Geliş-gidiş

Eğer evham değilse, diyebiliriz ki, dünya, kafayı Türkiye’ye takmış.
Hatta bir kısım Türkler bile kafayı Türkiye’ye takmış.
*
Öyle bir hava esiyor ki sanırsınız Türkiye, haritadan silinirse dünya birden bire huzura kavuşacak. Yani, karşımızda böylesine bir husumet cephesi var.
*
Bunu nasıl göğüsleriz?
Klişeleşmiş bir sözdür ama milli birlik tek çare.
Siyasi partiler dahil, medya dahil, bütün kurum ve kuruluşlar, kol kola girip sağlam dururlarsa bu badireyi elbet atlatabiliriz.
Listeyi cebinde taşıyan adama sormalı...
Kaç kişiydi bu bylockçu milletvekilleri?
- İsimlerini bilip de hâlâ söylemeyen varsa ayıp ediyor.
- Kontrollü darbenin ipuçlarını cebinde saklayıp da hâlâ açıklamayan varsa hem ayıp ediyor, hem suç işliyor.
- Hele darbeye direnip o gece sokağa dökülen insanların bile birer figüran olduğunu söyleyip de ortaya hâlâ bir bilgi, bulgu, belge koymayan varsa, ayıptan ve suçtan da öte bir günah işliyor.
***
Başımıza bir darbe belâsı geldiği yetmedi, bir de tiyatro olduğunu onlar ispatlayacağına, tiyatro olmadığını bizler ispatlama peşindeyiz hâlâ.
Hay Allah.
Hâlâ, “o akşam ne oldu”nun peşindeler.
Mehmet Ali Çelebi bile, CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne katılışını, büyük ölçüde o gizemli akşama bağlamaktadır:
- Ne oldu o akşam?
Yahu yeter.
Ne olduysa oldu. Ama ne olmalıydı ki, sizi mutlu etsin?
***
Muharrem İnce, o akşamı iyi yönetememiş. Zaten de ortadan kaybolmuş.
Hay Allah... CHP Genel Merkezi, gelişmeleri takip etmemiş (ne gelişmeler olduysa) ve
İmamoğlu, Yavaş, Kılıçdaroğlu, Akşener, İnce, Gül, Sarıgül, Babacan...
Unuttuğum isim yoktur inşallah.
Bunlar kim?
Müstakbel Cumhurbaşkanları.
Yani 2 yıl sonraki cumhurbaşkanları.
***
Dünyadaki mevsim degişiklikleri kadar mühim bir olay bu...
- İki bakanlık istemişsiniz doğru mu?
Doğru der mi?
Bin dereden su getiriyor.
...............
Öbür adam da öyle:
- İki bakanlık verecekmişsiniz doğru mu?
Yeni duymuş gibi hayretle karşılıyor:
- Kim taahhüt etmiş?
Yüzde 30’un altına inmiş olsa dahi birinci parti kim olur?
Anketçiler bunu bilir.
- Başbakan kim olur?
Buyurun bakalım.
***
O sistemde birinci tur, ikinci tur diye bir ﬂey yok. İpi göğüsleyen, iktidara geliyor.
Aritmetik yetiyorsa tek başına iktidar...
Yetmiyorsa
Çıksa çıksa...
“Katil değil, seri katil” diye bir anlam çıkar ki, onun da patenti zaten başkasına aitti.
Yani bizim kız, sadece kopya çekmiş sayılır.
Hepsi bu.
***
Kılıçdaroğlu 142 bin lira daha tazminat ödüyor. Şimdiye kadar ödedikleriyle birlikte hepsi kaç etti bilmiyorum ama başkalarının parasıyla tazminat ödemek caiz midir bunu Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na soraca€ım.
***
“Elinin hamuruyla...”
Kolay değildir.
Zaman zaman kabuğundan çıkıp başka mahallelerde boy göstermesi, cesur arayışlar olarak nitelendirilebilir.
Kişiliğine not verecek olursak...
Çalışkan bir siyasetçi.
Elhak... Devlet terbiyesi almış, dürüst ve namuslu bir adam.
*
CHP’ye verdiği bir ivme yok mu?
Var.
En ağır lafı, bakalım kim söyleyecek ve kime söyleyecek diye merakla bekliyorduk.
Alkışlar...
Rekoru Akşener kırdı.
Bu kadarını Kılıçdaroğlu’ndan bile duymamıştık.
Ne hissettim?
Siyasetçilerin öyle lafları vardır ki, dinlerken, insanı ya kızdırır, ya güldürür, ya düşündürür... Mutlaka bir etki bırakır...
Bazen ümit ve moral verir, bazen yeni çağrışımlar getirir, ufukları açar, bazen de kâbus gibi çöker.
***
Bir tarafta onun getirdiği ekonomik sıkıntılar.
Öbür tarafta kalleş dünya.
Kaypak diplomasi ve savaş rüzgarları.
Hepsi...
Ama hepsi bir yana.
Çünkü hepsi vız gelir.
- Benim Atatürk’üm var.
- Laik Cumhuriyet’im var.
- Bir 17 gün daha kapanalım.
Beni linç ederler.
Onun için böyle bir şey diyemem.
Deme hakkım olduğu halde diyemem.
Ama zannederim kapanmak- açılmak - normalleşmek konusunda Türk toplumu, belli bir olgunluğa ve bilince ulaşmıştır. Kimsenin telkin ve tavsiyesine, kimsenin emir ve talimatına artık gerek yoktur.
Hatta bu konuda yazı yazmak bile artık gülünç olmuştur.
Hal böyleyken
İstanbul’un en işlek yolları bakım ve onarıma muhtaçtı ya...
Doğruymuş meğer.
Hem de Propaganda Nazırı’yla birlikte yaşıyor.
Aday m’aday
Kılıçdaroğlu aday olmayı hiç istemiyordu. Ağır eleştirilere rağmen kaytarmasını bildi, 2014 ve 2018 seçimlerinden uzak durdu.
Şimdi birdenbire ne olduysa, ilk defa bir aday olma arzusu taşıyor. Hem de heyecanlı bir biçimde.
Hayrola?
Ne değişti?
Onu heveslendiren yeni bir durum mu var?
Sonra?
Sonrası kolay.
Salgın var diye FORMULA-1’den tutun, bütün spor ve müzik etkinliklerine kadar ne varsa, hepsini sizden alıp başka
ülkelere veriyorlar...
*
Şu Şampiyonlar Ligi Finali, kaç kere gitti geldi... Sonunda kim kazandı? Bizde mi kaldı, Portekiz’de mi, resmi açıklamada bile o muallâk...
100’üncü yılda bir final maçı daha vereceklermiş, miş... Korona o vakte kadar sürmez ya... Bakalım onu nasıl geri alacaklar... Nasıl bir mazeret üretecekler.
*
Cinayetlere bakın. Hep namus belası.
Namustan geçilmiyor.
Günlük hayata bakın, konuşmaları dinleyin.
- Namuslu adam.
- Namusuna diyecek yok.
Milletvekili yemininde bile namus var.
*
Namusuna bu kadar düşkün bir toplumda, bu kadar çok
- “İsrail’in kendini savunma hakkı var” demek, istediği zaman istediği zulmü yapabilir demek... Herkes buna uygun
bir bahane uydurmalı demek...
............
- “İsrail ve Filistinli gruplar çatıştı” demek, İsrail, sebepsiz yere Filistinli sivil halka saldırdı demek.
............
- “Kudüs’te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu” demek, İsrail askerleri
Mescid-i Aksa’ya saldırdı demek...
............
Bayram ise, dayanışma ahlakımızı pekiştiren, bize nezaketi, nezahatı, iffeti, izzeti, tabii o arada da görev, sorumluluk ve disiplin gibi kavramları aşılayan, uçsuz bucaksız
bir kaynaktır.
Yoksa bayram nedir?
Sadece ziyaret midir, sadece el öpmek midir?
Hayır.
Bütün hatlarımızla birlikte kendimize dönmek, düşünmek ve düşündürmektir.
Bu duygular
içinde bütün okuyucularımın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.
Bilgili, birikimli, liyakat sahibi / laik, çağdaş, demokrat / yalan nedir bilmeyen, namuslu dürüst biri.
Eşkal tamam.
Tamam da, ya kaybederse?
Bütün bu vasıfların on para etmediğini mi içtihata bağlamış olacağız?
Bu ne zahmet?
..................
Bir şey söyleyeyim mi?
Allah her adaya
Ölçü nedir?
Nasıl bir aday?
Aranılan ilk vasıf, sağdan oy alabilecek biri’ydi.
Düşünün, Ekmeleddin Bey kimin aklına gelirdi?..
O bile geldi.
Ama yetmedi.
***
Daha sonra AK Parti’den de oy alabilecek “bir hasım” üzerinde duruldu.
Her iki ittifakta da erken öten horozlar var. Yüzde 60’a kadar “kafadan” sallıyorlar.
Aklıma ne geldi:
Adamın biri bakkala koşmuş, nefes nefese... Bir 500 liralık banknot uzatıp şunu boz demiş.
Bakkal gayet sakin, almış 500’lüğü, çekmecesinden iki tane 250 liralık banknot çıkarıp vermiş adama.
Alman’a dair
Yıldönümü...
Mayıs.
Farz edin ki 1945’teyiz.
Geliş-gidiş
Ne buluş ama...
“Seçimle gelen, seçimle gitsin”
Yapma yahu.
Başka bir yolu yok mu bunun?
Sen bilirsin, haydi söyle. Seçimden başka bir yol söyle bana...
***
Hayatında bir kerecik olsun seçimle gelmemiş, dolayısıyla da seçimle gitmemiş adamlar, son günlerde bu lafa sarıldılar:
“Seçimle gelen seçimle gitsin.”
Birdenbire demokrat kesildiler.
Hak hukuk peşindeler.
Hayrola?
Hangi dağda kurt öldü?
***
Bir de Demirel gibi bilmem kaç kere seçimle gelip ama başka türlü gidenler var.
Erbakan da nasibini almıştır. O da seçimle geldi ama seçimle gitmedi.
***
Şimdiki siyasiler seçimle gelmenin zevkini ve değerini henüz anlayamadılar. Çünkü Tayyip Erdoğan onlara 20 yıldır bu fırsatı vermedi.
Hele Ana Muhalefet, yeni lideriyle birlikte, tam 11 yıldır seçimle gelmek için çırpınıyor ama gelemiyor.
Seçimden başka gidiş geliş yolu yok.
***
Bunu Joe Biden bile kabullendi... Zaten o kabullendikten sonradır ki bizim demokrasi şampiyonları seçimle gelen seçimle gitsin demeye başladı.
Olsun.
Büyük aşamadır.