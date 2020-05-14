İYİ Parti Lideri Akşener, bir soru üzerine:
- Biz HDP’yi PKK’nın yanı başında, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz dedi.
HDP’nin hoşuna gitmediyse,
o da çıkar der ki:
- Yanlış konumlandırıyorsunuz. Biz uzantı falan değiliz.
İşte o kadar.
Diyebiliyorsa der.
***
O öyle yapmıyor, HDP’li
Sırrı Bey, bir sır açıklar gibi “Bize aracı gönderen bir parti, şimdi bize koordinat biçemez” diyerek öne fırlıyor.
Aracı mı?
Ben buna inanmam.
Velev ki “doğru” diyelim.
Ama Sırrı Bey gibi delikanlı bir adama yakışıyor mu bunu söylemek? Kanlı bıçaklı da olsa, insan bunu söyler mi? Koskoca partide
bir o mu kaldı bunu açığa vuracak?
Olmadı bu.
Hiç olmadı.
***
Gerçi Yavuz Ağıralioğlu gereken cevabı vermiştir ama yetmez, ortada bir ayıp var,
o öylece duruyor...
Zira... İYİ Parti’nin HDP’ye
- vaktiyle - aracı olarak bir adam yollamasından daha vahimdir, şimdi bunun açıklanması.
Siyasettir bu.
Adam da yollarsın, mektup da yazarsın, hedef bir olunca zamanın ruhu’na uyar ve elbet gardını alırsın.
***
Hem, niye aracı yollamış olsun İYİ Parti? Düşünüyorum, bir ihtimal: Bazı yerlerde aday gösterme konusunda feragat istemiş olabilir. İhtimal diyorum.
Peki, HDP feragat etmiş mi? Hayır... Bilâkis, İYİ Parti’nin seçime girdiği her yerde o da aday göstermiş.
Bu durumda hangi sırrı açıklamış oluyor Sırrı Bey?
Dönüyorum başa.
“PKK’nın uzantısı değiliz” demesi yeterliydi.
Demiş mi?
Diyebilmiş mi?
Nedir öyleyse mesele?
Gözden kaçmasın
İYİ Parti Lideri Akşener, bir soru üzerine:
- Biz HDP’yi PKK’nın yanı başında, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz dedi.
HDP’nin hoşuna gitmediyse,
o da çıkar der ki:
- Yanlış konumlandırıyorsunuz. Biz uzantı falan değiliz.
İşte o kadar.
Diyebiliyorsa der.
***
O öyle yapmıyor, HDP’li
Sırrı Bey, bir sır açıklar gibi “Bize aracı gönderen bir parti, şimdi bize koordinat biçemez” diyerek öne fırlıyor.
Aracı mı?
Ben buna inanmam.
Velev ki “doğru” diyelim.
Ama Sırrı Bey gibi delikanlı bir adama yakışıyor mu bunu söylemek? Kanlı bıçaklı da olsa, insan bunu söyler mi? Koskoca partide
bir o mu kaldı bunu açığa vuracak?
Olmadı bu.
Hiç olmadı.
***
Gerçi Yavuz Ağıralioğlu gereken cevabı vermiştir ama yetmez, ortada bir ayıp var,
o öylece duruyor...
Zira... İYİ Parti’nin HDP’ye
- vaktiyle - aracı olarak bir adam yollamasından daha vahimdir, şimdi bunun açıklanması.
Siyasettir bu.
Adam da yollarsın, mektup da yazarsın, hedef bir olunca zamanın ruhu’na uyar ve elbet gardını alırsın.
***
Hem, niye aracı yollamış olsun İYİ Parti? Düşünüyorum, bir ihtimal: Bazı yerlerde aday gösterme konusunda feragat istemiş olabilir. İhtimal diyorum.
Peki, HDP feragat etmiş mi? Hayır... Bilâkis, İYİ Parti’nin seçime girdiği her yerde o da aday göstermiş.
Bu durumda hangi sırrı açıklamış oluyor Sırrı Bey?
Dönüyorum başa.
“PKK’nın uzantısı değiliz” demesi yeterliydi.
Demiş mi?
Diyebilmiş mi?
Nedir öyleyse mesele?