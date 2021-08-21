Hesap kitap

Sağlık Bakanı'nın sabır ve tahammülüne pes doğrusu.

Onun yerinde ben olsam, bu toplumsal disiplinsizlik karşısında havlu atar

"Ne haliniz varsa görün" diyerek çoktaan istifa ederdim.

Suç ortaklarımız

Salgının başından beri... Kurallara uymamakta ısrar edenler!..

Ve şimdi de... Aşı olmamakta direnenler!..

Her şeyden önce şunu bilsinler ki, okula gidemeyen, yüz yüze eğitim alamayan koskoca bir nesli, sırf bu sebeple kaybetmek üzereyiz.

Bu çocuklar ne çocukluklarını yaşayabildiler ne de öğrenciliklerini... Bu yaşlara da bir daha dönemeyecekler.

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