Havanda su

Gürsel Tekin, güzel söylemiş:

- Cumhurbaşkanı adayımız bellidir demiş.

- Kim?

- CHP’nin bir öz evladı.

Bunu Genel Başkan’a rağmen mi söylüyor bilmem ama bir çok CHP’liyi mutlu ettiğini biliyorum:

Hep dışarıda aday arayan bir partinin, nihayet kendine dönmesidir bu.

Genel başkan beğense de beğenmese de bu böyledir.

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Ta Ekmeleddin Bey’le başlayan