ByLock’çu milletvekillerinin isimlerini öğrenemeden, bu yıl da geldi geçti.

Daha önce de iki yıl geçmişti.

Yani üç yıldır bu yalan’la yaşıyoruz. Hem de yalancılarla birlikte.

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2021’den kalan bir meçhul de şu:

“Siyasi cinayetler olabilirmiş.”

Ne cinayeti ulan?

Kim kimi öldürüyor?

Aldırmayın.