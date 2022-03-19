Birleşmiş Milletler (BM) ne iş yapıyor?
- Çetele tutuyor:
Şu kadar çocuk öldü / Şu kadar kadın öldü / Şu kadar insan göç etti /
Başka?
Ruslar şu kadar asker kaybetti /
Ukraynalılar şu kadar uçak düşürdü... vs.
- Yani, oturmuş sadece seyrediyor BM.
Bunu bile eksik yapıyor. Verdiği rakamların hepsi yanlış.
***
Avrupa Birliği (AB) ne yapıyor?
- Sadece konuşuyor.
Savaş, Avrupa’ya yayılır diye korkuyor ama o da seyirci...
Kılını kıpırdatmıyor.
Bombalar yakınına düşmeye başlayınca seyreyleyin siz feryadı...
.........
NATO ne yapıyor?
Efendim o da sadece “bravo Türkiye” demekle meşgul. Hani var ya, bravo Kapitano diye bir fıkra, aynı öyle.
***
Bunlar Ortadoğu’daki ateşi de 40 yıl seyrettiler... Irak, Suriye, Afganistan...
Filistin’deki cinayetleri de 50 yıl seyrettiler.
Karabağ’ın işgalini de
30 yıl seyrettiler.
Kıbrıs dahil, Kırım dahil, nerede ateş yanıyorsa birkaç odun da onlar attılar.
Hangi birini sayalım.
***
Bize yaptıkları unutulur mu?
1984’ten beri terörün destekçisi oldular. Katillere silah verdiler, para verdiler, moral verdiler.... Türkiye’ye ettikleri hakaretler de caba...
.........
Şimdi 3. Dünya Savaşı çıkmasın diye tir tir titriyorlar.
Titresinler biraz.
Dünya Savaşı’nın çıkacağı falan yok ama bunların ödlek halini ve telâşını görüp seyretmek yeter bize.
Not:
İmamoğlu’na muhalefet etmenize gerek yok...
Hava muhalefeti onun yakasını bırakmıyor zaten.
Havanda su
Birleşmiş Milletler (BM) ne iş yapıyor?
- Çetele tutuyor:
Şu kadar çocuk öldü / Şu kadar kadın öldü / Şu kadar insan göç etti /
Başka?
Ruslar şu kadar asker kaybetti /
Ukraynalılar şu kadar uçak düşürdü... vs.
- Yani, oturmuş sadece seyrediyor BM.
Bunu bile eksik yapıyor. Verdiği rakamların hepsi yanlış.
***
Avrupa Birliği (AB) ne yapıyor?
- Sadece konuşuyor.
Savaş, Avrupa’ya yayılır diye korkuyor ama o da seyirci...
Kılını kıpırdatmıyor.
Bombalar yakınına düşmeye başlayınca seyreyleyin siz feryadı...
.........
NATO ne yapıyor?
Efendim o da sadece “bravo Türkiye” demekle meşgul. Hani var ya, bravo Kapitano diye bir fıkra, aynı öyle.
***
Bunlar Ortadoğu’daki ateşi de 40 yıl seyrettiler... Irak, Suriye, Afganistan...
Filistin’deki cinayetleri de 50 yıl seyrettiler.
Karabağ’ın işgalini de
30 yıl seyrettiler.
Kıbrıs dahil, Kırım dahil, nerede ateş yanıyorsa birkaç odun da onlar attılar.
Hangi birini sayalım.
***
Bize yaptıkları unutulur mu?
1984’ten beri terörün destekçisi oldular. Katillere silah verdiler, para verdiler, moral verdiler.... Türkiye’ye ettikleri hakaretler de caba...
.........
Şimdi 3. Dünya Savaşı çıkmasın diye tir tir titriyorlar.
Titresinler biraz.
Dünya Savaşı’nın çıkacağı falan yok ama bunların ödlek halini ve telâşını görüp seyretmek yeter bize.
Not:
İmamoğlu’na muhalefet etmenize gerek yok...
Hava muhalefeti onun yakasını bırakmıyor zaten.