Bakın, burası daha önemli:
- Türkiye’nin itibarı hiç kalmadı, müjde.
Dünya Liderleri, Türkiye’ye hâlâ “yarım yamalak selam veriyorlarsa” sırf Kılıçdaroğlu’na olan saygıları sayesindedir... Büyük itibar.
- Ne gülüyorsunuz?
Türkiye’nin altından Kılıçdaroğlu’nu çekin, bakın bakalım, geriye ne kalıyor?
***
PKK eylemleri bile azalıyor.
Niye?
- E Kılıçdaroğlu geliyor diye.
AB bile yavaş yavaş yumuşuyor.
Niye?
- E Kılıçdaroğlu gelmekte diye.
Beklenen zat.
***
Ne var ki, mehter adımlarıyla geliyor. Tarihine çok düşkün olduğu için ceddin deden / neslin baban marşıyla 12 yıldır geliyor. “Kirli tarihimizi” temizleye temizleye geliyor.
Burası en önemli, dikkat:
Beraberinde “Can ve mal güvenliği” de geliyor.
YPG bize niye saldırmıyor?
Hâlâ anlamadınız mı?
***
Hangi birini sayayım, bu İsrail, bu Mısır, bu Arap ülkeleri, bu Ermenistan, hatta bu Yunanistan niye yelkenleri birdenbire suya indirdiler?
Hele şu kaypak Amerika ve şu sinsi İngiltere? Niye tekrar terbiyelerini takınıyorlar?
Sırf Kılıçdaroğlu’na ayıp olmasın diye...
Çünkü geliyor.
Dünyayı takmış peşine.
- Beklenen zat.
Büyük itibar.
***
Lakin ne yazık.
Bu tempoyla Kılıçdaroğlu, dünyayı 10 yıl daha bekletecek.
10 yıl sonra yaşı kimbilir kaç olacak.
Olsun.
“Akıl yaşta değil baştadır.”
Nitekim yaş aldıkça daha da akıllanıyor.
6 kişilik o yuvarlak masayı, başka kim akıl edebilir? Hepsini parmağında oynatıyor. Fetullah Gülen bile onu hayranlıkla seyrediyor.
İtibar budur.
İtibar...
Orası çok mu önemliymiş?
Bakın, burası daha önemli:
- Türkiye’nin itibarı hiç kalmadı, müjde.
Dünya Liderleri, Türkiye’ye hâlâ “yarım yamalak selam veriyorlarsa” sırf Kılıçdaroğlu’na olan saygıları sayesindedir... Büyük itibar.
- Ne gülüyorsunuz?
Türkiye’nin altından Kılıçdaroğlu’nu çekin, bakın bakalım, geriye ne kalıyor?
***
PKK eylemleri bile azalıyor.
Niye?
- E Kılıçdaroğlu geliyor diye.
AB bile yavaş yavaş yumuşuyor.
Niye?
- E Kılıçdaroğlu gelmekte diye.
Beklenen zat.
***
Ne var ki, mehter adımlarıyla geliyor. Tarihine çok düşkün olduğu için ceddin deden / neslin baban marşıyla 12 yıldır geliyor. “Kirli tarihimizi” temizleye temizleye geliyor.
Burası en önemli, dikkat:
Beraberinde “Can ve mal güvenliği” de geliyor.
YPG bize niye saldırmıyor?
Hâlâ anlamadınız mı?
***
Hangi birini sayayım, bu İsrail, bu Mısır, bu Arap ülkeleri, bu Ermenistan, hatta bu Yunanistan niye yelkenleri birdenbire suya indirdiler?
Hele şu kaypak Amerika ve şu sinsi İngiltere? Niye tekrar terbiyelerini takınıyorlar?
Sırf Kılıçdaroğlu’na ayıp olmasın diye...
Çünkü geliyor.
Dünyayı takmış peşine.
- Beklenen zat.
Büyük itibar.
***
Lakin ne yazık.
Bu tempoyla Kılıçdaroğlu, dünyayı 10 yıl daha bekletecek.
10 yıl sonra yaşı kimbilir kaç olacak.
Olsun.
“Akıl yaşta değil baştadır.”
Nitekim yaş aldıkça daha da akıllanıyor.
6 kişilik o yuvarlak masayı, başka kim akıl edebilir? Hepsini parmağında oynatıyor. Fetullah Gülen bile onu hayranlıkla seyrediyor.
İtibar budur.