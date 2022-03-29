“Demirtaş’ın özgürlüğüne az kalmış.”
Seçimi kastediyor Kılıçdaroğlu.
Kendisi cumhurbaşkanı seçilecek ya, işte o zaman “Demirtaş serbest kalacak...”
*
Kimsenin cezaevinde yatmasını istemem.
- Demirtaş’ın da yatmasını istemem.
Tez günde çıkar inşallah.
Lakin nasıl çıkar?
- Kılıçdaroğlu’nun emriyle mi?
Yani, yargıya müdahale, öyle mi?
Yok artık, daha neler.
Buna ilk itirazı Demirtaş yapacaktır.
Yapmalıdır.
Haydi bakalım.
*
Demokrat Amca, 15 Temmuz tutuklularının da özgürlüğe kavuşacağını müjdeliyor.
Belli ki talimatla.
Yani şimdiden “sirkatin söylüyor.”
Suç mudur bilmem ama çok ayıp ediyor.
*
Anlıyorsunuz değil mi?
Kimsenin özgürlüğüne asla karşı değilim.
Ama talimatla özgürlük olur mu?
Böyle diye diye zaten Yargı’ya kaç yıldır hakaret ediyor. Sarayın Savcısı, Sarayın Hakimi diyerek de onlara ‘talimatla çalışan hukukçular’ damgası vuruyor.
Şimdi kendi cumhurbaşkanı olursa aynı savcı ve hakimlerle çalışacak. Ya da gökten zembille yeni hukukçular indirecek.
*
Dese ki:
- Gelirsem genel af ilan edeceğim.
Eh, bunu bir derece anlarım.
Ama “Demirtaş’a özgürlük” deyince özel bir statü anlaşılıyor.
Beyefendi emredecek.
Bu işlere hiç burnunu sokmasa daha iyi eder... Osman Kavala -bence- onun yüzünden bu kadar uzun yatıyor.
Gölge etme be amca.
Gölge etme
“Demirtaş’ın özgürlüğüne az kalmış.”
Seçimi kastediyor Kılıçdaroğlu.
Kendisi cumhurbaşkanı seçilecek ya, işte o zaman “Demirtaş serbest kalacak...”
*
Kimsenin cezaevinde yatmasını istemem.
- Demirtaş’ın da yatmasını istemem.
Tez günde çıkar inşallah.
Lakin nasıl çıkar?
- Kılıçdaroğlu’nun emriyle mi?
Yani, yargıya müdahale, öyle mi?
Yok artık, daha neler.
Buna ilk itirazı Demirtaş yapacaktır.
Yapmalıdır.
Haydi bakalım.
*
Demokrat Amca, 15 Temmuz tutuklularının da özgürlüğe kavuşacağını müjdeliyor.
Belli ki talimatla.
Yani şimdiden “sirkatin söylüyor.”
Suç mudur bilmem ama çok ayıp ediyor.
*
Anlıyorsunuz değil mi?
Kimsenin özgürlüğüne asla karşı değilim.
Ama talimatla özgürlük olur mu?
Böyle diye diye zaten Yargı’ya kaç yıldır hakaret ediyor. Sarayın Savcısı, Sarayın Hakimi diyerek de onlara ‘talimatla çalışan hukukçular’ damgası vuruyor.
Şimdi kendi cumhurbaşkanı olursa aynı savcı ve hakimlerle çalışacak. Ya da gökten zembille yeni hukukçular indirecek.
*
Dese ki:
- Gelirsem genel af ilan edeceğim.
Eh, bunu bir derece anlarım.
Ama “Demirtaş’a özgürlük” deyince özel bir statü anlaşılıyor.
Beyefendi emredecek.
Bu işlere hiç burnunu sokmasa daha iyi eder... Osman Kavala -bence- onun yüzünden bu kadar uzun yatıyor.
Gölge etme be amca.