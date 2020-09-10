Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Gündem’e dair
"Rauf Tamer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Rauf Tamer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Gündem’e dair

10 Eylül 2020

İdamın geri dönmesi, oy mu getirir, oy mu götürür?

- Ne alâkası var bunun oy’la?

Eğer oy getiriyor olsaydı,

12 Mart dönemindeki idamlara hararetle evet diyen partiler, ihya olurdu. Halbuki ilk seçimde güm...

Kaldı ki infazları durduran Ecevit Hükümeti de 2002 seçimlerinde hiç hezimete uğramaz ve küme düşmezdi.

***

Yâni, deli saçmalarıyla uğraşmayalım.

Buyurun; bir tane daha:

- İdam konusu gündemi değiştirmeye yarar mı?

Hayır. O da hayır.

Çünkü yetmez.

Çünkü hiçbir idam maddesi, ülkenin bekası gibi bir meseleyi itip de gündemin tepesine oturmaz. Türkiye Akdeniz’de, Suriye’de, Avrupa Birliği’nde, Birleşmiş Milletler’de boğuşurken, idam konusuna saplanıp kalmaz.

Evet, idam mühim meseledir ama istiklâl ve istikbâlden daha mühim değil.

Bir bilen

Koronayla mücadelede Kılıçdaroğlu, taktik veriyor, dikkat:

- Önce bulaşmayı engelleyeceksin.

- Bulaştıysa tedavi edeceksin.

Bu kadar basit.

Hazret, siyasetçi değil de futbol hocası olsaydı, demek ki takıma şöyle taktik verecekti:

- İyi savunma yapacaksın. Rakibi önce şaşırtacaksın.

- Sonra da hücuma geçip tak tak tak 3 gol çakacaksın.

Bu kadar basit.

***

Gerçek korona rakamları gizleniyor, öyle mi?

Yani, Bakanlık dahil, Bilim Kurulu dahil, bütün doktor ve sağlık çalışanları dahil, herkes ağız birliği yapmış yalan söylüyor.

Peki doğru rakamları kim biliyor?

Sadece Kılıçdaroğlu.

Ama söylemiyor, bravo.

Ne de olsa devlet terbiyesi işte.

***

Hesap adamı Kılıçdaroğlu, memleketteki işsiz sayısını da her ay 1 milyon artırıyor.

6, 7, 8, 9 milyon işsiz.

Şimdi de 10 milyon dedi.

Gelecek ay biliniz ki

11 milyon diyecek.

Yani hükümet istese de

bu kadarını yapamaz.

X
Rauf TAMER Rauf TAMERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Demirtaş planının arkasında ne varAbdulkadir SELVİDemirtaş planının arkasında ne var?10.09.2020
Latif Demirci çiziyor...Latif DEMİRCİLatif Demirci çiziyor...10.09.2020
Medya parkının albino boası, pandası ve orangutanlarıErtuğrul ÖZKÖKMedya parkının albino boası, pandası ve orangutanları10.09.2020
Korona mı grip miÖmür GEDİKKorona mı grip mi?10.09.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.