Çatı dedikleri tek aday’la seçime gidecekler ki, hangi partinin yüzde kaç oy aldığı anlaşılmasın... 3 mü, 5 mi, 15 mi?
At atabildiğin kadar.
***
Şimdi parlak bir öneri daha var:
Masaya oturduklarında küçük parti- büyük parti ayrımı olmasın.
Buyurun bakalım.
Eşitler arasında birinciyi seçecekler.
Eşitler arası?
Hayır.
Futbol sert oyundur. Sahada zaman zaman tatsız sürtüşmeler olabilir. Bunların her biri -adı üstünde- ne olsa delikanlıdır...Böyle bir risk almaktansa...
Başka bir önerim var.
***
Diyorum ki:
Asıl barış, müziktir.
Ve müzik tarihimiz,
Türk-Ermeni bestekarlarının enfes eserleriyle donatılmıştır.
Doğru.
Muhalefete muhalefet diye geniş bir cephe var.
Ve şimdiye kadar görülmemiş bir hiddet sergiliyor.
*
Neden böyle?
Nereden çıktı bu oluşum?
Ve nasıl kurumlaştı?
- Adeta bir siyasi parti gibi.
İktidar da seçim tarihi olarak sürekli Haziran 2023 deyip rakibini çatlatıyor.
Bu yetmez.
Haziran ama haziranın kaçı? Hangi pazar? Kesin gün verin...
Verin ki, rakibiniz de çatı adayını açıklasın... Açıklasın ki
biz de şerefyab olalım.
***
Hem biliyor musunuz,
kesin tarih verirseniz, mesela
- 4 kere gitti.
Demirel’e benziyor...
Merhum da 5 kere gidip
6 kere gelmişti ya...
Son gelişinde, başbakanlığa da sığmadı, cumhurbaşkanı oldu... Daha yüksek makam olsa,
oraya da çıkacaktı.
***
Bunlar, dünyada ender görülen vakalardır.
Ta 60’larda başlayan Köşk Yarışı, 1973’te iyice tıkandı.
Faruk Gürler’in emr-i vakisi, Meclis’te tepki görünce, halim-selim bir zat’ta karar kılındı:
Fahri Korutürk.
Fahri Paşa, Divan Pastanesi’nde sütlü kahvesini güzel güzel içerken, kendisine acele Ankara’ya dönmesi bildirildi.
Gidiş o gidiş.
*
7 yıl sonra...
Bundan böyle Kılıçdaroğlu’nun her çıkacağı televizyon yayını, cevap hakkı nedeniyle bol bol kesintiye uğrayacak.
Amaç, bulunacağı iddiaları, anında ve yerinde çürütmek.
Çürütürken de onu yalancılıkla itham etmek.
***
Ne fena şey.
İnsanın bir kere adı çıktı mı, hiçbir sözüne güven kalmıyor.
Kılıçdaroğlu buna müstehak biri değil.
Ama nasıl oldu da böyle bir izlenim bıraktı, anlayamıyorum...
Bu bir taktik olsa bile...
- Ya kazanamazlarsa?
*
Efendim, kazanamazlarsa, küçük ortaklara bir şey olmaz ama bu defa Ana Muhalefet toz olur gider. İsmet Paşa bile kalkıp gelse onu kurtaramaz.
*
Ne güzel anlatıyorlar:
İlk 6 ayda, ilk 1 yılda, ilk 2 yılda neler yapacaklarını, tatlı tatlı sayıyorlar.
Esasen
Ne güzel şeyler anlatıyordu.
Ebubekir Elmalı...
Hukukçuydu galiba.
Neler var Türkiye’de?
***
Mesela.... Ömer Avşar.
Televizyon oturumlarından tanıdığımız bir hukukçu da o.
Dopdolu bir adam.
- Kaybedecek şeyiniz varsa aday olmayın.
Sakın ha.
Çünkü kaybederseniz, sadece cumhurbaşkanlığı seçimini değil, başka şeyleri de kaybedersiniz.
Mesela neleri?
***
Belediye Başkanı’ysanız, belediye başkanlığını kaybedersiniz. Parti veya muhalefet lideriyseniz, liderliği kaybedersiniz.
Milletvekiliyseniz, zaten ilk onu kaybedersiniz, yallah.
***
Onların hiç değilse bir kısmını size sunmalıyım ki, süratli değişen gündemde kaynayıp gitmesin.
***
Önce adaylık meselesi.
Bu konu, kabak tadı verdiyse de
meraklısı ve takipçisi çoktur. Oradan başlayalım:
***
Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu...
Anketlere bakıyoruz, Kılıçdaroğlu sonuncu çıkıyor.
Ne kadar namertlik varsa hepsini gördük.
Namertlikten öte şimdi kalleşlik devri.
*
Terör şöyle veya böyle bir gün biter.
Nitekim son çırpınışlar.
Ama bünyemize yerleşen kalleşlik ve nefret virüsü, terörden beter.
Nitekim kadına şiddet, erkekliğin artık sonudur.
Belli ki AK Parti’ye gitti.
20 yıldır bunca oy, gökten zembille inmiyor ya...
***
CHP, o havuzdan bir kepçe bile oy almadığı için yüzde 20’li rakamlara takılıp kalıyor.
****
Peki, Karaoğlan Efsanesi, nasıl efsane olduydu? Ecevit, en büyük rakibinden, önemli miktarda oy alabildiği için yüzde 42’yi bulduydu...
Sonra?..
Sonrası şu: Seçmen pişman oldu, bir daha oy vermedi.
- Batı Trakya’da işin ne?
Güzel ama bunu muhalefet de sormalı.
Niye sormuyor?
***
Hükümet üyeleri, ABD’ye sık sık şunu da soruyor:
- Suriye’de işin ne?
Soruyor ama bunu muhalefet de sormalı.
Niye sormuyor?
Bugün eski 4 eğilim’den eser yok.
Ne ümmetçi sağ kaldı, ne de bir sosyalist akım.
***
Bugün siyasette bütün mesele, bütün ölçü, bütün hedef:
- Demokrat olup olmamak.
Yani, siyasi partilerin ve siyasetçilerin sicili, artık sadece bununla ölçülüyor:
- Demokrat mı değil mi?
Gerisi teferruat.
Asayiş, diğer günlerden ve gecelerden farksızdı. 85 milyon nüfuslu bir ülkede, 5-6 milyon mülteciyi de sayarsanız, 90 milyonluk bir kitlenin kontrolü kolay değil.
Ezici çoğunluk, sevinç ve güvenle yeni yıla girdiğine göre umutlar ve moraller iyi demektir.
***
Yıl başlar başlamaz hemen siyasi yazılara dönmek istemedim.
Her şeyden önce siyasi tansiyonun düşmesini diliyorum. O düşerse, ülkede her şey normale döner. Fiyatlar bile düşer.
Öfkeli insanların biraz sakinleşeceği, siyaseti esir alan kin ve nefret duygularının törpüleneceği, güzel günler bekliyorum.
***
Birşey söyleyeyim:
Hiç yaşlanmayan enerjik kadınlar.
2022’ye neşeyle giren ateşli bir gençlik.
Moral yüklü...
Ve ümit dolu bir Türkiye.
- Yılı böyle karşılıyoruz.
***
Vatan, Millet, Devlet ve Bayrak.
Bunlara sımsıkı sarılmış bir kitleyiz.
Siz hâlâ erken seçim diye mi bağırıyorsunuz?
Yarından itibaren yapılacak olan her seçim, erken değilse bile erkene alınmış bir seçimdir zaten...
Bağırmayın.
***
5 yılda bir seçim varsa, bunun anlamı halkla yapılan 5 yıllık bir mukavele’dir.
Öyledir de, Belediye Başkanları bu mukaveleden muaf mıdır?
Mesela birileri çıkıp erken yerel seçim isteyemez mi?
***
Daha önce de iki yıl geçmişti.
Yani üç yıldır bu yalan’la yaşıyoruz. Hem de yalancılarla birlikte.
*
2021’den kalan bir meçhul de şu:
“Siyasi cinayetler olabilirmiş.”
Ne cinayeti ulan?
Kim kimi öldürüyor?
Aldırmayın.
İyi haber
Hangi ülkede, hangi seçim olsa, adaylar, Türkiye karşıtlığı yaparak oy toplamaya çalışıyorlar.
- Bu şeref bize yeter.
Ne Amerikan karşıtlığı
oy getiriyor, ne Rus karşıtlığı...
- İlle de Türkiye.
***
Giderek yükseldiğimizi böyle anlayabilirsiniz. Türkiye karşıtlığı ne kadar büyüdüyse, biliniz ki Türkiye o kadar gelişti... Türkiye karşıtlığı ne kadar azgınlaştıysa, biliniz ki Türkiye o kadar yıldızlaşmıştır.
Başka ölçü yok.
***
Hele Türkiye karşıtlığı, Türkiye içinde de türemiş ve yeşermişse, daha da parlak yıllarımız ufukta gözüküyor demektir.
İçimizdeki İrlandalılara bakarak müjdeyi ilk onlardan alabilirsiniz.
Muhatap kim?
Demokrat Amca’ya soruyorlar:
- Semra Güzel’in PKK’lı terörist ile olan fotoğrafına ne dersiniz?
El cevap:
- Muhatabı Erdoğan’dır.
***
Yahu amca.
Susaydın keşke.
Hiç cevap vermeseydin.
Verdin.
Bari deseydin ki:
- Semra Hanımefendi’nin aşkına büyük saygım var.
Dam üstünde saksağan.
Olsun.
Hiç değilse duygusal bir mesajdı...
Romantik ve zarif bir insana bu yakışırdı.
***
Seni muhatap gören yok.
Ama sen tuttun, Erdoğan’ı sorumlu gösterdin.
Sanki teröristin eline silahı o verdi, sanki terörist tulumunu o giydirdi, fotoğrafı o çekti ve yayınladı.
Ben şimdi ne yazayım, ne diyeyim sana?
Sözün bittiği yer dedikleri, burası mıdır acaba?