Günün sonunda

Bu helalleşme işi çok problem getirir.

Aslında kimseyle helalleşme falan olacak değil ama gelişigüzel hazırlanmış o listeye girenler kadar, girmeyenler de tartışılacak... Yani, Amca Bey durup dururken başına iş açtı.

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Yerinde olsam, sadece Deniz Baykal’ın kapısını çalar, sadece onunla helalleşirim.



Son 10 yıl, yani Mayıs 2010’dan itibaren 11 yıl boğulduğumuz o nefret bataklığı, yeter de artar bile... Daha gerilere gitmeye hiç gerek yok.

FUTBOL

Play-Off’a kalmak mı zor, yoksa Play-Off’tan çıkmak mı zor?

Kırk satır’dan