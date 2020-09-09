Herkes fikrini elbet söyleyecek. Kimi onaylayacak, kimi idamı sakıncalı bulacak, kimi de şerh koyacak.
Fakat Faik Öztrak’a bilmem katılan olacak mı?
Diyor ki:
- Bu girişim, yurtdışına kaçan FETÖ’cüleri affetme girişimidir.
Yani, idam tekrar gelirse, artık yurtdışındaki kanun kaçakları Türkiye’ye iade edilmeyecek.
(Sanki şimdi ediliyormuş gibi.)
***
Sosyal Demokrat bir partinin idama külliyen karşı çıkmasını anlarım. Gayet doğaldır. Gerekçe bile aramam. Ama idam tasarısına böyle bir af girişimi atfetmeyi,
Faik Öztrak gibi mantık dokusu kuvvetli bir sözcüye yakıştıramam. 21 yıldır idam yoktu. Hangi kanun kaçağını istedik de bize verdiler?
***
Kaldı ki bu sosyal demokratlar, ağızlarını açıp da bir kerecik olsun bize bu kaçak FETÖ’cüleri iade edin diye dünyaya ne zaman seslendiler?
Madem öyle
Dün Kılıçdaroğlu yine battık bittik dizisine devam etti.
Tam moralimiz bozuluyordu ki, bereket iktidara geldiğinde her şeyi düzelteceğine dair bir kere daha söz verdi. Hepimizi rahatlattı.
Lâkin...
Nasıl düzeltecek?
Hangi yetkiyle düzeltecek?
İcraatın başında o olmayacak ki...
- Çünkü aday değil.
Haa, davul başkasında, tokmak Kemal Bey’de olacaksa o başka.
İdam’a dair
Herkes fikrini elbet söyleyecek. Kimi onaylayacak, kimi idamı sakıncalı bulacak, kimi de şerh koyacak.
Fakat Faik Öztrak’a bilmem katılan olacak mı?
Diyor ki:
- Bu girişim, yurtdışına kaçan FETÖ’cüleri affetme girişimidir.
Yani, idam tekrar gelirse, artık yurtdışındaki kanun kaçakları Türkiye’ye iade edilmeyecek.
(Sanki şimdi ediliyormuş gibi.)
***
Sosyal Demokrat bir partinin idama külliyen karşı çıkmasını anlarım. Gayet doğaldır. Gerekçe bile aramam. Ama idam tasarısına böyle bir af girişimi atfetmeyi,
Faik Öztrak gibi mantık dokusu kuvvetli bir sözcüye yakıştıramam. 21 yıldır idam yoktu. Hangi kanun kaçağını istedik de bize verdiler?
***
Kaldı ki bu sosyal demokratlar, ağızlarını açıp da bir kerecik olsun bize bu kaçak FETÖ’cüleri iade edin diye dünyaya ne zaman seslendiler?
Madem öyle
Dün Kılıçdaroğlu yine battık bittik dizisine devam etti.
Tam moralimiz bozuluyordu ki, bereket iktidara geldiğinde her şeyi düzelteceğine dair bir kere daha söz verdi. Hepimizi rahatlattı.
Lâkin...
Nasıl düzeltecek?
Hangi yetkiyle düzeltecek?
İcraatın başında o olmayacak ki...
- Çünkü aday değil.
Haa, davul başkasında, tokmak Kemal Bey’de olacaksa o başka.