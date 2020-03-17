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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Gözden kaçanlar

17 Mart 2020

“Bir musibet, bin nasihattan yeğdir.”

Kurallara uymayı öğreniyoruz. Bu sınavı başarıyla geçersek, edindiğimiz güzel alışkanlıklar, günlük hayatın her alanına yansıyacaktır.

Örnek: Trafik terbiyesi.

Genelleştirirsek: Ciddiyet.

***

Ciddiyet deyince, içine her şey giriyor.

Türkiye’nin en büyük eksiği.

Siyasette ciddiyet, ticarette ciddiyet, sanatta, sporda, her yerde ciddiyet.

Aşk’ta bile.

Kavgada bile ciddiyet.

Türk milleti zekidir, ciddiyetin çatık kaş’tan ibaret olmadığını hemen kavrayacaktır.

***

Meseleyi güvenlik mi özgürlük mü tartışmasına vardırmayalım. Disiplin, demokrasiye engel değildir.

14 günlük tecrit’i, insan haklarına aykırı bir yasak gibi algılarsak, asıl o zaman insanlığı çiğnemiş oluruz.

“Ben varsam insan vardır.”

Tıpkı “Ben varsam ancak demokrasi vardır” gibi.

***

Koronanın ‘uygar Avrupa’ya da faydası olacaktır.

Teröre seyirci kalan, hatta terörü teşvik eden Avrupa, şimdi canının derdine öyle bir düştü ki, onu Avrupalı yapan değerlere, belki bu vesileyle tekrar dönecek ve belki insanlığını hatırlayacaktır.

Koronanın Avrupa’yı mesken edinmesi ve merkez olarak seçmesi boşuna mı?

Allah’ın sopası yok ki.

 

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