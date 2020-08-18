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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Fikir zikir

18 Ağustos 2020

“Darbe’yle değil, seçimle.” Bir iktidarın değişmesi için zaten seçimden başka bir yol var mı?

Adamın aklına darbe kelimesi nerden geliyor?

Geliyor çünkü, “fikri neyse zikri o.”

Ömer Çelik’in dediği gibi,

Bay Biden seçim ve darbe kelimelerini joker niyetine kullanıyor.

***

Tabii, bizim Kılıçdarzâde durur mu?

Bir açık kapı buluyor ve soruyor:

- 7 ay önceki lafı şimdi niye gündeme getirdiniz diyor.

Allah Allah.

Kimse bilmiyordu ki...

Ama siz biliyor idiyseniz, bâri siz gündeme getireydiniz.

***

Her neyse...

Bu Joe Biden meselesi kabak tadı verdi. Konuyu kapatıyorum. Ama Amerikan Demokratları bilsinler ki, Başkan Adayı bu adam, asla demokrat değildir.

Yani tam onlara göredir.

Ama bâri Obama kadar kaypak çıkmaz inşallah.

 

Akdeniz

Akdeniz sularına bakar mısınız?

Sıra sıra:

Osman Bey, Orhan Bey, Ertuğrul Bey, Oruç Reis, Yavuz, Barbaros.

Bu gemilerin isimleri bile titretmeye yeter batılıları...

Zaten paniklediklerini görüyorsunuz, değil mi? Yunanistan’ın telaşı boşuna mı? Fransa’nın şaşkın hali daha da hazin.

Ama haklılar.

Türk Donanmasına ait gemilerin, Oruç Reis’e refaket ederken çekilmiş o fotoğrafı, bizi ne kadar gururlandırıyorsa, onları da o kadar düşündürüyordur herhalde.

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