Gözden kaçanlar

Birinden biri kazandı ama hangisidir biz bilmiyoruz. Sanki Amerikan Halkı biliyor mu?

Hay Allah.

Orada Yüksek Seçim Kurulu diye bir kesin karar mercii de yok.

Orada, Kılıçdaroğlu gibi racon kesecek bir filozof da yok.

Orada, kendisini tarafsız ve objektif olarak yutturan gazeteciler de yok.

Ayıklasınlar pirincin taşını.

Bize ne?

Ne halleri varsa görsünler.

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