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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Gündem

20 Temmuz 2020

Yıllardır duyarız:

Siyasi Partiler Yasası değişecek / Seçim Yasası değişecek.

Bir türlü değişmez.

Ama bu defa tamam

İskeleti kuruldu.

Sıra ayrıntılara geldi:

Halkı en ilgilendiren

kısmı nedir? Seçim barajı:

- Yüzde kaç?

O da kademeli bir sisteme bağlanacak.

***

Peki, erken seçim var mı?

Vallaha kesin bir dille yok diyorlar ama bir kısım medya’ya bakarsanız var.

Neden yok’un bir dizi teknik sebebi var, hem de yasalara bağlı.

Neden var’ın gerekçesi ise sadece konjonktür’le ilgili.

Ama ikisini de aşmak mümkün.

***

Bana sorarsanız...

Bu siyasi gerginliği 2023’e kadar nasıl taşırız diye endişe ediyorum. Yoksa erken seçim meraklısı değilim.

Yeni bir parti

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, kendi partisini kuruyor.

Irak’ta haftalarca rehin tutulduktan sonra Türkiye’ye döndüğü günü hatırlıyorum. Dönemin Başbakanı Davutoğlu, ona sarılıp alnından öpmüştü de o gayet soğuk davranmıştı. Siyasi tercihi o gün anlaşıldı zaten.

Fakat girdiği partide mutlu olmadığını gördük.

Yolu açık olsun.

Temmuz 1974

46 yıl evvel bugün

“Ayşe tatile çıkmıştı.”

Kıbrıs Harekatı’nda Türkiye tek yürek oldu “Kıbrıs’ta ne işimiz var” diye soran tek kişi çıkmadı.

Futbol

Hatayspor hoş geldi.

Bazı maçlarını seyrettim. İyi futbol oynuyorlar. Süper Lig’de kalıcı olmalarını dilerim.

............

Erzurum?.. O da hoş geldi. Ama lütfen bir daha gitmesin. Dadaşlar, istikrarlı ve disiplinli insanlardır.

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