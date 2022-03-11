Hem de mühim ziyaretçiler.
Hangi birini sayayım?
- İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyaretiyle yeni bir dönem başlıyor.
Hatta başladı.
*
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun üçlü zirvesi, dünyanın gözünü Antalya’ya çevirdi.
*
Ayrıca Diplomasi Forumu vesilesiyle 30’u aşkın ülkenin üst düzey yöneticileri Antalya’da.
*
Daha Yunanistan Başbakanı Miçotakis var. Nezaketine pek güvenilmez ama kalabalıkta kaynar.
İyi bir aksesuardır.
*
Almanya Başbakanı Scholz geliyor. Dostluk içeren, kabarık bir dosyayla.
*
Putin’le geçen gün görüşüldü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev zaten geldi bile.
*
Bütün bu patırtıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile de dün telefonda konuştu.
*
Yani Dünya Diplomasisi’nin kalbi Türkiye’de attı ve atıyor. Ziyaretçileri eksik saydıysam tamamlayın lütfen.
*
Peki, bu hızlı çark dönerken, bizim muhalefet partileri ne düşünüyor ve ne diyor acaba?
Türkiye’nin itibarsızlaştırıldığı ve yapayalnız bırakıldığı fikrinde hâlâ ısrarcılar mı?
Isrardan vazgeçmiş olsalar bile
Türkiye’ye gösterilen bu ilgi ve güven’den dolayı bari biraz mutlular mı?
......
Durun bakalım.
Bir kulp bulup, bir yerden gedik açıp bu ziyaretçi akınını karartmazlar ve de Türkiye’yi aşağılamazlar inşallah.
Hoş geldiler
Ziyaretçilerimiz var.
Hem de mühim ziyaretçiler.
Hangi birini sayayım?
- İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un ziyaretiyle yeni bir dönem başlıyor.
Hatta başladı.
*
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun üçlü zirvesi, dünyanın gözünü Antalya’ya çevirdi.
*
Ayrıca Diplomasi Forumu vesilesiyle 30’u aşkın ülkenin üst düzey yöneticileri Antalya’da.
*
Daha Yunanistan Başbakanı Miçotakis var. Nezaketine pek güvenilmez ama kalabalıkta kaynar.
İyi bir aksesuardır.
*
Almanya Başbakanı Scholz geliyor. Dostluk içeren, kabarık bir dosyayla.
*
Putin’le geçen gün görüşüldü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev zaten geldi bile.
*
Bütün bu patırtıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile de dün telefonda konuştu.
*
Yani Dünya Diplomasisi’nin kalbi Türkiye’de attı ve atıyor. Ziyaretçileri eksik saydıysam tamamlayın lütfen.
*
Peki, bu hızlı çark dönerken, bizim muhalefet partileri ne düşünüyor ve ne diyor acaba?
Türkiye’nin itibarsızlaştırıldığı ve yapayalnız bırakıldığı fikrinde hâlâ ısrarcılar mı?
Isrardan vazgeçmiş olsalar bile
Türkiye’ye gösterilen bu ilgi ve güven’den dolayı bari biraz mutlular mı?
......
Durun bakalım.
Bir kulp bulup, bir yerden gedik açıp bu ziyaretçi akınını karartmazlar ve de Türkiye’yi aşağılamazlar inşallah.