Fikri takip

İki haftalık mecburi bir ayrılıktan sonra tekrar beraberiz.

Ben yokken geçirdiğimiz acı günleri, yüreğim sızlaya sızlaya televizyonlardan takip ettim.

Ama Manavgat’tan Marmaris’e, Köyceğiz’e oradan Kastamonu’ya Sinop’a, Bartın’a, Rize’ye, Artvin’e...

Velhasıl memleketin her köşesine yetişen kahramanları ve milli ruh denen o şaheseri, gururla seyrettim.

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Düşünüyorum da...

Mutad ABD oyunlarından pandemiye kadar... Terörün her türlüsünden deprem, sel, heyelan ve yangınlara kadar, darbe girişimi dahil başımıza gelmeyen kalmadı. Hamdolsun dimdik ayaktayız...

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En çok da hükümete şaşmaktayım. Bütün bunlara rağmen 20 yıldır iktidar.