İki yıldız 

Bizim Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı’nın elini öpmek için bir hamlede bulunmuş... Muş... Fotoğrafın dondurulmuş anlık görüntüsü böyle.
Yani, hile...
Öf... Büyük gazetecilik.
Batının siyasetçileri nasıl utanmazsa, gazetecileri de utanmaz.
NATO Zirvesi’nden bula bula verdikleri flaş haber bu... Kariyerleriyle gayet orantılı.
***
Zirvenin ciddi tarafına gelince...
Girip çıktığı her yerde insanlar tempoyla bağırıyor:
- Başbakan Ke-mal...
Yahu Başbakan değil Cumhurbaşkanı Kemal.
Hayır...
- Israrla Başbakan Kemal.
***
Demek ki Parlamenter Sistem’in Kemali o...
Gerçi o sistemde girdiği her seçimi kaybetmiştir, başkanlığı dürbünün tersiyle bile görmemiştir ama demek ki seçmen şimdi nâdim olmuştur. Onu başbakan yapmaya nihayet karar vermiﬂtir.
Bu da geldi, - yine - geçiyor işte.
Yapılacak açıklamalardan- yine - öğreneceğiniz o şaşmaz bilgiyi, ben şimdiden size özetleyeyim:
- Faydalı bir görüşme olmuştur. İki ülkenin dost ve müttefikliği tekrar teyit edilmiştir.
İﬂte o kadar.
***
Bu zirve, Joe Biden için iyi bir spor...
Hem de hoşça vakit.
Ne olacak ki?
Konuşacak ne kaldı?
Eğer Joe Biden, S-400’lerden hâlâ söz edecek olursa ne söyleyecek?
- Hangara kaldırın bunları sıfırlayın.
Bunu diyecekse, egemen bir milletin onuru hakkında hiçbir şey bilmiyor demektir ki bulunduğu makama yazık.
***
Eğer diyecekse ki:
- YPG, PYD, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Ege, Yunanistan, Azerbaycan, zart zurt... Vallaha “Öğren de gel” diye avazım çıktığı kadar bağırasım gelir.
***
Dedi ama geç kaldı.
Ondan önce diyen var.
Hem de sırf katil değil...
“Seri katil” diyen.
Olmaz ilaç
“Başka çarem kalmadı.”
Ne demek bu?
İki gündür düşünüyorum. Acaba önünde bir cümle daha vardı da Kemal Bey eksik mi söyledi?
“Seçim seçim” diye feryat ediyor Kılıçdaroğlu.
Vallaha seçim isteyen çok siyasetçi gördüm, çok lider gördüm ama yalvararak seçim isteyenini ilk defa görüyorum.
“Başka çarem kalmadı” ne demek?
Üstünde hangi görev var ki, seçim son kozu olsun?
***
Bağırıyor Kemal Bey:
- Ey anneler babalar. Seçim, seçim, seçim.
- Yahu ne oluyor kendine gel.
- 10 yaş daha alsa, İsmet Paşa’ya benzeyecek.
- 20 santim daha uzun olsa Erdal İnönü’ye benzeyecek.
- Zaten kasket taksa aynı Ecevit’e benziyor.
Bunca avantaja bir de Gandi Kemal’i ekleyin...
E nasıl oluyor da hâlâ yüzde 25’e çakılıp kalıyor?
Dil yâresi
İlk defa duyuyorum.
Ne güzel laftır:
Erdoğan karşısında en az oy alacak aday, Kılıçdaroğlu gözüküyor.
Halbuki öyle bir aday lazım ki, Erdoğan karşısında en fazla oy alan CHP’li olmalı o...
Olmalı ki CHP Genel Başkanlığı’nı hak etmeli.
Rekor şimdilik Muharrem İnce’de.
***
Gerçi cumhurbaşkanlığı seçimini “Erdoğan’ın karşısında kim daha fazla oy alacak” türü bir yarışa dönüştürmek çok tuhaf olur, çünkü bu bir yarış değil, bir seçimdir ama CHP Genel Başkanlığı’nın akıbetini düşünmemek hiç mümkün mü?
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olur da kaybederse, CHP Genel Başkanlığı’na da elveda.
- E kazanırsa?
- Ezan susmaz, Bayrak inmez.
Özal da “ilerici sağ” kavramına sarıldıydı. Eski 4 eğilimden çıkardığı hedef iki kelimeyle özetlenebilir:
- Sosyal sağ.
Merkez Sağ’ın bugünkü kozu ise yerli ve milli kavramlar üzerine kurulmuştur.
Öyle ki, “sağ” kelimesini hiç telaffuz etmeden oluşmuş bir sağ blok var.
***
Merkez Sol’da ise; Merkez Sol’dan kalma hiçbir iz yok.
Orada, tek hedef olarak
- Arapça olsun, Kürtçe olsun diyen var mı?
......
Bayrak, ay yıldızlı bayraktır.
- Pembe bayrak olsun diyen var mı?
Başşehir Ankara’dır.
- İstanbul olsun diyen var mı? Kim var? İmamoğlu mu?
*
“Bu maddelere dokunamazsınız”
Onlar destek falan değil, yüce bir aşkla bağlandıkları müziğe dönmek istiyorlar... Hayata, sevgiye, hakka, hukuka ve helal ekmeğin piştiği fırına dönmek istiyorlar.
Müzisyenler, ince ruhlu insanlardır, onlara bahşiş veya harçlık vermek kimin haddi?
Devlet, önce bunu bilmeli ve müzisyene öyle yaklaşmalıdır.
Hayal ve Gerçek
128 milyar dolar tartışması halkı hiç enterese etmedi...
Ama 10 bin dolar maaş denince “Kim bu adam, ne parası bu” diye herkes dikildi.
Niye?
Neyi hatırlattı?
Bizimkileri.
Millet İttifakı, seçimi kazanırsa, koalisyona dönüşecek.
Kaç parti?
Yanlış saymadıysam - şimdilik - 7 parti.
***
Olsun.
İyi gidiyorlar.
- Yok, nisanda değil,
haziranda var... Yok yok, temmuzda.
- Hayır, sonbaharda seçim var.
- Hayır, öbür baharda.
..............
Ve hiçbirinde seçim yok.
Bilemediler.
Seçim olmadı.... Olmuyor.
20 - 25 yıl önce... On binlerce Türk’ten kan alınmış ve dışarıda - hâlâ - bilmediğimiz bir yerlere gönderilmişti.
............
Neyimizi inceledi yabancılar?
Asil Türk Kanı’nı mı?
Nesini?
- Yurtseverliğin menşeini mi? Güzel gönüllü insanların karakterindeki tılsımı mı? Yoksa, aldatılmaya hazır saf ve temiz tarafımızın ortak paydasını mı?
***
Bir de var ki, “Türk Irkı’nı zehirleyecek olan” kimyasal arayış içine girmiş de olabilirler.
Nerede arıyorsun?
Kimin için arıyorsun?
Sadece sevdiklerin için...
Halbuki nefret ettiklerin için de adalet aramalısın.
Ey Kılıçdaroğlu.
Sadece Osman Kavala’nın hakkını hukukunu aramakla kalma. En azından kendi partin içinde tasfiye edilen Atatürkçülerin de hakkını aramalıydın.
***
Esasen adalet sadece mahkeme koridorlarında, mahkeme salonlarında aranmaz.
Kapanıp vatan toprağını bir daha öptüm. Cennet bir ülkede yaşadığıma bir daha şükrettim.
- Yüzde 95 ha?
Aman, eksik olsun.
.............
Burası Türkiye Cumhuriyeti / Laik / Demokratik / Sosyal / Hukuk Devleti.
Bu vasıfların hangisinden vazgeçebilirsiniz?
Hiçbirinden.
Mecbur kaldınız diyelim.
Eh, fena sayılmaz.
7 yıl değil, 5 yıl da değil.
6 yıl...
Kim itiraz edebilir?
***
Lakin...
İkinci defa seçilemiyorsun.
Mesela... 40 yaşında cumhurbaşkanı olduysan, 46 yaﬂında süre bitiyor...
İki yıldız
CHP için HDP ne kadar önemliyse...
AK Parti için SP de o kadar önemli.
*
Yaz mı geldi?
Ege’de Akdeniz’de durum nedir bilmem ama İstanbul’da felaket bir Haziran yaşamaktayız... Tatsız bir yağmur... Ve soğuk geceler.
Mayıs zaten sobalı ve kaloriferli geçti.
Nisan desen tamamen
çakma bir Nisan’dı.
Siz hâlâ yaz geldi diyorsunuz, öyle mi?
Yahu 3 - 4 gün sonra günler birer ikişer kısalmaya başlayacak.
Avazım çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Neydi o şarkı:
Baharı görmeden
Yaz geldi geçti.
***
Ayrıca da bir haftadır canım müthiﬂ sıkılıyor.
Neyim var diye düşünüyorum, çok şükür, mühim bir derdim yok. Ama içimde bir kâbus.
Nedir bu?
Sonunda buldum.
Fulbolda Milli Takım, arka arkaya hezimete uğradı ya... Bu beni resmen hasta etti. Hele şu Galler, beni komplekslere sürükledi. İnanın, mağlubiyete değil, oynadığımız futbola
takılıp kaldım.
Mülteci
Mültecilere 5 yılda 50 milyar dolar harcadık... Âlâ...
Ama onların evlerini barklarını, vatanlarını terk etmeleri, parayla ölçülemeyecek derecede hazindir.
Mülteci olmak hadi neyse de mülteci olana kadar, daha doğrusu mülteci olmak için çektikleri o ızdırap, dayanılır gibi değildir.
Bu insanları, mülteci olmak zorunda bırakanları Allah da mülteci yapsın.
Selam...
İnternet yaşı 5’ten 2’ye inmiﬂ.
Müjdeler olsun ey dünya anneleri, babaları ve dedeleri!.. Gayet sosyal nesiller yetiştireceğiz... Şimdiden selâmün aleyküm... Bunu unutmayın ha... Çocuklara selamlaşmayı da öğretin ha...