“Geri dönüş”

Korona yetmedi, bir de mutasyon çıktı.

Şimdi seyreyleyin.

Kaşı gözü, başı dişi her ağrıyan mutasyon diye evhamlanacak.

Adı da güzel ha: Mutasyon.

Eh, onları motivasyon da bizim felaket tellallarına düşecek.

Bir de bu var

Mutasyon’u bütün dünyaya kim duyurdu?

İngiltere Başbakanı.

Bu Başbakan doktor mu?