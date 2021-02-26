Irgat gibi

- Bayrak sallıyor.
Kime güveniyor?
Arkasında abileri var.
Bütün işi bu.
100 yıl evvel de zaten Anadolu’ya görevli olarak gönderilmişti...
Mesleğine aynen devam ediyor.
****
Yahu Yunan, yahu komşu!.. Senin gibi vaktiyle gün görmüş geçirmiş
“Herkes hırsız.”
Değilse bile “şüpheli.”
***
Adliye rafları, iftira dosyalarıyla dolup taşıyor.
Ne kıymeti var?
Bir şeref davası 3 yıl 5 yıl sürüyorsa, nereniz aklanmış oluyor? Kim hatırlıyor?
***
Hakimlerimiz geçen yıl bir dosyaya
Şimdi nereden aklıma geldiyse...
4 milyon oy
Bunlar yeni gençlik oyu.
İlk defa kullanılacak.
Acaba nasıl dağıtılacak?
Partilerin mevcut oy oranlarına göre dağıtamazsınız.
Mesela... HDP’nin 6 milyon oyu, yuvarlak hesap yüzde 10’a tekabül ediyor diyelim.
Öyleyse yeni 4 milyon’un yüzde 10’u da
Sabahtan akşama kadar “Başarısız operasyon” diye bağıranlara bir soru:
Yüzlerce başarılı operasyon’un hangisini alkışlamıştınız ki?
***
İşin erbabına da bir soru:
Dostunuz, yoldaşınız, ortağınız HDP’ye rica edip 13 vatandaşımızın serbest bırakılması için tavassutunu isteyemez miydiniz? Nokta.
***
Hayır, nokta değil, virgül.
Neden HDP diyorum?
GARA katillerini suçüstü yakalasaydınız bile size söyleyecekleri laf şuydu:
- Ama siz de Yunanları denize dökmüştünüz.
***
Peki GARA’da katil kim?
Vallaha, PKK’dan başka kim varsa hepsi şüpheli azizim.
***
Bu katliam, ister misiniz sonunda faili meçhul olarak geçsin kayıtlara?
***
Kutuplaşmadan öte sen-ben, öyle birbirimize düştük ki:
13 şehidin sorumlusu sen misin ben miyim noktasındayız, yuh.
PKK ise masum.
# Duvar yazısı
PKK’lı mı daha tehlikeli, yoksa PKK’cı mı?
Farka dikkat
Biri Ana Muhalefet.
Öbürü Abla Muhalefet.
Hangi terör örgütü?
- Adı ne?
Söylesene.
PKK desene.
***
Bunların zaten çok klasik bir cümleleri vardır. Ağızlarından hiç eksik etmezler.
Derler ki hep:
- Nereden gelirse gelsin, teröre karşıyız.
Hiç şaşırmayın.
Demek istiyorlar ki:
- PKK başka, YPG başka.
Yâni?
- PKK, terör örgütüdür,
YPG ise terör örgütü değildir.
Yâni?
- YPG’yi desteklemeye devam.
Öyle içi yanmış ki, kalbi o kadar acımış ki, dinlerken ben de hüzünlendim.
İnsanlar, yetiştiği ocaktan, sevdiği kulüpten, gençliğini vakfettiği şirketten, velhasıl ona hayat veren her türlü aidiyet duygusundan kolay kopamıyor. Hele bir de Sevigen gibi hassas bir insansan yandın.
***
Sevigen, CHP’yi anlattı... Büyük aşkı.
CHP geleneklerini hatırlattı. Ve şimdi gelinen noktaya değindi. Bunları yaparken kelimeleri çok dikkatli seçerek CHP’ye zarar vermemeye çalıştı. Ama gözleri dolu doluydu.
Benim de canıma okudu.
Pazar günümü mahvetti.
***
Sevgili ne güzel şey.
Ama sevgiden yoksun biriysen, ne yapacaksın sevgiliyi?
- Sana söylüyorum kereste.
İnsan sevmezsin.
Hayvan sevmezsin.
Doğa sevmezsin.
Müzik - spor falan... Hiç sevmezsin.
Ama sevgilin var.
Memleketin yarısı Saraylı.
***
Şimdi de Muharrem İnce’nin sözleri için “Saray’ın ağzı” dediler.
Başvurdukları üç silah vardır:
- İftira, yalan ve hakaret.
Bunu bir ilke haline getirdiler.
Lakin iyi aile çocuklarına böyle şeyler yakışmıyor...
Hele Faik Öztrak
Akil Adamlar bunlar.
“N’olacak bu memleketin hali?” dercesine, CHP’nin durumunu konuşuyorlar.
Hepsi de nazik insan olduğu için, mevcut yönetimi incitmeden yapıyorlar bunu.
Ne kadar özen gösterirlerse göstersinler, partide gidişat iyi olsa, bu Bilge Adamlar endişe duyarlar mı?
Hiçbir beklentileri olmadığına göre de önce onlara takdirlerimizi belirtmeliyiz.
*
Mevcut Genel Başkan’a gelince...
Hiçbir komplekse kapılmadan... Kendini vesayet altında falan hissetmeden... Eski genel başkanların bu hassasiyetini
Diye diye nesiller geldi geçti.
O nesiller yıllarca Amerika-Rusya uzay yarışını gıptayla izledi.
Kimi Amerika’yı alkışladı, kimi Rusya’yı... Tamamen siyasi.
Fıkralar, bulmacalar bile uyduruldu.
Mesela:
- Kozmonot kimdir?
Astronot kimdir?
Cevap:
Bir parti “dostlarla birlikte” nasıl iktidar olur?
Oldu diyelim.
Dostlara makam ve mevki mi dağıtır?
Ya da... Dostlar dışındakilere sırtını mı döner? Dostlarını,
nasıl tespit ve teşhis eder?
Ne biçim laf bu?
***
Şu biçim laf.
Aslında nazik davrandı.
Çünkü Amerika, sırf
15 Temmuz’un değil, bütün darbe girişimlerinin arkasında var.
15 Temmuz’un farkı ise şudur:
- ABD suçüstü yakalanmıştır.
İnkâr edecek dermanı yok.
***
Mesele ne Obama meselesi, ne Joe Biden, ne de Trump meselesi.
- Rehavet ne demektir?
- Hak ihlâli nedir?
- İttifak neye denir?
Bilemeyenler çoğunlukta... İçlerinde öğrenciler var, uygar görünümlü delikanlılar, gayet şık hanım kızlar var...
Kıkır kıkır gülüyorlar ama cevap yok.
***
Hele şu soruya bakın:
- Cumhurbaşkanlarımızdan 4 tanesinin ismini say.
Ne demek istedi Ahmet Şık?
“Seçim kaybetmezler” mi demek istedi?
Artık nereye isterseniz çekebilirsiniz... Ama netice olarak “Gitmezler” dedi. Gitmezler...
Öyleyse ne yapmalı?
***
Kolay.
Seçimle gitmezlerse
“Başka bir şekilde.”
Zaten kesip attılar.
Biri de dedi ki:
- Önce zihniyet değişmeli.
Öbürü dedi ki:
- Sıfırdan anayasa olmaz. Yeni bir cumhuriyet demektir bu.
Beriki dedi ki:
- Sen önce mevcut anayasaya saygılı ol.
Velhasıl...
Irgat gibi
HDP’nin oyları, başkalarına yarıyor. İstanbul dahil 3-5 büyükşehir belediyesini HDP oyları tayin etti. Yani HDP seçmeni başkalarına çalıştı, başkaları için sandığa gitti oy verdi.
Şimdi de soru şu:
- HDP kapatılırsa,
HDP oyları kime kalacak?
Hoppala...
Görüyorsunuz ki, parti ister açık olsun, ister kapalı, HDP oyları, yine başkalarına gidecek...
- Ne biçim bir parti bu?
Kendine hiç mi hayrı olmaz?
Nokta atışlar
Seçim barajı düşecek mi?
Eğer düşecekse kaça düşecek?
Vallaha sonunda mızıkçılık çıkmasın diye iktidar bu kararı ana muhalefete bırakmalı. Kimbilir belki de barajı aşağı değil, yukarı çekecektir.
“AK Parti baraja takılsın” diye.
***
CHP’nin bıraktığı boşluğu hangi parti dolduracak? Sarıgül’ün partisi mi, Muharrem İnce’nin partisi mi?
Hiçbiri.
Orası boş kalacak.
İyi bir yer olsaydı, CHP hiç boşaltır mıydı?
***
Anlaşılıyor ki:
Fezlekelere Meclis’te İYİ Parti evet diyecek.
Eyvah...
O durumda HDP’yle CHP, başbaşa kalacak.
***
“PKK’nın saldırdığı tek lider” olmak vallaha şereftir, lakin
o saldırı biraz kontrollü saldırı’ya benzemiyor muydu? Yoksa
bana mı öyle geldi?