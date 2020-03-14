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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Hayır vardır

14 Mart 2020

Virüs korkusu, temizlik kavramını öne çıkardığı için, bir bakıma da “faydalı olmuştur” diyebilir miyiz?

Vallaha diyebiliriz.

Ellerinizi yıkayın’la başlayan telkin ve tavsiyeler, eğitim sisteminden daha büyük etki bırakmadı mı?

Bence bıraktı.

Bu bile kâr.

***

Hatırlar mısınız?

Okullarda tırnak muayenesi vardı. Ne kadar utanırdık....

Sonrası daha beter:

- Çiçeklere basmayın.

- Kanepeleri kırmayın.

- Havuza işemeyin.

Hayat devam ediyor, buyurun...

Klakson çalmayın diye adeta yalvarıyoruz, dinleyen yok.

Ama görüyorsunuz ki ellerinizi yıkayın tavsiyesine herkes uyuverdi.

Niye?

Çünkü can korkusu.

***

Olsun. Bir yerden başlamak lazımdı. Biz de buradan başlamış olalım. Madem ki piknikçilere ortalığı kirletmemelerini anlatamıyoruz, madem ki koskoca adamlara denize çöp dökmemelerini öğretemiyoruz, bırakalım maç boyu tribünde yedikleri çekirdeklerin kabuklarını binlerce kişi yere atsın hâlâ...

Biz işe alfabeden başlayalım:

Nedir dersimiz:

- Ellerinizi yıkayın.

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