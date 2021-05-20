“Hitler ölmedi, yaşıyor” diyorlardı da inanmıyordum.

Doğruymuş meğer.

Hem de Propaganda Nazırı’yla birlikte yaşıyor.

Aday m’aday

Kılıçdaroğlu aday olmayı hiç istemiyordu. Ağır eleştirilere rağmen kaytarmasını bildi, 2014 ve 2018 seçimlerinden uzak durdu.

Şimdi birdenbire ne olduysa, ilk defa bir aday olma arzusu taşıyor. Hem de heyecanlı bir biçimde.

Hayrola?

Ne değişti?

Onu heveslendiren yeni bir durum mu var?