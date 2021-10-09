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Haberler>Yazarlar>Rauf TAMER>Gidiş o gidiş
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Rauf Tamer

Rauf Tamer

Yazarın tüm yazıları

Gidiş o gidiş

9 Ekim 2021

İş öyle bir noktaya geldi ki, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi mevkiler, birer ödül, birer ikramiye haline dönüştü.

 

Ara yerde komisyoncular da türedi.

Siyasi husumet, birden bire cazip bir borsaya benzedi.

***

Anayasa maddeleri dahil, her şey pazarlık konusudur. Laiklik bile açık artırma yoluyla yeniden gündemde...

Hele terörle mücadele, devlet politikası olmaktan çıkıp, ittifaklara gizli bir malzeme olarak girmektedir. Hem de pahalı bir malzeme...

***

İşin kötüsü...

Bütün bunlar demokrasi adına.

Bir ittifaka girmek, ilke birlikteliğiyle değil, şart koşulan menfaatle ilişkilidir.

Cezaevlerinden tahliye edilecek gruplar bile tespit edilmiş, her birine söz verilmiştir.

Mesele o kadar şahsidir ki, cezaevlerine girecek yeni grupların listeleri de hazırdır.

Rövanş...

***

Demokrasinin şöleni ve bayramı olan seçim, ne yazık ki şimdiden bir kıyım arenası’na dönüşmüştür.

Memurlar bohçalarını hazırlasın.

Valiler, kaymakamlar, öğretmenler, polisler, şunlar bunlar, hepsi deplasmana çıkacak...

İş adamları mı?

Yok canım, onlar işlerini bilirler.

X

Kısa notlar...   

Rauf TAMER

Rauf TAMER

8 Ekim 2021
Anladık efendim, bağırmayın...

Mutabıkız:

. Bu maddeler değiştirilemez.

. Değiştirilmesi teklif bile edilemez.

Hatta, çift dikiş olsun derim:

. “Teklif edilip edilmeyeceği bile tartışılamaz.” Tamam mı?

***

“Seçmeni zinde tutmak” başka, “dereyi görmeden paçaları sıvamak” bambaşka... Bunları karıştırmayalım.

***

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Saklambaç

Rauf TAMER

Rauf TAMER

7 Ekim 2021
Çok mu merak ediyorsunuz?

- Öyleyse açıklayın erken seçim tarihini, Millet İttifakı’nın adayını o zaman öğrenirsiniz.

Hay Allah...

Ben aday belli zannediyordum.

Kılıçdaroğlu aday diye gezmiyor mu ortalarda?

Hem de boyundan büyük vaatlerde bulunarak...

Kılıçdaroğlu değilse bile İmamoğlu var...

Fatih Sultan Ekrem...

O da mı değil?

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Takvim yaprakları

Rauf TAMER

Rauf TAMER

6 Ekim 2021
Cumhurbaşkanı olma heveslisi çok insan varken, neyse ki başbakanlığa talip biri de çıktı.

Böyle bir makam olmadığını bile bile çıktı, bravo.

Elbet takvime de bakmıştır.

Öyleyse soralım:

- Ne zaman başbakan olacaksınız?

Bize bâri bir tarih verin.

Sanırım veremez.

***

Tam hesaplamadım ama bugünden itibaren sayarsak, herhangi bir talibin Başbakan olabilmesi için

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Yeni siyaset

Rauf TAMER

Rauf TAMER

5 Ekim 2021
Neler oldu.

Roller değişti, formalar karıştı.

. Hızlı bir Maocu idi, Kemalist oldu.

. Öbürü, iyi bir sosyalistti, gitti gözü doymaz bir kapitalist oldu.

. Beriki? İnanç dünyasını hiç bilmezdi, şimdi birdenbire hidayete erdi... Hele öbürü? Koyu muhafazakar biriydi, bıraktı. Cumbadan rumbaya geçiverdi.

Hah şöyle:

Artık kimsenin sırtında yumurta küfesi göremezsiniz. Din ve milliyet değiştiren bile var. Sadece kulüp değiştiren yok.

***

Bu bakımdan...

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Nokta atışlar

Rauf TAMER

Rauf TAMER

4 Ekim 2021
﻿Cumhurbaşkanı salona girince, ayağa kalkmadınız ya, işte şimdi milletin gönlünü iyice fethettiniz demektir. Seçimi kazanacağınız artık garanti.

Ama işi daha da sağlama almak isterseniz, gelecek sefere ‘yuhalayarak’ karşılayabilirsiniz.

*

Ortak aday için iki hukukçu’nun ismi de ortaya atıldı.

Haşim Kılıç ve Zühtü Aslan.

Olabilir...

Değerli insanlardır.

Ama ortada daha tecrübelisi var. Ahmet Necdet Sezer gibi bir ‘Efsane Başkan’ dururken, başka hukukçu aramaya ne gerek?

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Zekâ fışkırıyor

Rauf TAMER

Rauf TAMER

3 Ekim 2021
Soğuk Amerikan espirileri vardır...

Buz kesilirsiniz.

O espiriler, Amerikan zekâ düzeyini de yansıtırlar.

İşte şimdi aynı zekâ düzeyi, Amerikan Siyaseti’nde de görülüyor.

.........

Şöyle ki:

İki ihtimal var: Amerikan zekâsı, YPG’yi ya sahiden masum bir örgüt zannediyor ya da bizim buna inanmamızı bekliyor. İkisi de vahim...

Bu kafa var ya,

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Acele yok

Rauf TAMER

Rauf TAMER

2 Ekim 2021
Daha durun bakalım.

Köprülerin altından çok sular geçecek... Seçim Kanunu’nda yapılacak olan değişiklikler, siyasi yelpazeyi kimbilir nasıl etkileyecek.

Şimdiye kadar emek verilen anketlerin bile belki bir hükmü kalmayacak.

Haydi, sil baştan.

***

Daha durun bakalım.

HDP’nin hukuki akıbeti de henüz belli değil. Olumlu veya olumsuz çıkacak bir yargı kararı, ittifaklara kimbilir nasıl yansıyacak. Çarşı belki çok karışacak.

Haa, belki de iş kolaylaşacak.

***

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ABD ve ülkü...

Rauf TAMER

Rauf TAMER

1 Ekim 2021
Eli kanlı ABD, Delikanlı Ülkücü’ye durup dururken niye sataşıyor şimdi?

Elbette...

Hayatında hiç delikanlı olmamış ki...

Kurduğu devletin temelleri bile soykırıma dayanıyor. Koskoca bir ırk’ı yok ederek kalleşçe çöktüğü o topraklarda, bir türlü mutlu olamadı. Kiraladığı terörist katiller de onu tatmin edemiyor. Vatanseverliğin tadını alamadan, ta okyanus ötesine tıkılıp kaldı işte... ABD ne anlar ülküden...

Yazık Amerikan Halkı’na ki, yıllardır canavar ruhlu yönetimlere mahkûm.

Siyaset

Derler ya:

- Doğmamış çocuğa don biçmek.

Biz bir değil, üç beş don birden biçtik.

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Bunlar da var

Rauf TAMER

Rauf TAMER

30 Eylül 2021
Neydi o?

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, milletvekillerinden birini (Yalım Erez’i) Başbakan tayin etmişti:

- Git hükümeti kur da gel.

Yalım Erez, parti başkanı değildi.

Partisi, 1’inci parti de değildi.

Yani bu atama, teamüllere aykırıydı ama kitabına uygundu.

***

Çünkü kitap “Cumhurbaşkanı, milletvekillerinden birine, hükümeti kurma görevi verir” diyordu. Erez de vekillerden biriydi işte... Düz milletvekiliydi.

............

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Kayda geçsin

Rauf TAMER

Rauf TAMER

28 Eylül 2021
Millet ittifakı, seçimi ‘seçimden evvel’ kazanma çabasında.

İyi bir yol.

1 yılda yapacağı işleri 2 yılda, 3 yılda yapacağı işleri seçimi kazanmış gibi sayıp döküyor.

Dış politikayı 180 derece değiştireceğini ilan ediyor... vs.

***

Bu inanmışlık, siyasette çok mühimdir.

Örgütleri motive eder.

Partilerin bütün organlarını zinde tutar.

Ve seçmenin yüksek katılımını sağlar.

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Şaka gibi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

27 Eylül 2021
Parlamenter Sistem’e döneceksek, eh, o da bir sistemdir.

Ancak ne zaman?

- Kaç sandık sonra?

Yani kaç yıl sonra?

***

Esasen Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50+1 barajıyla zor yolu seçmiştir.

Halbuki öbür sistemde iktidara gelebilmek için 1’inci parti olmak yetiyor.

En azından koalisyon ortağı.

***

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Görünen köy

Rauf TAMER

Rauf TAMER

26 Eylül 2021
ABD dost mu düşman mı?

Buna karar vermek çok zormuş gibi, aylardır yıllardır tartışıp duruyoruz.

Dostla düşmanı ayırt etmek, bu kadar müşkül olmasa gerek.

Kaldı ki ABD, düşman olduğunu, en azından düşman gibi davrandığını açıkça gösteriyor.

Üstelik stratejik ortaklık denen bir ucubeyle de bizi avutuyor.

***

Ama yeter.

İş “Bu kadarına da istiskal denir” noktasına gelmeden, tavrımızı koyalım artık. İnanın ki o zaman rahat edeceğiz.

Dost bilinen düşman

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Taze oy

Rauf TAMER

Rauf TAMER

18 Eylül 2021
6 buçuk milyon genç oy var:

Z kuşağı...

Partilere nasıl dağılacak, nasıl yansıyacak acaba?

Bunu bilmiyoruz.

............

3 milyon civarı gurbetçi oyu var... Onun da rengini bilmiyoruz. Elimizde böyle bir araştırma yok.

***

Ayrıca

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Benziyorlar!

Rauf TAMER

Rauf TAMER

16 Eylül 2021
“İki kararlı lider.”

Birisi, ta 1453’te, gemileri bile karada yürütmüş...

Öbürü ise bu çağda, otobüsleri bile karada yürütemiyor.

Ne kadar benziyorlar, değil mi?

Çatı Aday

Diyelim ki, HDP’yle Millet İttifakı, müzakereye oturdular.

HDP, öyle bir aday önerip dedi ki:

- Çatı Aday bu zat olursa ittifakın yanındayız... Aksi halde biz yokuz.

Ne cevap verecek Millet İttifakı?

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Masal gibi

Rauf TAMER

Rauf TAMER

15 Eylül 2021
Millet İttifakı seçimi kazanırsa, ittifakın liderleri görev alacaklar.

Ne güzel...

Mesela SP Lideri Temel Bey, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Hem de yüzde 1 buçuk oyla...

Sembolik Cumhurbaşkanı’nın sembolik yardımcısı.

............

Yine mesela, Ali Babacan İttifak’a katılmışsa, 1 buçuk oyla o da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabilecek...

Demokrasi böyle bir şey.

***

Eh, onlar yüzde 1 buçuk oyla bu kadar yüksek makama gelebiliyorlarsa, yüzde 10’luk HDP, her yere gelebilir. Eş Başkanları pekâlâ İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı,

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Envanter

Rauf TAMER

Rauf TAMER

14 Eylül 2021
Bir ülkeyi kimlerin yöneteceğini elbette sandık belirler... Ama nasıl yönetileceğini yasalar tayin eder.

Hal böyleyken sandık her şey değildir diye bağırmanın anlamı yok.

Evet... Demokrasilerde sandık tek başına hiçbir şey değildir ama çıkarın bakalım sandığı demokrasi envanteri’nden, geriye ne kalıyor?

Hele bir de her gün seçim, ille de seçim diye bağırmışsanız...

Olmazsa olmaz

Anlaşılıyor ki, HDP’siz bir Millet İttifakı, planlanan hedefin çok uzağında kalacak.

Öyle veya böyle, HDP’yle anlaşmak şart.

Ama nasıl?

CHP, HDP’ye muhtaç da, HDP sanki CHP’ye muhtaç değil mi?

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Sizce hangisi?

Rauf TAMER

Rauf TAMER

13 Eylül 2021
Akşener, Fatih benzetmesiyle İmamoğlu’na sahiden Cumhurbaşkanı adaylığı yolunu mu açtı, yoksa iyice yolunu mu kesti?..

Kaç gündür bu kahkahalar ne anlama geliyor? 

Vaat ve yetki 

Şunu düşündünüz mü hiç?

Cumhur İttifakı’nın adayı, meydanlarda (makul) her şeyi vaat edebilir, çünkü yetkisi var. Adı üstünde: Tek Adam.

Peki, Milllet İttifakı’nın adayı ne vaat edebilir? Hiç... Çünkü yetkilerini devredeceği için kolu kanadı kırıktır.

***

Öyle ya.

Çıkıp ne diyecek:

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Keşke

Rauf TAMER

Rauf TAMER

12 Eylül 2021
İyi haberler geliyor.

HDP, Bölge Partisi olmaktan çıkıp, Türkiye Partisi olmaya karar vermiş.

Darısı CHP’nin başına.

O da Sahil Partisi olmaktan çıkıp, dağların, ovaların, yaylaların, göllerin, nehirlerin, velhasıl 780 bin km karelik bu bereketli toprakların Türkiye Partisi olur inşallah.

Anlamı var

Demirtaş’a yol açılsa da keşke aday olsa..

Adaylığın lafı bile mühimdir.

Çünkü:

Boş hayallerden vazgeçip,

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Evdeki hesap

Rauf TAMER

Rauf TAMER

11 Eylül 2021
Anlaşılıyor ki, bu seçimde “çok çeşitli” oylar göreceğiz.

Bunlar şimdi anketlerde gözükmüyor ama sandıktan fışkıracaklar:

- Takviye oyları...

- Biat oyları, inat oyları, ihanet oyları, intikam oyları...

Neler göreceğiz?

“Sadakat oyları” hariç.

*

Benzemez partiler’in ittifakı, daima pamuk ipliğine bağlıdır.

Yönetimler uzlaşsa bile

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