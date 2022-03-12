“Tarafsız” denince, Türkiye’yi etliye sütlüye karışmayan...
Çekilip köşesine oturan... İki tarafa da başını sallayıp haklısın diyen bir devlet sanmayın.
***
Bilakis... Türkiye, bütün yanlışları / doğruları her gün masaya getiren ve bunları yüksek sesle söyleyen, mükemmel bir karakter sergiliyor.
Türkiye, tarafsız değil, aslında hakkaniyeti temsil eden bir 3’üncü taraftır... Nitekim, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunurken, Rusya’ya uygulanan deli saçması yaptırımlara da karşı çıkan yegâne devlettir. Nokta.
***
Bu konuyu fazla uzatmıyor, iç politikaya dönüyorum.
- Bir skandal var.
Gözünüzden kaçmış olmasın.
Dünya savaşla meşgulken, bizim Demokrat Amca da Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ediyor.
Ne kadar insancıl ve âlicenap bir zat değil mi? Vay be...
Lakin, ailelerin bulunduğu çadıra gitmiyor, onları otele çağırıyor.
Cevap ret.
Bunun üzerine sembolik olarak iki aileyi “özel bir evde” kabul ediyor.
***
Niye kendi gitmiyor?
Gidemez.
Giderse HDP’yi incitir, kırar... Hatta kızdırır.
Yani Amca Bey’in rehin alınmış gibi bir hali var. Ama Türkiye’yi yönetmeye talip.
..........
Olayı öğrenince beynimden vurulmuşa döndüm.
Yüce Atatürk’ün partisi, HDP’den korkar mı yahu?
Gözden kaçmasın
“Tarafsız” denince, Türkiye’yi etliye sütlüye karışmayan...
Çekilip köşesine oturan... İki tarafa da başını sallayıp haklısın diyen bir devlet sanmayın.
***
Bilakis... Türkiye, bütün yanlışları / doğruları her gün masaya getiren ve bunları yüksek sesle söyleyen, mükemmel bir karakter sergiliyor.
Türkiye, tarafsız değil, aslında hakkaniyeti temsil eden bir 3’üncü taraftır... Nitekim, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunurken, Rusya’ya uygulanan deli saçması yaptırımlara da karşı çıkan yegâne devlettir. Nokta.
***
Bu konuyu fazla uzatmıyor, iç politikaya dönüyorum.
- Bir skandal var.
Gözünüzden kaçmış olmasın.
Dünya savaşla meşgulken, bizim Demokrat Amca da Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileleri ziyaret ediyor.
Ne kadar insancıl ve âlicenap bir zat değil mi? Vay be...
Lakin, ailelerin bulunduğu çadıra gitmiyor, onları otele çağırıyor.
Cevap ret.
Bunun üzerine sembolik olarak iki aileyi “özel bir evde” kabul ediyor.
***
Niye kendi gitmiyor?
Gidemez.
Giderse HDP’yi incitir, kırar... Hatta kızdırır.
Yani Amca Bey’in rehin alınmış gibi bir hali var. Ama Türkiye’yi yönetmeye talip.
..........
Olayı öğrenince beynimden vurulmuşa döndüm.
Yüce Atatürk’ün partisi, HDP’den korkar mı yahu?