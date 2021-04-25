Hangi hakla?

İmamoğlu, hiçbir makama talip olmamış, hep ona makam önermişler.
İşte mesela İlçe Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi... Ona hep bu tür önerilerle gelmişler.
Eh, ne yapsın?
O da ısrarlara dayanamayıp hep kabul etmiş...
Herhalde öyle ki, şu anda İBB Başkanı olarak 16 milyon kişiyle her sabah kucaklaşmaktadır.
***
Peki ama bu sefer Cumhurbaşkanlığı söz konusu.
Hayır...
Yahu, bir kerecik de dediğiniz doğru çıksa.
Bir kerecik de hırsız yakalansa.
Bir kerecik de vatan sahiden
ona buna peşkeş çekilse.
Ve böylece siz nihayet rahatlasanız, biz de kurtulsak.
***
Menderes için dediniz ki:
İki uçak dolusu altın ve mücevherle kaçacaktı.
- Erdoğan mı, İmamoğlu mu?
- Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Uzatmayalım, her bir aday adayının oy potansiyelini, Erdoğan’la birebir kıyaslamışlar... Anket bu.
Erdoğan mı, Akşener mi?
Erdoğan mı, Muharrem İnce mi? vs.
- En az oy kime çıkmış?
Kılıçdaroğlu’na.
Hazret, sonuncu. Ama şampiyon. Her gün şampiyon.
Birincisi.
Okuyucular soruyor:
- İlhan Kesici meselesi nedir?
Cevap veriyorum:
Kesici, iyi bir uzmandır ama onun partisinin uzmana değil, sürekli kafa sallayan, evet efendimli sepet efendimli munis, halim selim elemanlara ihtiyacı vardır.Yani, çok bilmişliğin lüzumu yok. Anlaşıldı mı?
***
İkinci soru, yüreğimi daha da yakar.
Okuyucular soruyor:
Vallaha hiç korkmuyordu.
Dünyada kalleşlik bitse, yenisini icat edecek kadar savaş kültürü’ne sahipti...
Avrupalı abileri gururla seyrediyordu.
***
Şunlar ne anlama gelir, Yunan’a sorup bir şeyler öğrensek mi acaba?
İnsan, vicdan, izan, merhamet.... Ne demek?
Bunlar, sınırdaki dikenli tellerde kaldı.
Demode oldu!
Ne demek bu?
İki Cumhurbaşkanı adayı daha demek.
Mevcut adayları da sayarsanız, şimdiden 10-15 aday eder.
Ciddiyetsizlik böyle başlar.
***
Gördüğünüz her parti başkanına lider derseniz olacağı buydu.
Böyle yapa yapa genel başkanlık makamını belki yüceltmek istediniz ama liderlik kavramını zedelediniz.
***
Ama daha mühimi...
Yunanistan’ın arkasındaki
AB kumaşının kalitesiyle, bir kere daha teşerrüf ettik.
- Hangi müzakere?
- Hangi diyalog?
- Hangi diplomasi?
Avrupalıymış...
Bizim köyde böyle insanlara selam bile verilmez.
Erken olsa bile diyebiliriz.
Oy sayımı, burada para etmez.
Sayısal değil, siyasal ağırlık rol oynuyor.
Her sözüne şüpheyle bakılan değil, ne söyleyeceği merak edilen siyasetçi tipi artık öne fırlıyor.
*
Kılıçdaroğlu’nun adaylığını sordular.
Akşener ne dedi:
Bence sakıncası yok / Henüz vakit erken
“Ortak karar alınırsa, adaylıktan kaçamayacağını” söylemişti CHP Lideri.
Bunu söyleyeli kaç gün oldu,
3 - 5 - 7... Bilmem kaç gün?
Demek ki aday olacabileceğine dair bir ışık belirmiştir.
Çok güzel.
***
Ne beklerdiniz?
Millet İttifakı partileri, derhal CHP Genel Merkezi’ne başvurarak,
Salgının azgın gidişini belki o durdurabilir.
En azından yavaşlatabilir.
Yani Türkiye, aslında bir avantaj yakalamıştır.
Tam da zamanında...
Tam da baharla birlikte.
Ve tam da kararlı bir tavır koymaya hazırlanırken...
***
30 gün çok mühim bir süre.
Dünyada kirlenmedik tek yer orası kalmıştı, orayı da becerecekler.
Ve gözden kaçanlar
Mutad görevlerinin başına döndüler yine ABD ve Rusya.
İnsanları, kurumları, devletleri birbirlerine düşürüp kırdırırlar ama ABD-Rusya Çatışması’na hiç girmezler. Mış gibi yapıp dururlar.
***
Bunlara süper devlet diyorlar ama süperlikleri sadece sana bana karşı işliyor. Birbirlerine süperlik tasladıklarını hiç görmedik.
Bildiğiniz bir yerde var mı
Amerikan-Rus çatışması?
- Başkanlığa ister aday ol, ister olma... İster çatı ol, ister kapı-pencere.
Ne halin varsa gör ama beni kandırma. Aday olmayacağın halde mış gibi yapma. Gücüme gidiyor.
- Çünkü ben aptal değilim.
***
Bunu belki de yüzbinlerce insan adına söylüyorum.
Tekrarlayayım:
- Aptal değilim.
Değilim.
T.C. Cumhurbaşkanı için:
- Diktatör demiş.
Adama niye kızayım?
Dönüp bana dese ki:
- Sizin muhalefet lideriniz söylüyor onun bir diktatör olduğunu... Git ona kız.
***
Haklı.
İtalyan Başbakanı’nı sorgulayacak halimiz yok. Bilgisi, zekası, dağarcığı, kapasitesi ne kadarcıksa o işte...
Nasıl hesap ettiler bilmem ama isterse 20 milyon kişi dökülsün yollara...
İsterse şehir boşalsın.
Bu şehirde bizim derdimiz kalabalıklar değil.
Kuralsızlıklar.
*
Bize hayatı zindan eden odur.
- Disiplinsiz şehir.
Nüfusu 20 milyon da olsa, 10 milyona da düşse fark etmez. Biz, birbirimizin hakkına, hukukuna saygı göstermeyi,
Siyasetin her türlüsüne eyvallah...
Ama yalan söylemeyin. Yalvarırım.
*
Bir bildiri üzerinde bu kadar çeşitli felsefe yapılır mı?
- İnce siyaset...
“Seçimi kazanacağına inansaydı, darbeye niye kalkışsın?”
Kimden bahsediyor bu arkadaş? Hiç belli değil. Ama güzel konuşuyor, sesinin tonu da iyi. Epey dinleyeni var.
- Yahu bırak, yalancının biri.
Hem de daha heyecanlısını.
Buradan anlaşılıyor ki,
imza bir şey ifade etmiyor.
Yol açıkken
Bugün, hemen bugün...
Parlamenter Sistem’e dönsek.
Ve pazar günü de hemen seçim yapsak, hemen.
Ne olur? Hiç.
Bunu bir türlü aklım almıyor.
***
Aklımın almadığı başka
şeyler de var:
- Montrö ile Kanal İstanbul arasında bağlantı kurmak,
Gezi Parkı’ndaki Topçu Kışlası’yla 3’üncü köprüyü birleştirmeye benzer.
***
Niye gece yarısı?
E yüzde 100’ün Cumhurbaşkanı lafını nereden çıkarıyorsunuz? Keşke ama mümkün mü? Seçilecek olan zat, ülkenin tamamına kollarını açsa da, bilin ki yarısı boş kalacaktır. Gelmiş geçmiş en şirin, en sevimli Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i bile ülkenin yüzde 100’ü benimseyemedi.
Bilmiyorum, 16 milyon İstanbullu, İmamoğlu’yla sahiden kucaklaşıyor mu? Doğru söyleyin bana.
Eşkal
2007’de Abdullah Gül seçilirken, slogan şuydu:
- Müslüman bir Cumhurbaşkanı.
Bugün böyle bir slogana ihtiyaç kalmadı. Çünkü adayların hepsi muhafazakâr hatta mukaddesatçı insanlar..
Milliyetçilikleri de caba.
Peki, bu ne demek?
Hangi hakla?
Şu 24 Nisan’larda, soykırım masalı için “racon kesme hakkı”nı ABD’ye kim vermiş?
Zavallı dünya... Her yıl, ağzı iki karıﬂ açık olarak Beyaz Saray’dan gelecek sesi bekler durur.
Nedir? Soykırım.
- Dedi mi demedi mi?
Ay çok heyecanlıyım, diyecek mi, demeyecek mi?
***
Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya tarihçilerinden oluşan bir komite var.
Zannedersiniz ki Beyaz Saray’da dünya hukukçularından oluşan saygın bir adalet divanı var.
Ve zannedersiniz ki...
Beyaz Saray’da hak hukuk dağıtılıyor. Objektif siyasetçiler, mahalle baskılarından uzak biçimde, her yıl Türkiye’yi yargılıyor.
Gelecek yıl, bir daha.
Öbür yıl, bir daha.
Daha öbür yıl, bir daha.
***
Soykırım ve katliam konusunda ağzını açıp konuşabilecek en son ülkelerden biri Amerika’dır. Haritada nereye parmağınızı bassanız, mutlaka bir kan izi bulursunuz.
İşte o Amerika, 1915 olayları için her yıl karar veriyor:
- Soykırım var mı, yok mu?
Gül Allah gül.
Yahu, var mı yok mu?
Her yıl değişir mi bu?
- Ay çok heyecanlıyım. Bakalım bu yıl soykırım var mı yok mu?
- Canım efendim, bu yıl böyle geçsin de gelecek yıl tekrar bakarız.
***
Görüyor musunuz?
Soykırım iddialarından daha gayriciddi hale gelmiştir soykırımı tasdik makamı.
“Racon kesici”nin bu hafifliğini, dünyanın diğer meselelerinde de zaten hissetmiyor musunuz?