Gözden kaçanlar

Kimseden izin alacak değiliz. Ünal Çeviköz’e hesap verecek de değiliz. Her türlü imkanımızla Azerbaycan’ı desteklemek kardeş Türkiye’nin karakteridir.
***
Utanmadan soruyorlar:
- Türkler silah mı veriyor?
- Türkler asker mi yolluyor?
Size cevap bile vermeyiz. Yetmişiki buçuk devlet, gidip siz Suriye’de mevzilenmediniz mi? Onbinlerce TIR silah nereye ve niçin gidiyor diye hiç merak etmediniz mi?
Yahu siz Halep’te, Şam’da kimyasal silah bile kullanılırken sadece seyretmediniz mi?
Milyonlarca insan evinden yurdundan olurken siz neredeydiniz ve hâlâ neredesiniz?
Belediye Başkanları, sadece Belediye Başkanlıklarını yapacaklar...
Bu bir tebliğdir:
Siyasetle uğraşmayacaklar.
Anlaşıldı mı?
Yani futbolcuysan futbol oynayacaksın, basketbol değil.
*
İstanbul’u İzmir’i falan bilmem ama Ankara’daki Başkanın, salt ve samimi Belediyecilik yapmak için geldiği aşikar. Sıcak siyasetle pek ilgilenmiyor. İşini yapıyor. Cumhurbaşkanlığı anketlerinde ismi geçiyorsa da bu bizim işgüzarlığımız. Onu geçiniz.
*
İcraatın başına geçip ülkeyi yönetmek istiyorsa, önce aday olur.
***
Eğer olmuyorsa...
Her gün dışarıdan gazel okumaz... Bir Bilen edasıyla ülke meselelerine burnunu sokmaz... Sürekli ahkâm kesmez. Şöyle yapın, böyle yapın diye akşama kadar nasihat vermez... Eğer veriyorsa gel sen yap derler adama.
***
Lâkin gelmesi için önce aday olması lazım.
Demirtaş çıktı adaylığını koydu, ülke yönetimine talip oldu.
Doğu Perinçek
Fakat Fransa bizimle masaya oturmaya hazırlanıyor.
- Ne alâka?
Muhatabımız değil ki...
Aramızda bir ihtilaf yok ki:
Neyi tartışacağız?
Ne masası bu?
***
Hiç kusura bakmasın, Yunanistan da öyle.
Neyse ki badireyi galiba atlattık. Şimdi istikşafi görüşmeler başlayacak.
.............
Bu istikşafi kelimesi, yanlış hatırlamıyorsam, siyaset lügatına Prof. Ahmet Davutoğlu’ndan yadigârdır.
İstikşafi... Fena mı?
Birbirlerini keşfetsinler işte.
Türkiye gibi sağlam bir dostu nihayet keşfetmek, Yunanistan için çok faydalı olacaktır.
***
Bunu geçelim.
Şimdi 60’ın altına inmiyor.
Sebebi malûm:
Adına rehavet diyorlar.
Ne kadar masum bir kelime, değil mi?
Rehavet... Oysa cebinizdeki virüsle kalabalığa daldıysanız bu suçtur.
Cinayet... Ölüme sebebiyete kadar yolu var.
***
Her cinayet bıçakla ya da tabancayla işlenmiyor ki.
- Türkiye’ye yaptırım uygulayalım mı uygulamayalım mı?
Şimdii... Bizim ana muhalefet liderinden, mühim bir ricamız var.
Şunlara bir hadlerini bildirsin. Yaptırım da neymiş.
Çıkıp desin ki:
- Uygulamazsanız namertsiniz.
Ama şöyle gümbür gümbür bir bağırsın.
-Feriştahınız gelse boş diyerek yeri göğü inletsin.
*
Aynı Yunanistan, 1981 yılında sayemizde NATO’ya tekrar döndü.
Kıbrıs Rum Kesimi, yine sayemizde Avrupalı kabul edildi.
Ne de yakıştı.
...........
Velhasıl, Yunan Dünyası, bugünkü konumunu, külliyen Türkiye’ye borçlu.
Yunanistan’da artık uçsuz bucaksız bir demokrasi ve
Yunan Basını’nda uçsuz bucaksız bir özgürlük var. Orada Türkiye Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek bile serbest.
Akdeniz
Kemal olmasaydı, ulu öndere şimdi bazıları Gazi Mustafa diyecekti.
Bazıları da:
- Mustafa’nın askerleriyiz diyecekti.
Bu ne samimiyet yahu?
***
Muharrem İnce, ille partiden kovulmak istiyor ama kovulmayı bir türlü beceremiyor.
Muharrem Bey, size şimdi tüyo veriyorum, dikkat:
Sahiden kovulmak istiyorsanız, bir akşam CNN TÜRK’e çıkın, yeter.
- Millet isterse biter.
- Millet karar verirse biter.
......
Devlet, elinden geleni yaptı.
Fazlasıyla yaptı.
Bütün kurumlarıyla yaptı. Başlangıçta yanında millet de vardı. Mücadele iyi gidiyordu. Sonraları millet sıkıldı, ipin ucunu bıraktı.
İşte o bıraktığından beri, salgın tekrar çıldırdı.
Bugün hâlâ:
Tek kelimeyle: Ciddiyet.
Tabii bunların getirdiği bir dizi başarı...
Suna Kıraç denince ben bu kelimeleri hatırlarım.
Hastalıkla boğuştuğu 20 küsur yılını saymazsak, kısacık ömrüne sığdırdığı bütün çalışmalar, aslında Türk Kadını’nın potansiyelini temsil etmektedir. Bize güzel örnekler bıraktı. O milli bir öğretmen’dir. Esas serveti budur.
Suna Kıraç nurlar içinde yatsın.
Memleketimin başı sağ olsun.
Kaftancıoğlu
Doktor Kaftancıoğlu,
Bravo Almanya’ya...
Kuruşun hesabını yapardı ama burada kaz gelecek yerden tavuğu esirgemediğine göre, elbet bir bildiği olmalı.
Yoksa dolandırılıyor mu?
***
Macron’un bir ayağı Libya’da, bir ayağı Güney Kıbrıs’ta...
Ta Lübnan’dan İtalya’ya kadar mekik dokuyor.
Ne yapsın?
Kendi ülkesinde sokağa çıkacak hali yok.
6-7 Eylül olayları, bir mahcubiyet olarak orada durmaktadır. (1955).
12 Eylül Darbesi ayrı bir yüzkarası (1980).
Daha durun. Yarın öbür gün 16-17 Eylül cinayetleri geliyor:
Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamı (1961).
Hüzün dolu başka günler de var ama hatırlatıp içinizi karartmak istemedim. Bu kadarı yeter.
*
Bereket 9 Eylül İzmir zaferiyle başlayan ve birçok şehrin kurtuluşuyla devam eden enfes bir seri de var. Bari içimizi o açıyor.
Bir dakika...
1980 darbesinin 40’ıncı yılı.
Bol bol demokrasi nutukları atıldı. Darbeler ve darbeciler bol bol kınandı.
Yani en kolay şey yapıldı.
Aradan 40 yıl geçtikten sonra, herkes yine kahraman kesildi.
Oysa 1980 12 Eylül sabahı, böyle miydik? Darbeyi alkışlarla nasıl karşıladığımızı, arşivlere girip de bir okuyun.
***
Gerçi alkışlarımızın gerekçesi sadece can güvenliğiydi. Sağcısıyla solcusuyla hepimizin hayatı kurtulmuş oluyordu. O günkü teslimiyetçi tutumumuzun yegâne mazereti bu olabilir. Ama işimiz bittikten sonra tutan demokratlık damarımız asker düşmanlığına kadar varmasaydı keşke.
Neyse ki Türk aydınları,
Ama vatandaşta şöyle bir kanaat var:
- Bu cezalar, kağıt üzerinde kalır.
Ya da:
- Affedilir.
Öyleyse?.. Vur patlasın çal oynasın.
***
Şimdi hükümet, bu cezaların asla kağıt üzerinde kalmayacağını, muhakkak tahsil edileceğini kesin bir dille duyurmalı ve bu tür söylentileri yalanlamalıdır.
***
Özeti şudur:
Başarılı bir hayat hikayesi.
Hepsinden Allah razı olsun.
***
Hayatında çivi çakmamış,
bir çeşme bile yapmamıştır ama onarım sonrası musluğu çevirip suyu ilk akıtan odur.
Alkışlar arasında:
- Ne alâkası var bunun oy’la?
Eğer oy getiriyor olsaydı,
12 Mart dönemindeki idamlara hararetle evet diyen partiler, ihya olurdu. Halbuki ilk seçimde güm...
Kaldı ki infazları durduran Ecevit Hükümeti de 2002 seçimlerinde hiç hezimete uğramaz ve küme düşmezdi.
***
Yâni, deli saçmalarıyla uğraşmayalım.
Buyurun; bir tane daha:
- İdam konusu gündemi değiştirmeye yarar mı?
Fakat Faik Öztrak’a bilmem katılan olacak mı?
Diyor ki:
- Bu girişim, yurtdışına kaçan FETÖ’cüleri affetme girişimidir.
Yani, idam tekrar gelirse, artık yurtdışındaki kanun kaçakları Türkiye’ye iade edilmeyecek.
(Sanki şimdi ediliyormuş gibi.)
***
Sosyal Demokrat bir partinin idama külliyen karşı çıkmasını anlarım. Gayet doğaldır. Gerekçe bile aramam. Ama idam tasarısına böyle bir af girişimi atfetmeyi,
Faik Öztrak
Gözden kaçanlar
Ermenistan hem işgalci, hem yalancı... Her gün bir yalan uyduruyor.
Buna bakarak, şu meşhur soykırım iddialarının ciddiyet derecesini anlayabilirsiniz.
Bu bir.
***
İkincisi...
Biri saldırgan, öbürü mağdur.
Fakat utanmaz dünya, ikisini aynı kefeye koyup güya barış yolu arıyor.
Nasıl olur?
İşgal eden’le işgal edilen nasıl eşit tutulur?
***
Üçüncüsü...
Daha da acayip bir durum...
Adı üstünde: TBMM
Yani Türkiye Milleti’nin Meclis’i...
Öyle değil mi?
Fakat bu Meclis’in Türkiye adına yayınladığı hiçbir bildiride HDP’nin imzası yok.
Nitekim 4 parti, CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti, son olarak Ermenistan’ın saldırgan tutumunu kınadı. Bildiride HDP’nin imzası yine yok.
.......
Bunun anlamı nedir?
HDP’nin Türk Milleti’ne söylemek istediği şey nedir sahi?
Ve işin tuhafı, adını Türkiye’den alan meclis, HDP’nin bu tutumunu, her seferinde niçin gayet olağan karşılamaktadır? Ben de bunu kınıyorum işte.
***
Ünal Çeviköz’e gelince...
Danışmanlıktan gayrı bir sıfatı yok. Sayın genel başkanı ona danışmayacak da gidip Onur Öymen’e mi danışacak?
Fakat yine de Ünal Bey’e haksızlık yapmayalım. Ortaya bir iddia atmış falan değildir... Maalesef diye başlayan cümlesiyle o, sadece Ermenistan ağzı kullanmıştır.
Yooo, pardon nakletmiştir.
Maalesef...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle