karşı bu?

- Belli ki Türkiye’ye karşı.

Biz zannederdik ki, Türk düşmanı Yunanistan, hep Amerika’nın arkasına saklanıyor.

Tersiymiş meğer...

ABD meğer Yunanistan’ın arkasına saklanıyormuş.

***

Tıpkı bunun gibi.

Yazının Devamını Oku

Akılda kalan

Rauf TAMER

Rauf TAMER

23 Aralık 2021
Başkan Tayyip Erdoğan, “şapkadan bir tavşan daha” çıkardı.

Salondakiler alkışlıyor ama ön sırada oturanların suratları bir karış.

*

Homurtular duyuyoruz:

- Hükümet Hazine’nin parasıyla kumar oynuyor.

- Türk Ekonomisi’ni daha beter günler bekliyor.

- Dünyada böyle abuk bir model yok.

Ve ardından da en büyük çelişki:

- Bunu niye daha evvel yapmadılar?

Yazının Devamını Oku

Sükût altındır

Rauf TAMER

Rauf TAMER

22 Aralık 2021
Dolar geri dönünce...

Çok üzüldüler, çok.

Onlar bekliyordu ki, dolar 30 lira olsun, 40 lira olsun.

Hele bir arkadaşım var. Dolar düşünce karalar bağladı.

Dedim ki:

- Yahu senin dolarla bir işin yok. Niye bu kadar dert ediyorsun?

Dedi ki:

- Mesele dolar değil, hâlâ anlamadın mı?

*

Yazının Devamını Oku

Aynı film

Rauf TAMER

Rauf TAMER

21 Aralık 2021
Bizimkilerle ötekiler yine kapıştılar.

Birine göre Cumhuriyet elden gidiyor, öbürüne göre de din tehlikede.

Hâlâ mı?

- Yahu yapmayın, ne din elden gidiyor, ne de Cumhuriyet.

Laf dinleyen kim!

***

Sağdaki yobazlarla soldaki yobazlar, aslında birbirlerine çok benziyor.

Önce dili siyasallaştırdılar.

Sonra

Yazının Devamını Oku

Futbol

Rauf TAMER

Rauf TAMER

20 Aralık 2021
3 büyüklere bakın.

(Maçtan önce yazıyorum.) Lig başından beri ona buna puan dağıttıkları yetmiyor, kendi aralarında da birbirlerine puan ikram ediyorlar.

Dünkü, 3 ihtimalli bir derbiydi.

E ne oldu?

3 ihtimalden hangisi gerçekleşirse gerçekleşsin, kime yarayacaktı ki?

Söyleyin bakalım:

- Kime yaradı?

Ve siyaset

Evet...

Yazının Devamını Oku

Pazar notları

Rauf TAMER

Rauf TAMER

19 Aralık 2021
Zenginin malı, züğürdün çenesi mi derler ne, öyle bir laf vardır.

Bu defa tersi oldu: Garibanların asgari ücreti, tuzu kuruların bile çenesine vurdu.

Kimsenin gözü kalmaz inşallah.

Helâl paradır.

Futbol

Penaltı kararlarından kimse memnun değil. Bugün bana, yarın sana.

Gerçi penaltı, futbolun bir parçasıdır ama bu kadar çok penaltı, futbolu hafifletiyor. Ve şans faktörünü öne çıkartıyor.

Çünkü ceza sahasına düşen her yüksek top dahil, kale önünde oluşan her karambol, acayip penaltılar doğuruyor. Elinizi kolunuzu nereye saklayabilirsiniz?

Kuralı koyan zevat, ömründe hiç futbol oynamamış galiba.

Yazının Devamını Oku

Mümkünse...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

18 Aralık 2021
2022’yle birlikte siyaset erbabı, yeni hamlelere hazırlanıyor.

En iyisini kendileri bilirler ama benim de naçizane bazı tavsiyelerim var.

***

Şöyle ki:

Kılıçdaroğlu için en iyi hamle, 2022’de HDP’lilerle aynı fotoğrafta gözükmemektir.

...........

Akşener için en hayırlı hamle, Kılıçdaroğlu’nun yanında fazla gözükmemektir.

...........

İmamoğlu

Yazının Devamını Oku

Aday

Rauf TAMER

Rauf TAMER

17 Aralık 2021
Durum anlaşıldı.

Çatı aday ya Kılıçdaroğlu.

Ya da Kılıçdaroğlu.

............

Aksi halde ne olur?

Her koyun kendi bacağından asılır. Nokta.

 

Yeni dünya

Bir 

Yazının Devamını Oku

Bu gol kaçar mı?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Aralık 2021
Ana muhalefet, bu defa da seçimi kazanamazsa, bir 70 yıl daha bekler.

Beklemesine elbet bekler de, ne var ki, İttifak’ın diğer partilerini de beraberinde sürükleyip batırır.

***

Koray Aydın boşuna mı şunu diyor:

- Seçilemeyecek birinin adaylığını kabul edemeyiz.

Özgür Özel boşuna mı şunu diyor:

- Öyle bir aday çıkaracağız ki, Atatürk bile onaylardı.

Hatta HDP, boşuna mı şunu diyor:

- Çatı adayı için bizim onayımız alınmalı.

Yazının Devamını Oku

Meçhul aday

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Aralık 2021
Kılıçdaroğlu hele şöyle bir dakika dursun. Özgür Özel’e bir kulak versin.

Özetleyeyim:

Millet İttifakı’nda gerçek adayın kim olduğunu öğrense, Atatürk bile çok beğenir ve dermiş ki:

- İşte benim cumhurbaşkanım.

Yani o derece mükemmel bir aday.

Bunu kim söylüyor?

Özgür Özel... Bravo.

***

Özgür Bey, çok dikkatli bir siyasetçidir. Söylediği her lafın nerelere kadar uzanacağını iyi bilir.

Yazının Devamını Oku

Mesele derin

Rauf TAMER

Rauf TAMER

14 Aralık 2021
Ne Amerika, ne Rusya.

Ne terör, ne bölücülük.

Hepsi vız gelir.

Bizi çökertecek olan tek tehlike: Milli, manevi ve ahlâki değerlerde çöküntü.

Allah korusun.

Ama korkuyorum. Çünkü dürüstlük normal değil, meziyet sayılmaya başlandı.

- Namuslu adam / Namusuna kefilim.

Yok yahu, sana kim kefil olsun?

***

Yazının Devamını Oku

Rağmen

Rauf TAMER

Rauf TAMER

13 Aralık 2021
Çok şey değişti ve gelişti.

 

Lök gibi oturup yerinde sayan, sadece siyasettir.

Şu mitinglere bakınız:

Hamaset dolu nutuklar.

Abartılı vaatler.

Ve bindirilmiş kıtalar...

Mesela, Mersin’de miting mi var:

- Merhabayın Adanalılar / Selam size Antalyalılar / Hoş geldiniz Burdurlular.

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları