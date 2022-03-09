MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Güzel şeyler
GeriRauf TAMER Güzel şeyler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rauf Tamer

Rauf Tamer

Yazarın tüm yazıları

Güzel şeyler

9 Mart 2022

Yarın Antalya’da Diplomasi Forumu var.

Bu vesileyle ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun gayretleriyle, Rus ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, yüzyüze görüşecekler. Çavuşoğlu’nun da katılacağı üçlü format, savaşa elbet son vermeyecektir ama barış yolunda mutlaka bir mesafe alacaktır.

***

Rus Bakan Lavrov ve Ukraynalı Bakan Kuleba kendi devlet başkanlarına sormadan bu randevuyu kabul etmiş olamazlar.

Devlet başkanları izin verdiğine göre Özel Antalya Seansı’ndan bir ışık, en azından bir adım bekledikleri muhakkaktır...

Aksi halde niye buluşsunlar?

***

Toplantı, çok olumsuz geçse bile, barış yolunda Türkiye’nin gayretlerini bütün dünya görmüş olacaktır.

Avrupa ve Amerika, bir yandan Ukrayna’ya gaz verdi, bir yandan da hep Rusya’yı tahrik etti... Türkiye ise başından beri basiretli davrandı...

Mesafeyi hiç bozmadı.

***

Dış politikada Türkiye, çok yönlü hamleler yapıyor... Barış taarruzları’na devam ediyor.

İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ziyareti, bölgede yepyeni ve olumlu rüzgarlar estirecek.

X
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları