Eski Genel Başkanlar zaman zaman toplanıyorlar... Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Deniz Baykal, Altan Öymen...

Akil Adamlar bunlar.

“N’olacak bu memleketin hali?” dercesine, CHP’nin durumunu konuşuyorlar.

Hepsi de nazik insan olduğu için, mevcut yönetimi incitmeden yapıyorlar bunu.

Ne kadar özen gösterirlerse göstersinler, partide gidişat iyi olsa, bu Bilge Adamlar endişe duyarlar mı?

Hiçbir beklentileri olmadığına göre de önce onlara takdirlerimizi belirtmeliyiz.

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Mevcut Genel Başkan’a gelince...

Hiçbir komplekse kapılmadan... Kendini vesayet altında falan hissetmeden... Eski genel başkanların bu hassasiyetini