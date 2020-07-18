Anayasa Mahkemesi’ne başvurduktan sonra Engin Altay’ın konuşmasını dinledik.
Kelimeleri dikkatli seçti, konuyu dağıtmadı, kimseye sataşmadı. Ve itirazı iyi anlattı.
Muhalefet böyle yapılır işte.
Neticeye varır veya varmaz, o başka.
Ama sakin ve olgun bir değerlendirme’ye ne kadar hasretmişiz meğer.
Hiç değilse neyin ne olduğunu anladık...
HDP’ye dair
Eşini döven HDP milletvekili, parti disiplin kuruluna sevk edildi.
Bu haberi çok sevdim.
Şiddetin karşısında durdukları için HDP’yi kutlarım.
Mühim bir gelişme bu.
Dayağa bu tepkiyi verdiklerine göre teröre de
elbet bir mesafe koyacaklarına dair bir ümit doğdu içimde.
24 Temmuz
Sormaya lüzum yok.
Ayasofya’nın açılışına tabii ki kadınlar da katılabilecek...
Davet, düzen ve organizasyon Diyanet İşleri’ne bırakıldı. Doğrusu budur.
Koronavirüs sürecindeki kuralların aynen uygulanacak olması da ayrı bir disiplin getirecek.
Sınav
LGS’de kız öğrenciler daha başarılıydı.
Yıllardır böyledir.
Biz okuldayken de en çalışkanı yine kız öğrencilerdi...
Tabii çalışkan erkekler de vardı ama kızlar daha baskındı.
Bu bakımdan...
Yoksulluk nedeniyle tahsil hayatına devam edemeyen kızlara çok yanmışımdır.
Nitekim şimdi de “baba beni okula gönder” sloganı, her duyduğumda yüreğimi parçalıyor. Kim bulduysa aşk olsun.
Güzel şeyler
Anayasa Mahkemesi’ne başvurduktan sonra Engin Altay’ın konuşmasını dinledik.
Kelimeleri dikkatli seçti, konuyu dağıtmadı, kimseye sataşmadı. Ve itirazı iyi anlattı.
Muhalefet böyle yapılır işte.
Neticeye varır veya varmaz, o başka.
Ama sakin ve olgun bir değerlendirme’ye ne kadar hasretmişiz meğer.
Hiç değilse neyin ne olduğunu anladık...
HDP’ye dair
Eşini döven HDP milletvekili, parti disiplin kuruluna sevk edildi.
Bu haberi çok sevdim.
Şiddetin karşısında durdukları için HDP’yi kutlarım.
Mühim bir gelişme bu.
Dayağa bu tepkiyi verdiklerine göre teröre de
elbet bir mesafe koyacaklarına dair bir ümit doğdu içimde.
24 Temmuz
Sormaya lüzum yok.
Ayasofya’nın açılışına tabii ki kadınlar da katılabilecek...
Davet, düzen ve organizasyon Diyanet İşleri’ne bırakıldı. Doğrusu budur.
Koronavirüs sürecindeki kuralların aynen uygulanacak olması da ayrı bir disiplin getirecek.
Sınav
LGS’de kız öğrenciler daha başarılıydı.
Yıllardır böyledir.
Biz okuldayken de en çalışkanı yine kız öğrencilerdi...
Tabii çalışkan erkekler de vardı ama kızlar daha baskındı.
Bu bakımdan...
Yoksulluk nedeniyle tahsil hayatına devam edemeyen kızlara çok yanmışımdır.
Nitekim şimdi de “baba beni okula gönder” sloganı, her duyduğumda yüreğimi parçalıyor. Kim bulduysa aşk olsun.