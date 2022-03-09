Yarın Antalya’da Diplomasi Forumu var.
Bu vesileyle ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun gayretleriyle, Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, yüzyüze görüşecekler. Çavuşoğlu’nun da katılacağı üçlü format, savaşa elbet son vermeyecektir ama barış yolunda mutlaka bir mesafe alacaktır.
***
Rus Bakan Lavrov ve Ukraynalı Bakan Kuleba kendi devlet başkanlarına sormadan bu randevuyu kabul etmiş olamazlar.
Devlet başkanları izin verdiğine göre Özel Antalya Seansı’ndan bir ışık, en azından bir adım bekledikleri muhakkaktır...
Aksi halde niye buluşsunlar?
***
Toplantı, çok olumsuz geçse bile, barış yolunda Türkiye’nin gayretlerini bütün dünya görmüş olacaktır.
Avrupa ve Amerika, bir yandan Ukrayna’ya gaz verdi, bir yandan da hep Rusya’yı tahrik etti... Türkiye ise başından beri basiretli davrandı...
Mesafeyi hiç bozmadı.
***
Dış politikada Türkiye, çok yönlü hamleler yapıyor... Barış taarruzları’na devam ediyor.
İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ziyareti, bölgede yepyeni ve olumlu rüzgarlar estirecek.
Güzel şeyler
Yarın Antalya’da Diplomasi Forumu var.
Bu vesileyle ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun gayretleriyle, Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, yüzyüze görüşecekler. Çavuşoğlu’nun da katılacağı üçlü format, savaşa elbet son vermeyecektir ama barış yolunda mutlaka bir mesafe alacaktır.
***
Rus Bakan Lavrov ve Ukraynalı Bakan Kuleba kendi devlet başkanlarına sormadan bu randevuyu kabul etmiş olamazlar.
Devlet başkanları izin verdiğine göre Özel Antalya Seansı’ndan bir ışık, en azından bir adım bekledikleri muhakkaktır...
Aksi halde niye buluşsunlar?
***
Toplantı, çok olumsuz geçse bile, barış yolunda Türkiye’nin gayretlerini bütün dünya görmüş olacaktır.
Avrupa ve Amerika, bir yandan Ukrayna’ya gaz verdi, bir yandan da hep Rusya’yı tahrik etti... Türkiye ise başından beri basiretli davrandı...
Mesafeyi hiç bozmadı.
***
Dış politikada Türkiye, çok yönlü hamleler yapıyor... Barış taarruzları’na devam ediyor.
İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ziyareti, bölgede yepyeni ve olumlu rüzgarlar estirecek.